En el lugar del hallazgo, además de un fémur, costillas y un cráneo, encontraron un celular, aunque no tendría relación directa con el hecho.

En un cañadón ubicado entre la ruta 180 y el Cañón del Atuel, en El Nihuil, en el departamento de San Rafael, fueron encontrados restos óseos humanos: un fémur, costillas y un cráneo.

El lugar fue resguardado bajo custodia de la Policía de Mendoza, mientras especialistas en antropología forense realizaron los análisis correspondientes.

En el operativo también fue encontrado un teléfono celular, aunque según confirmaron fuentes de la investigación, el aparato estaba a varios metros de distancia y no tendría vinculación con los huesos encontrados.

De manera preliminar, se indicó que los restos serían antiguos, aunque esta apreciación deberá ser confirmada mediante estudios técnicos. Además, no se descarta que se lleve a cabo una inspección más amplia en el terreno para determinar si existen otros elementos.

Parte de los huesos encontrados en El Nihuil.