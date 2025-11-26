Noticias Mendoza

Entel y Starlink lanzan cobertura satelital para celulares en lugares sin señal

La compañía chilena Entel, en alianza con Starlink, activó el primer servicio de conexión satelital directa para celulares en Latinoamérica. Permitirá enviar mensajes desde zonas sin cobertura terrestre y ya realizó su primera prueba exitosa en la Patagonia.

Entel, en conjunto con Starlink (SpaceX), se convirtió esta semana en la primera empresa de Latinoamérica en ofrecer conexión satelital directa para teléfonos móviles. La tecnología, conocida como Direct to Cell, permite que los celulares se conecten a satélites en órbita baja para enviar mensajes desde lugares donde no existe señal móvil terrestre.

¿Qué es la tecnología Direct to Cell y cómo funciona?

Esta innovación permite que los teléfonos estándar se conecten directamente con satélites que orbitan a unos 400 kilómetros de altura. En la práctica, funcionan como antenas 4G en el espacio: el celular no se enlaza con una antena terrestre, sino con la ubicada en el satélite, lo que habilita la comunicación incluso en zonas remotas.

La primera prueba se realizó en el Parque Nacional Queulat, en la Región de Aysén, donde no hay conectividad terrestre. Según explicó el gerente general de Entel, Antonio Büchi, la conexión se establece igual que con una antena móvil convencional, pero en este caso la antena es el satélite.

¿Qué beneficios de seguridad ofrece esta tecnología?

El ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, destacó que esta herramienta permitirá que personas perdidas o en emergencia puedan enviar un pedido de auxilio. Büchi agregó que la posibilidad de enviar un simple mensaje de texto “puede salvar vidas”.

Este sistema funciona como una red complementaria cuando no hay cobertura, siempre que el dispositivo tenga vista despejada al cielo. Por el momento, solo permite enviar y recibir mensajes de texto.

¿Qué alcance tendrá el servicio en Chile?

El servicio Entel-Starlink operará con más de 500 satélites con capacidad Direct to Cell y cubrirá casi todo el territorio chileno, incluidas zonas continentales e insulares como Rapa Nui y Juan Fernández, además del mar territorial. La única excepción será la Antártida.

¿Qué dispositivos son compatibles y qué etapas tendrá el despliegue?

La conexión satelital no requiere teléfonos especiales: la mayoría de los smartphones modernos es compatible, aunque la empresa recomienda verificar el modelo en su sitio web. Para que el celular cambie automáticamente a conexión satelital al perder la señal terrestre, es necesario tener activado el roaming y estar al aire libre.

El despliegue será gradual:

  • Primera etapa: envío y recepción de mensajes SMS.
  • Segunda etapa: datos limitados y mensajería instantánea.
  • Etapa final: llamadas de voz.

¿Cuándo estará disponible y cuánto costará?

A partir de junio, el servicio será gratuito durante un año para los clientes actuales de Entel. Para los nuevos usuarios, estará disponible mediante distintos paquetes comerciales.

