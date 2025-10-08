Noticias Mendoza

Mendoza
Programa en vivo

EN VIVO: OBLIGADOS POR EL JEFE

Programa informativo y de opinión que comenta tu realidad. Música, política, actualidad y obvio todos tus mensajes. De martes a jueves, y desde las 9 hasta las 10:30hs por LEMA Contenidos

Blues rítmico

Old Bones: arqueología eléctrica del blues primitivo

Fuerzas Armadas

Luis Petri subastó un predio clave del Regimientro de Patricios

Sistema Mendotran

Para Cornejo “el transporte público del Gran Mendoza es un lujo”

Torneo Clausura 2025

La Lepra fue más que Racing y el empate le dejó gusto a poco

Buscando financiamiento

En Mendoza: así Rosales logró que se conocieran en su casa Espert y Machado

Dura advertencia

Financial Times: “El fracaso de Milei ha inquietado a los inversores”

Entre Ríos

Alerta en Argentina por el hallazgo de otra joven muerta luego del triple crimen

San Rafael

Buscan en Mendoza intensamente a un chico de 15 desaparecido desde el lunes

Escándalo libertario

Fred Machado: “El error de Espert fue negarme”, lanzó el empresario tras el escándalo

Contra la inseguridad

Mendoza reglamentó el monitoreo y botón antánico en taxis y remises

OBLIGADOS POR EL JEFE: programa del martes 7 de octubre desde San Martín

El pueblo tiene la palabra

Mendoza política, abundancia narco y secretos de placard haciendo foco en la minería

Elecciones 2025

Mendoza recibió a María Eugenia Vidal quien se diferenció de La Libertad Avanza

Inseguridad local

Recibió un disparo en la cabeza porque quiso robar y quedó gravemente herido

Elecciones 2025

Casado advierte que los Félix quieren complicar la visita de Milei a San Rafael

Primera Nacional

El Lobo venció al Dragón y logró un gran objetivo: el pase a la finalísima

Ciclo lectivo 2026

Mendoza está lista para inscribir a niñas y niños que iniciarán la escuela primaria

Elecciones 2025

Espert renuncia por la conexión con el narcotraficante Fred Machado

Torneo Clausura

Aunque Godoy Cruz mereció más que Independiente, terminó empatando