Noticias Mendoza

API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Secciones

Mendoza
Denuncia en el AMBA

Renunció el empresario mendocino Luis Pierrini a la Secretaría de Transporte de la Nación

El empresario mendocino dejó su cargo como secretario de Transporte de la Nación por “motivos personales”, en un contexto atravesado por denuncias de corrupción, subsidios millonarios y una fuerte interna entre empresas del transporte público.

El empresario mendocino Luis Pierrini presentó su renuncia al cargo de secretario de Transporte de la Nación en medio de un escenario convulsionado por denuncias de corrupción y una feroz disputa entre grupos empresarios que operan el transporte público en el AMBA. Si bien el exfuncionario adujo motivos personales, su salida se produjo apenas 48 horas después de la publicación de una investigación periodística que advertía sobre un posible escándalo en el área.

¿Por qué renunció el empresario mendocino Luis Pierrini?

La salida de Pierrini se dio en el marco de una guerra entre empresas concesionarias del transporte del AMBA, desatada tras el ingreso de colectivos chinos de la firma King Long, una operación impulsada por el grupo La Nueva Metropol que alteró un mercado históricamente dominado por Mercedes Benz y Agrale.

Según el periodista Diego Cabot, de La Nación, la investigación publicada habría acelerado la decisión del empresario mendocino de abandonar la Secretaría de Transporte.

¿Qué denuncias rodean el conflicto del transporte en el AMBA?

Además de la polémica por la compra de 150 unidades chinas, las empresas competidoras denunciaron una presunta manipulación sistemática de las validaciones de pasajeros, lo que habría permitido cobrar subsidios más altos mediante el registro de viajes cortos como largos.

Las denuncias hablan de un perjuicio estimado en 3000 millones de pesos por mes, con un total acumulado que podría alcanzar los 30 mil millones de pesos.

¿Qué responsabilidad tenía la Secretaría de Transporte?

Aunque la disputa enfrenta a empresas privadas, el conflicto generó fuerte malestar por la falta de respuestas oficiales desde la Secretaría de Transporte. Con la tensión en aumento y el escándalo en ciernes, el empresario mendocino Luis Pierrini optó por dar un paso al costado antes de que la situación escalara.

¿Quién reemplaza al empresario mendocino en Transporte?

El ministro de Economía, Luis Caputo, agradeció públicamente la gestión de Pierrini. En su lugar asumirá como nuevo secretario de Transporte el arquitecto Fernando Herrmann, con experiencia en infraestructura y gestión pública.

También puedes leer

Etapa final

Omar Félix confirmó que el gasoducto de San Rafael alcanzó el 95% de avance

Denuncia en el AMBA

Renunció el empresario mendocino Luis Pierrini a la Secretaría de Transporte de la Nación

Del Tomba a la UE

Santino Andino fue presentado en Panathinaikos y usará la camiseta número 10

Violencia de género

Un hombre violó una prohibición de acercamiento y fue apuñalado por su expareja en Las Heras

Elecciones 2026

Jacky: “La autonomía municipal no es una concesión: es un mandato constitucional”

Máxima celebración

Vendimia 2026: cuándo y cómo comprar las entradas para el Acto Central y Repetición

Te puede interesar

Decisiones sin trabas

Emir Félix defendió la autonomía de San Rafael y el derecho de los municipios

Etapa final

Omar Félix confirmó que el gasoducto de San Rafael alcanzó el 95% de avance

Denuncia en el AMBA

Renunció el empresario mendocino Luis Pierrini a la Secretaría de Transporte de la Nación

Del Tomba a la UE

Santino Andino fue presentado en Panathinaikos y usará la camiseta número 10

Violencia de género

Un hombre violó una prohibición de acercamiento y fue apuñalado por su expareja en Las Heras

Elecciones 2026

Jacky: “La autonomía municipal no es una concesión: es un mandato constitucional”

Máxima celebración

Vendimia 2026: cuándo y cómo comprar las entradas para el Acto Central y Repetición

El Ministerio Público Fiscal difundió la imagen y las características de Bruno Benjamín López, visto por última vez el 17 de enero. Piden colaboración urgente a la comunidad.
Sano y salvo

Hallaron al adolescente de 14 años que estaba desaparecido en Maipú

Costo de vida

En Mendoza, llenar el changuito del súper costó más de 800 mil pesos en diciembre

Unión Europea

El Parlamento Europeo frena el acuerdo Mercosur-UE y lo envía a revisión

Autos chinos en el barco que llegó a Zárate.
Mercado automotor

Llegan 7 mil autos eléctricos chinos al país y una buena parte irá a Mendoza

Pelea vecinal

Un adolescente murió tras una pelea armada en un cumpleaños en Godoy Cruz

Elecciones 2026

Demanda en la Suprema Corte tensa la elección de convencionales en San Rafael

Crisis institucional

La Liga Mendocina de Fútbol, al borde de la intervención de Alfredo Cornejo

Mercado de pases

Independiente Rivadavia le dio un ultimátum a Sebastián Villa ante el interés de Cruz Azul

A casi una década de sus históricos shows en el Estadio Único de La Plata, la posibilidad de que los Rolling Stones regresen a la Argentina volvió a instalarse con fuerza.
Con un formato especial

Crece la expectativa por el regreso de los Rolling Stones a la Argentina

Elecciones 2026

Elecciones municipales en San Rafael: Emir Félix encabeza la campaña

Conductas peligrosas

Suicidio, principal causa de muerte violenta en Argentina y Mendoza supera la media

Elecciones 2027

Ulpiano Suárez ratificó que quiere ser gobernador de Mendoza para suceder a Cornejo

Copa Argentina

Independiente Rivadavia venció a Estudiantes de Caseros y avanzó a los 16avos