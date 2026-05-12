Un Jabalí atacó a un trabajador rural en Lavalle y preocupa la presencia de animales salvajes

Un trabajador rural de Jocolí fue atacado por un jabalí salvaje mientras realizaba tareas de riego en una finca de Lavalle. El hombre sufrió heridas graves y permanece internado en el Hospital Central.

La tranquilidad de una finca rural de Jocolí, Lavalle, se transformó en una escena de desesperación luego de que un trabajador fuera atacado por un jabalí salvaje mientras realizaba tareas de riego junto a sus perros. El violento episodio ocurrió en una zona ubicada detrás de la comisaría local y generó fuerte preocupación entre puesteros y productores del norte mendocino.

Al acercarse para verificar qué ocurría, el trabajador fue sorprendido por un jabalí salvaje que salió de entre la vegetación y lo embistió de forma repentina. La situación generó desesperación en el lugar, ya que el animal atacó directamente al hombre y le provocó heridas de gravedad.

¿Cómo fue el ataque del jabalí al trabajador rural en Lavalle?

De acuerdo con los testimonios recogidos en la zona, el trabajador intentó defenderse y escapar del ataque como pudo. Sin embargo, sufrió varias lesiones importantes, especialmente en la zona de la ingle, lo que provocó una importante pérdida de sangre.

Tras lograr alejarse del animal, el hombre caminó hasta un puesto cercano para pedir ayuda. Allí fue asistido por otras personas de la zona rural, quienes rápidamente organizaron su traslado al Hospital Sicoli.

Debido a la gravedad de las heridas, los médicos decidieron derivarlo posteriormente al Hospital Central, donde permanece internado bajo observación y recibiendo atención especializada.

El episodio generó gran conmoción entre vecinos y trabajadores rurales de Jocolí, quienes aseguran que la presencia de jabalíes salvajes se volvió cada vez más frecuente en los últimos años.

Crece la preocupación por los jabalíes en el norte de Mendoza

El caso reavivó el debate sobre el avance de los jabalíes en distintas zonas rurales del norte provincial. Puesteros y productores sostienen que desde hace tiempo vienen advirtiendo sobre la aparición de estos animales dentro de fincas y áreas de trabajo agrícola.

Según explicaron vecinos de la zona, los jabalíes suelen buscar refugio entre la vegetación de campos productivos y luego se acercan a sectores donde hay actividad humana en busca de alimento y agua.

Algunos habitantes incluso señalaron que creen que el mismo animal que atacó al trabajador ya habría protagonizado otros episodios violentos en fincas cercanas. Entre los ataques denunciados mencionaron la muerte o heridas a perros rurales y un caballo.

La preocupación crece especialmente entre quienes realizan tareas nocturnas o de madrugada en zonas alejadas, donde la visibilidad es reducida y el contacto con animales salvajes puede ocurrir de manera inesperada.

El reclamo de trabajadores rurales y productores de Lavalle

Luego del ataque se dio aviso a la Policía Rural, aunque vecinos de Jocolí consideran que la problemática requiere medidas más urgentes y concretas para evitar nuevos episodios.

“Nosotros no podemos entrar armados al campo, pero los jabalíes sí entran a las fincas y atacan”, expresó uno de los trabajadores rurales consultados tras el hecho.

El reclamo apunta principalmente a la necesidad de controles y acciones preventivas frente al crecimiento de la población de jabalíes en sectores rurales de Mendoza. Productores aseguran que estos animales no solo representan un peligro para las personas, sino también para animales domésticos, cultivos y sistemas de riego.

Además, remarcan que los ataques ya no son hechos aislados y que la situación genera temor entre quienes trabajan diariamente en el campo.

Por qué los jabalíes representan un peligro en zonas rurales

Especialistas explican que los jabalíes salvajes pueden volverse extremadamente agresivos cuando se sienten amenazados o sorprendidos. Se trata de animales fuertes, veloces y con gran capacidad de ataque, especialmente los ejemplares adultos.

En zonas rurales, el avance de estos animales suele relacionarse con la disponibilidad de agua, alimento y refugio natural. También influye la expansión de áreas productivas cercanas a sectores donde habita fauna silvestre.

En Mendoza, productores rurales vienen alertando desde hace tiempo sobre el incremento de avistamientos de jabalíes en departamentos del norte y el este provincial, una situación que preocupa por los riesgos que implica tanto para trabajadores como para familias que viven en áreas rurales.

Mientras el trabajador atacado continúa internado en el Hospital Central, el episodio volvió a poner sobre la mesa una problemática que inquieta cada vez más a quienes viven y trabajan en el campo mendocino.