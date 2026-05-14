Ulpiano Suarez recibió tres distinciones nacionales para la Ciudad de Mendoza

El intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, participó de “La Noche de los Intendentes” en Rosario, donde la capital mendocina fue reconocida por gestión eficiente, emprendedurismo y políticas ambientales. Además, pidió que el Gobierno nacional “escuche” a los municipios.

La Ciudad de Mendoza y su intendente Ulpiano Suarez fueron protagonistas de la edición 2026 de “La Noche de los Intendentes”, el encuentro organizado por la Red de Innovación Local (RIL) en Rosario, donde la capital mendocina recibió tres importantes reconocimientos nacionales vinculados a gestión eficiente, emprendedurismo y políticas ambientales.

El evento se desarrolló en el Teatro El Círculo y reunió a más de 300 jefes comunales de distintas provincias y fuerzas políticas, además de gobernadores, ministros, legisladores, empresarios y representantes de organizaciones civiles.

Durante el acto, el jefe comunal mendocino también dejó una definición política con fuerte tono federal al reclamar mayor escucha hacia los gobiernos locales y destacar el trabajo diario de los intendentes del interior del país.

¿Qué premios recibió la Ciudad de Mendoza en “La Noche de los Intendentes”?

En el marco del encuentro organizado por RIL, la Ciudad de Mendoza fue reconocida en tres categorías diferentes por políticas públicas impulsadas desde el municipio.

La capital mendocina obtuvo el Sello RIL en Ciudades por la Naturaleza y el Espacio Público, una distinción que premia el compromiso sostenido con el desarrollo urbano sostenible y la preservación ambiental.

Entre las iniciativas destacadas se encuentran el Fondo Verde para la Sostenibilidad Ambiental, las Islas de Biodiversidad y diferentes acciones de ciencia ciudadana enfocadas en la protección de la biodiversidad urbana.

Además, la comuna recibió el Sello Ciudades Emprendedoras, reconocimiento orientado a destacar la innovación y el desarrollo de oportunidades económicas en las ciudades.

En este caso, se valoraron programas como el Club de Emprendedores, el Torneo de Emprendedores y el Kit Emprendedores, iniciativas desarrolladas junto a Banco Galicia.

Finalmente, la Ciudad de Mendoza fue certificada en Gestión Eficiente, una distinción que reconoce a los municipios que administran los recursos públicos con criterios de eficiencia, sostenibilidad, innovación y equilibrio fiscal.

El mensaje político de Ulpiano Suarez durante el encuentro

Al recibir los reconocimientos, Ulpiano Suarez agradeció a la organización del encuentro y también al equipo de gestión municipal y a los vecinos de la capital mendocina.

“Agradezco a RIL, más por las distinciones, por todo el trabajo realizado. También un agradecimiento al equipo de gestión de la Municipalidad de Mendoza y también a los vecinos y vecinas de la Ciudad, por la paciencia y el acompañamiento”, expresó el intendente.

Más adelante, el jefe comunal destacó el trabajo de numerosos municipios del país y dejó un pedido dirigido al Gobierno nacional.

“Hay muchas ciudades que gestionan muy bien, con orden, equilibrio fiscal, eficiencia y sensibilidad social. No pido que quienes tienen la más alta responsabilidad de gobernar en nuestro país nos reconozcan, solo pido que nos escuchen, que sean empáticos”, sostuvo.

Además, afirmó que “desde abajo hacia arriba una Argentina mejor es posible”, en un mensaje que resonó entre los mandatarios locales presentes en el encuentro federal desarrollado en Rosario.

Más de 300 intendentes participaron del encuentro en Rosario

“La Noche de los Intendentes” se consolidó como uno de los principales espacios de intercambio de experiencias de gestión municipal en Argentina.

La edición 2026 reunió a más de 300 intendentes de diferentes provincias y partidos políticos, además de gobernadores, ministros, legisladores, empresarios, académicos y representantes de organizaciones civiles.

El objetivo principal del encuentro fue compartir políticas públicas vinculadas a innovación, eficiencia estatal y transformación urbana aplicadas en distintas ciudades del país.

Con las distinciones obtenidas en Rosario, la Ciudad de Mendoza volvió a posicionarse como uno de los municipios con mayor reconocimiento nacional en materia de gestión pública, sustentabilidad y desarrollo emprendedor.