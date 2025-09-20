El vehículo se encontró en una acequia y en su interior el cuerpo del hombre asesinado que presentaba heridas de bala, por lo que la fiscalía abrió una causa.

Un hombre fue encontrado baleado y sin vida dentro de una camioneta dentro en una acequia en Las Heras.

A las 00.56, el 911 recibió un llamado que alertaba sobre una camioneta Toyota de color gris en la calle Paso Hondo, al sur de la calle Recuero, en la zona de El Algarrobal, y al llegar al lugar la policía constató la presencia de un hombre sin signos vitales dentro del vehículo.

Según el reporte del ministerio de Seguridad, el personal de policía científica que trabajó en la escena identificó a la víctima como Sergio Nacenta, de 59 años. Aparentemente, la causa de muerte se debió a impactos de arma de fuego.

En el interior de la camioneta se encontró y se incautó la documentación de la víctima y del vehículo.

La investigación quedó a cargo de un equipo multidisciplinario compuesto por personal de Delitos Complejos, la Unidad Investigativa Departamental (UID) de Las Heras y la policía científica.