Se trata de Lourdes Milagros Gómez Leguizamón. Fue retirada del colegio por un pariente en el distrito Villa 25 de Mayo. Mide un metro y tiene pelo largo.

Una niña de 5 años desapareció este martes en el departamento del sur de Mendoza, San Rafael, luego de que un familiar la retirara de una escuela fue encontrada sana y salva en Neuquén.

En un comunicado el Ministerio Público Fiscal Oficina Fiscal 1 de San Rafael indicó “en la provincia de Neuquén, ha sido posible dar con el paradero de la menor LOURDES MILAGROS GÓMEZ LEGUIZAMON, de cinco años, quien había sido vista por última vez el día martes 16/09 a las 16:30 horas a la salida de la escuela, en el departamento de San Rafael. Informamos que la niña se encuentra en buen estado de salud y no ha sido víctima de delito, en tanto se toman todas las medidas judiciales necesarias para su adecuada protección y resguardo”.

Conforme al comunicado que el Ministerio Público Fiscal provincial le envió a la agencia Noticias Argentinas, Lourdes Milagros Gómez Leguizamón había sido vista por última vez a las 16:30 de ayer cuando un pariente la buscó en el colegio Alfredo R. Bufano en el distrito Villa 25 de Mayo.

La niña vestía remera rosada, pantalón de jean con bordado de “labubu” y zapatillas rosadas.

Además, mide un metro estatura, su tez es trigueña y tiene pelo castaño oscuro, largo hasta la cintura, mientras que sus ojos son marrones y en la nuca posee un lunar de nacimiento.

La Oficina Fiscal Nº1 de San Rafael solicitó a los habitantes a que aporten datos certeros al 911 para dar con el paradero de Lourdes.