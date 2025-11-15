Participaron 48 jóvenes estudiantes de toda la provincia de Mendoza en una jornada organizada por Irrigación y la DGE, en la antesala del Congreso Internacional Agua para el Futuro.
En una jornada inédita y a pocos días del Congreso Internacional Agua para el Futuro, 48 estudiantes mendocinos participaron de una “cumbre juvenil” en el Dique Cipolletti, organizada por el Programa Educación y Gobernanza del Departamento General de Irrigación y la Dirección General de Escuelas (DGE). El objetivo fue debatir problemáticas hídricas de cada cuenca y redactar un Manifiesto por el Agua de Mendoza, con eje en la mirada de las nuevas generaciones.
|Actividad
|Cumbre juvenil por el agua en el Dique Cipolletti
|Participantes
|48 estudiantes de diversas cuencas de Mendoza
|Organizan
|Departamento General de Irrigación y DGE
|Objetivo
|Elaborar el Manifiesto por el Agua de Mendoza
Marinelli pidió compromiso y políticas de Estado
Durante la actividad, el superintendente de Irrigación, Sergio Marinelli, se dirigió a los jóvenes y les pidió compromiso para enfrentar los desafíos hídricos de la provincia. Además, remarcó la importancia de contar con financiamiento sostenido y la necesidad de acuerdos de Estado que garanticen una gestión eficiente del recurso.
Según explicó el funcionario, la participación de estudiantes en espacios de debate resulta clave para formar a futuros líderes que comprendan la complejidad del escenario hídrico mendocino.
Del Parlamento Juvenil al Manifiesto del Agua
La jornada comenzó con una recepción y desayuno, tras lo cual los estudiantes fueron agrupados por cuencas hídricas para analizar las problemáticas particulares de cada zona. Acompañados por técnicos de Irrigación, identificaron dificultades, definieron palabras clave y debatieron soluciones comunes.
Inspirado en el programa Parlamento Juvenil Mercosur y en el lema del próximo Congreso Internacional —“Hacia un nuevo acuerdo por el agua”— el trabajo colaborativo culminó en la redacción del Manifiesto por el Agua, que luego fue leído y firmado simbólicamente por todos los participantes.
Las escuelas participantes
Cuenca del río Atuel
- Escuela de Agricultura
- 4-015 Seizo Hoshi
Cuenca del río Diamante
- 4-124 Reynaldo Merin
- S-56 San Antonio de Padua
Cuenca del río Inferior
- 4-042 Marcelino H. Blanco
- 4-168 Prof. María Eugenia Trossero
Cuenca del río Mendoza
- 4-112 Profesor Antonio Douglas Gurgui
- S-013 Instituto San Pedro Nolasco
Cuenca del río Tunuyán Superior
- 4-214 Distrito Los Árboles
- S-207 Pio X
Zona de Riego del río Malargüe
- 4-018 Manuel Nicolás Savio
- 4-190 Dr. James W. Cronin