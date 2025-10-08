Ir al contenido
Noticias Mendoza
Mendoza
Programa en vivo
EN VIVO: OBLIGADOS POR EL JEFE
Por:
Emmanuel Tobares
octubre 8, 2025
09:19
Programa informativo y de opinión que comenta tu realidad. Música, política, actualidad y obvio todos tus mensajes. De martes a jueves, y desde las 9 hasta las 10:30hs por LEMA Contenidos
Blues rítmico
Old Bones: arqueología eléctrica del blues primitivo
Fuerzas Armadas
Luis Petri subastó un predio clave del Regimientro de Patricios
Sistema Mendotran
Para Cornejo “el transporte público del Gran Mendoza es un lujo”
Torneo Clausura 2025
La Lepra fue más que Racing y el empate le dejó gusto a poco
Buscando financiamiento
En Mendoza: así Rosales logró que se conocieran en su casa Espert y Machado
Dura advertencia
Financial Times: “El fracaso de Milei ha inquietado a los inversores”
Entre Ríos
Alerta en Argentina por el hallazgo de otra joven muerta luego del triple crimen
San Rafael
Buscan en Mendoza intensamente a un chico de 15 desaparecido desde el lunes
Escándalo libertario
Fred Machado: “El error de Espert fue negarme”, lanzó el empresario tras el escándalo
Contra la inseguridad
Mendoza reglamentó el monitoreo y botón antánico en taxis y remises
Programación de interés
OBLIGADOS POR EL JEFE: programa del martes 7 de octubre desde San Martín
El pueblo tiene la palabra
Mendoza política, abundancia narco y secretos de placard haciendo foco en la minería
Elecciones 2025
Mendoza recibió a María Eugenia Vidal quien se diferenció de La Libertad Avanza
Inseguridad local
Recibió un disparo en la cabeza porque quiso robar y quedó gravemente herido
Elecciones 2025
Casado advierte que los Félix quieren complicar la visita de Milei a San Rafael
Primera Nacional
El Lobo venció al Dragón y logró un gran objetivo: el pase a la finalísima
Ciclo lectivo 2026
Mendoza está lista para inscribir a niñas y niños que iniciarán la escuela primaria
Elecciones 2025
Espert renuncia por la conexión con el narcotraficante Fred Machado
Torneo Clausura
Aunque Godoy Cruz mereció más que Independiente, terminó empatando