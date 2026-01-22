Renunció el empresario mendocino Luis Pierrini a la Secretaría de Transporte de la Nación

El empresario mendocino dejó su cargo como secretario de Transporte de la Nación por “motivos personales”, en un contexto atravesado por denuncias de corrupción, subsidios millonarios y una fuerte interna entre empresas del transporte público.

El empresario mendocino Luis Pierrini presentó su renuncia al cargo de secretario de Transporte de la Nación en medio de un escenario convulsionado por denuncias de corrupción y una feroz disputa entre grupos empresarios que operan el transporte público en el AMBA. Si bien el exfuncionario adujo motivos personales, su salida se produjo apenas 48 horas después de la publicación de una investigación periodística que advertía sobre un posible escándalo en el área.

¿Por qué renunció el empresario mendocino Luis Pierrini?

La salida de Pierrini se dio en el marco de una guerra entre empresas concesionarias del transporte del AMBA, desatada tras el ingreso de colectivos chinos de la firma King Long, una operación impulsada por el grupo La Nueva Metropol que alteró un mercado históricamente dominado por Mercedes Benz y Agrale.

Según el periodista Diego Cabot, de La Nación, la investigación publicada habría acelerado la decisión del empresario mendocino de abandonar la Secretaría de Transporte.

El lunes publicamos esta nota y contamos que podría ser un escándalo por sospechas de corrupción.

48 horas despues, "renunció" el Secretario de Transporte. https://t.co/mZOEXVT8F4 — Diego Cabot (@diegocabot) January 22, 2026

¿Qué denuncias rodean el conflicto del transporte en el AMBA?

Además de la polémica por la compra de 150 unidades chinas, las empresas competidoras denunciaron una presunta manipulación sistemática de las validaciones de pasajeros, lo que habría permitido cobrar subsidios más altos mediante el registro de viajes cortos como largos.

Las denuncias hablan de un perjuicio estimado en 3000 millones de pesos por mes, con un total acumulado que podría alcanzar los 30 mil millones de pesos.

¿Qué responsabilidad tenía la Secretaría de Transporte?

Aunque la disputa enfrenta a empresas privadas, el conflicto generó fuerte malestar por la falta de respuestas oficiales desde la Secretaría de Transporte. Con la tensión en aumento y el escándalo en ciernes, el empresario mendocino Luis Pierrini optó por dar un paso al costado antes de que la situación escalara.

¿Quién reemplaza al empresario mendocino en Transporte?

El ministro de Economía, Luis Caputo, agradeció públicamente la gestión de Pierrini. En su lugar asumirá como nuevo secretario de Transporte el arquitecto Fernando Herrmann, con experiencia en infraestructura y gestión pública.