Participaron 48 jóvenes estudiantes de toda la provincia de Mendoza en una jornada organizada por Irrigación y la DGE, en la antesala del Congreso Internacional Agua para el Futuro.

En una jornada inédita y a pocos días del Congreso Internacional Agua para el Futuro, 48 estudiantes mendocinos participaron de una “cumbre juvenil” en el Dique Cipolletti, organizada por el Programa Educación y Gobernanza del Departamento General de Irrigación y la Dirección General de Escuelas (DGE). El objetivo fue debatir problemáticas hídricas de cada cuenca y redactar un Manifiesto por el Agua de Mendoza, con eje en la mirada de las nuevas generaciones.

Actividad Cumbre juvenil por el agua en el Dique Cipolletti

Participantes 48 estudiantes de diversas cuencas de Mendoza

Organizan Departamento General de Irrigación y DGE

Objetivo Elaborar el Manifiesto por el Agua de Mendoza

Marinelli pidió compromiso y políticas de Estado

Durante la actividad, el superintendente de Irrigación, Sergio Marinelli, se dirigió a los jóvenes y les pidió compromiso para enfrentar los desafíos hídricos de la provincia. Además, remarcó la importancia de contar con financiamiento sostenido y la necesidad de acuerdos de Estado que garanticen una gestión eficiente del recurso.

Según explicó el funcionario, la participación de estudiantes en espacios de debate resulta clave para formar a futuros líderes que comprendan la complejidad del escenario hídrico mendocino.

Del Parlamento Juvenil al Manifiesto del Agua

La jornada comenzó con una recepción y desayuno, tras lo cual los estudiantes fueron agrupados por cuencas hídricas para analizar las problemáticas particulares de cada zona. Acompañados por técnicos de Irrigación, identificaron dificultades, definieron palabras clave y debatieron soluciones comunes.

Inspirado en el programa Parlamento Juvenil Mercosur y en el lema del próximo Congreso Internacional —“Hacia un nuevo acuerdo por el agua”— el trabajo colaborativo culminó en la redacción del Manifiesto por el Agua, que luego fue leído y firmado simbólicamente por todos los participantes.

Las escuelas participantes

Cuenca del río Atuel

Escuela de Agricultura

4-015 Seizo Hoshi

Cuenca del río Diamante

4-124 Reynaldo Merin

S-56 San Antonio de Padua

Cuenca del río Inferior

4-042 Marcelino H. Blanco

4-168 Prof. María Eugenia Trossero

Cuenca del río Mendoza

4-112 Profesor Antonio Douglas Gurgui

S-013 Instituto San Pedro Nolasco

Cuenca del río Tunuyán Superior

4-214 Distrito Los Árboles

S-207 Pio X

Zona de Riego del río Malargüe