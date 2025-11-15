Noticias Mendoza

API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Secciones

Mendoza
Dique Cipolletti

En Mendoza estudiantes elaboraron un Manifiesto por el Agua en una cumbre juvenil

Participaron 48 jóvenes estudiantes de toda la provincia de Mendoza en una jornada organizada por Irrigación y la DGE, en la antesala del Congreso Internacional Agua para el Futuro.

En una jornada inédita y a pocos días del Congreso Internacional Agua para el Futuro, 48 estudiantes mendocinos participaron de una “cumbre juvenil” en el Dique Cipolletti, organizada por el Programa Educación y Gobernanza del Departamento General de Irrigación y la Dirección General de Escuelas (DGE). El objetivo fue debatir problemáticas hídricas de cada cuenca y redactar un Manifiesto por el Agua de Mendoza, con eje en la mirada de las nuevas generaciones.

ActividadCumbre juvenil por el agua en el Dique Cipolletti
Participantes48 estudiantes de diversas cuencas de Mendoza
OrganizanDepartamento General de Irrigación y DGE
ObjetivoElaborar el Manifiesto por el Agua de Mendoza

Marinelli pidió compromiso y políticas de Estado

Durante la actividad, el superintendente de Irrigación, Sergio Marinelli, se dirigió a los jóvenes y les pidió compromiso para enfrentar los desafíos hídricos de la provincia. Además, remarcó la importancia de contar con financiamiento sostenido y la necesidad de acuerdos de Estado que garanticen una gestión eficiente del recurso.

Según explicó el funcionario, la participación de estudiantes en espacios de debate resulta clave para formar a futuros líderes que comprendan la complejidad del escenario hídrico mendocino.

Del Parlamento Juvenil al Manifiesto del Agua

La jornada comenzó con una recepción y desayuno, tras lo cual los estudiantes fueron agrupados por cuencas hídricas para analizar las problemáticas particulares de cada zona. Acompañados por técnicos de Irrigación, identificaron dificultades, definieron palabras clave y debatieron soluciones comunes.

Inspirado en el programa Parlamento Juvenil Mercosur y en el lema del próximo Congreso Internacional —“Hacia un nuevo acuerdo por el agua”— el trabajo colaborativo culminó en la redacción del Manifiesto por el Agua, que luego fue leído y firmado simbólicamente por todos los participantes.

Las escuelas participantes

Cuenca del río Atuel

  • Escuela de Agricultura
  • 4-015 Seizo Hoshi

Cuenca del río Diamante

  • 4-124 Reynaldo Merin
  • S-56 San Antonio de Padua

Cuenca del río Inferior

  • 4-042 Marcelino H. Blanco
  • 4-168 Prof. María Eugenia Trossero

Cuenca del río Mendoza

  • 4-112 Profesor Antonio Douglas Gurgui
  • S-013 Instituto San Pedro Nolasco

Cuenca del río Tunuyán Superior

  • 4-214 Distrito Los Árboles
  • S-207 Pio X

Zona de Riego del río Malargüe

  • 4-018 Manuel Nicolás Savio
  • 4-190 Dr. James W. Cronin

También puedes leer

Atracción de inversiones

Mendoza busca convertirse en hub financiero minero de Latinoamérica

Contingencias climáticas

Tormentas en Mendoza: fuerte precipitacion de granizo en el sur provincial

Dique Cipolletti

En Mendoza estudiantes elaboraron un Manifiesto por el Agua en una cumbre juvenil

Inseguridad vial

Grave accidente en el Corredor del Oeste: dos mujeres en estado crítico

Ciclo lectivo 2026

Ingreso a primer año: más de 30 mil estudiantes ya tienen banco

Resolución 37/2025

Viñateros de Mendoza alertan por la derogación de más de 900 normas del INV

Te puede interesar

Licitación en puerta

Más de 12 empresas de 4 provincias compiten por la megaobra del Tren de Cercanías

Atracción de inversiones

Mendoza busca convertirse en hub financiero minero de Latinoamérica

Contingencias climáticas

Tormentas en Mendoza: fuerte precipitacion de granizo en el sur provincial

Dique Cipolletti

En Mendoza estudiantes elaboraron un Manifiesto por el Agua en una cumbre juvenil

Inseguridad vial

Grave accidente en el Corredor del Oeste: dos mujeres en estado crítico

Ciclo lectivo 2026

Ingreso a primer año: más de 30 mil estudiantes ya tienen banco

Resolución 37/2025

Viñateros de Mendoza alertan por la derogación de más de 900 normas del INV

Estado del tiempo

VIDEOS: crecidas en ríos de Uspallata tras intensas lluvias en alta montaña

Estado del tiempo

Alerta para Gran Mendoza y el departamento de San Martín

Deportes

Calendario Deportivo Mendocino: Fútbol, Boxeo y las Mejores Casas de Apuestas 2025

Con pianista invitado

La Orquesta Filarmónica de Mendoza celebra su concierto de abono #14

Esperan novedades

ANSES: crece la incertidumbre entre jubilados por haberes que superan la mínima

Alerta alimentaria

Lo que el decomiso de 200 kilos de carne en mal estado nos enseña en Mendoza

Mejor gol de temporada

Un golazo que le hicieron a la Lepra está nominado al Premio Puskas

La trampa perfecta

Cómo una joven de 23 recuperó su bicicleta robada con ingenio y determinación

Situación crítica

Gestión Petri: desde Mendoza confirman la grave crisis financiera de FAdeA

Estado del tiempo

Pronóstico en Mendoza: jueves con calor, viento norte y tormentas

Investigación en curso

Trata: allanan la casa de un exjugador de Independiente Rivadavia

Cuando fluye el magma

Llegaron las cenizas del volcán Planchón-Peteroa a Malargüe

Refuerzan seguridad

Crece la tensión en Mendoza por amenazas a colegios católicos