Noticias Mendoza

API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Secciones

Mendoza
Condenado a perpetua

Encontraron muerto a un femicida en el penal de Almafuerte de Mendoza

La fiscalía de Homicidios abrió una investigación para determinar las causas del fallecimiento del femicida Arturo Antonio Sáez, condenado por asesinar a Natalia Tagua en 2021 en Mendoza.

Arturo Antonio Sáez, de 45 años y condenado por el femicidio de Natalia Tagua en 2021, fue encontrado sin vida en el pabellón 3.2 de la cárcel de Almafuerte de Mendoza.

La fiscal de Homicidios, Andrea Lazo, ya ha iniciado una investigación para determinar las causas de su muerte. Además, se reportó que otros cinco internos resultaron heridos en el mismo incidente.

Las autoridades penitenciarias y judiciales están realizando peritajes en la celda y ordenaron el traslado del cuerpo al Cuerpo Médico Forense. La fiscalía no descarta ninguna hipótesis, investigando si se trató de un suicidio o de un enfrentamiento con otros reclusos.

El historial de violencia de Sáez con Natalia Tagua comenzó meses antes del femicidio: a pesar de que ella lo había denunciado por violencia de género y lesiones, y él había sido detenido, fue liberado tras una mediación judicial con estrictas condiciones, como no acercarse a ella, algo que Sáez incumplió.

El 19 de octubre de 2021, Sáez no se presentó a firmar en la Oficina del Liberado y al día siguiente interceptó a Tagua en la calle y la atacó con un cuchillo. Aunque la policía acudió rápidamente, la mujer falleció antes de recibir asistencia médica. Sáez fue detenido poco después, con una herida de cuchillo en el pecho, producto de un intento de suicidio.

En noviembre de 2022, Sáez fue condenado a prisión perpetua por el femicidio y desde ese momento permaneció en el penal hasta su reciente muerte, reabriendo la atención sobre uno de los casos de violencia de género más trágicos de Mendoza.

También puedes leer

Condenado a perpetua

Encontraron muerto a un femicida en el penal de Almafuerte de Mendoza

La crisis de los Milei

Wall Street Journal y Financial Times apuntan contra Karina Milei

Ministerio de Seguridad

Millonaria recompensa por tres hombres desaparecidos en Mendoza

Economía en apuros

Carolina Jacky advierte que los mercados “esperan medidas concretas”

Mercado cambiario

El dólar rompió la banda de Javier Milei y se complica la economía

Discriminación escolar

Mendoza y el mensaje a los padres luego de la tensión por la chica de 14 armada

Te puede interesar

Estado del tiempo

Vuelve el viento Zonda a Mendoza aunque con una intensidad moderada

Condenado a perpetua

Encontraron muerto a un femicida en el penal de Almafuerte de Mendoza

La crisis de los Milei

Wall Street Journal y Financial Times apuntan contra Karina Milei

Ministerio de Seguridad

Millonaria recompensa por tres hombres desaparecidos en Mendoza

Economía en apuros

Carolina Jacky advierte que los mercados “esperan medidas concretas”

Mercado cambiario

El dólar rompió la banda de Javier Milei y se complica la economía

Discriminación escolar

Mendoza y el mensaje a los padres luego de la tensión por la chica de 14 armada

Análisis local

El Tomba va carreteando para el despegue hacia su identidad

Huso horario

Atrasar el reloj en Argentina podría causar efectos negativos en las personas

Aguas Mendocinas

Cortarán el agua potable en Mendoza por trabajos de empalme

Cámras de monitoreo

In fraganti: frustran delitos en Mendoza con vigilancia en tiempo real

Jugo de uva 2025

El mosto de Argentina atraviesa un difícil momento de rentabilidad

Bullying y discriminación

Prohibieron difundir datos de la chica de 14 que llevó un arma a la escuela

Crímenes reales

El caso de Gil Pereg en Mendoza podría llegar a Netflix como un documental

Siempre vigente

Iggy Pop, figura del punk rock, volvió a conquistar al público argentino

Rugby Championship

Con presencia mendocina Los Pumas le ganaron con lo justo a Australia

Las Heras

Hallaron a un hombre muerto con un tiro en el pecho en un baldío

Costo de vida

La gente no come inflación, sí frutas y verduras, que aumentaron más del doble

Infraestructura

Las obras clave que se harán en Mendoza con Fondos del Resarcimiento

Obra pública

Iniciaron los trabajos de asfalto en un importante viaducto del Este de Mendoza