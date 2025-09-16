La fiscalía de Homicidios abrió una investigación para determinar las causas del fallecimiento del femicida Arturo Antonio Sáez, condenado por asesinar a Natalia Tagua en 2021 en Mendoza.

Arturo Antonio Sáez, de 45 años y condenado por el femicidio de Natalia Tagua en 2021, fue encontrado sin vida en el pabellón 3.2 de la cárcel de Almafuerte de Mendoza.

La fiscal de Homicidios, Andrea Lazo, ya ha iniciado una investigación para determinar las causas de su muerte. Además, se reportó que otros cinco internos resultaron heridos en el mismo incidente.

Las autoridades penitenciarias y judiciales están realizando peritajes en la celda y ordenaron el traslado del cuerpo al Cuerpo Médico Forense. La fiscalía no descarta ninguna hipótesis, investigando si se trató de un suicidio o de un enfrentamiento con otros reclusos.

El historial de violencia de Sáez con Natalia Tagua comenzó meses antes del femicidio: a pesar de que ella lo había denunciado por violencia de género y lesiones, y él había sido detenido, fue liberado tras una mediación judicial con estrictas condiciones, como no acercarse a ella, algo que Sáez incumplió.

El 19 de octubre de 2021, Sáez no se presentó a firmar en la Oficina del Liberado y al día siguiente interceptó a Tagua en la calle y la atacó con un cuchillo. Aunque la policía acudió rápidamente, la mujer falleció antes de recibir asistencia médica. Sáez fue detenido poco después, con una herida de cuchillo en el pecho, producto de un intento de suicidio.

En noviembre de 2022, Sáez fue condenado a prisión perpetua por el femicidio y desde ese momento permaneció en el penal hasta su reciente muerte, reabriendo la atención sobre uno de los casos de violencia de género más trágicos de Mendoza.