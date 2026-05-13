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Apertura de sesiones

Omar Félix defendió la autonomía de San Rafael y aseguró: “No vamos a abandonar este camino”

En la apertura de sesiones del Concejo Deliberante, el intendente de San Rafael, Omar Félix, hizo una férrea defensa de la autonomía municipal, cuestionó la falta de actualización de la Constitución de Mendoza y volvió a marcar diferencias con el gobernador Alfredo Cornejo.

La discusión por la autonomía municipal en Mendoza volvió a ocupar el centro de la escena política mendocina en la firme y determinada consideración del intendente de San Rafael, Omar Félix.

En su discurso de apertura de sesiones ordinarias del Honorable Concejo Deliberante, Omar Félix lanzó un fuerte mensaje político e institucional al reivindicar el derecho de San Rafael a avanzar hacia un modelo autonómico, una postura históricamente resistida por el gobierno provincial encabezado por Alfredo Cornejo.

En un tramo clave de su exposición, Félix sostuvo que Mendoza acumula más de tres décadas de demora en adecuar su Constitución provincial a la reforma de la Constitución Nacional de 1994, que reconoció la autonomía municipal. Según afirmó, la falta de avances respondió a “intereses políticos” y a la imposibilidad de alcanzar consensos por el temor a habilitar la reelección del gobernador.

El jefe comunal sanrafaelino dejó en claro que la pelea por la autonomía no será abandonada y recordó que el proceso impulsado por el municipio avanzó con elecciones y participación de distintas fuerzas políticas antes de quedar frenado judicialmente.

Omar Félix llamó a priorizar el interés general en la asunción de concejales en San Rafael

¿Qué dijo Omar Félix sobre la autonomía municipal de San Rafael?

Durante su discurso, Omar Félix aseguró que el reclamo autonómico nació ante la “mora de la política provincial” para modernizar la Constitución mendocina y adaptar la carta provincial al texto nacional.

“El camino de la autonomía municipal comenzó porque pasaron 32 años desde la reforma de la Constitución Argentina sin que Mendoza adecuara su Constitución”, expresó.

Félix también sostuvo que la discusión quedó históricamente bloqueada por disputas partidarias vinculadas a la posibilidad de habilitar la reelección del gobernador provincial. En ese sentido, señaló que cada intento de reforma constitucional terminó frustrado por intereses políticos coyunturales.

El intendente remarcó además que San Rafael avanzó institucionalmente en el proceso autonómico con participación democrática y validación electoral.

¿Por qué existe conflicto entre San Rafael y el Gobierno de Mendoza?

La tensión entre el municipio de San Rafael y la administración provincial no es nueva, pero en el último tiempo volvió a profundizarse por el reclamo de autonomía municipal.

Desde el entorno político de Alfredo Cornejo siempre existió resistencia a que los municipios avancen unilateralmente en ese camino sin una reforma constitucional provincial previa.

En paralelo, el conflicto también tuvo capítulos judiciales donde la Suprema Corte de Justicia de Mendoza terminó teniendo un rol determinante al frenar el avance del proceso impulsado desde San Rafael.

En su discurso, Félix evitó confrontar de manera directa con el máximo tribunal, aunque volvió a instalar el tema como una deuda institucional pendiente de Mendoza.

En la apertura de sesiones del Concejo Deliberante, el intendente de San Rafael, Omar Félix, hizo una férrea defensa de la autonomía municipal, cuestionó la falta de actualización de la Constitución de Mendoza y volvió a marcar diferencias con el gobernador Alfredo Cornejo.

Omar Félix también criticó el modelo económico nacional

Además del eje institucional, el intendente sanrafaelino dedicó buena parte de su exposición a describir el contexto económico que atraviesa el país y el impacto que, según afirmó, golpea con mayor fuerza a los departamentos del interior.

Omar Félix aseguró que no es optimista respecto del rumbo económico nacional y advirtió sobre las consecuencias sociales del actual modelo.

“Estamos viviendo una crisis muy grande en la Argentina”, expresó al describir la caída del consumo, las dificultades del comercio local y la pérdida de competitividad de sectores productivos y turísticos.

También cuestionó la apertura de importaciones y advirtió sobre el impacto de productos extranjeros en las economías regionales, especialmente en actividades vinculadas a la producción local y la industria alimenticia.

El gasoducto, otra de las fuertes críticas de Omar Félix

Uno de los pasajes más duros del discurso estuvo relacionado con el gasoducto regional.

Félix afirmó que el municipio debió afrontar prácticamente en soledad la continuidad de la obra luego de que Nación frenara el envío de fondos cuando el proyecto ya estaba ejecutado en cerca del 90%.

El intendente sostuvo que el municipio incluso tuvo que acudir a la Justicia Federal para reclamar recursos adeudados y lamentó la falta de acompañamiento de la Provincia.

Según anunció, el gasoducto quedaría operativo a mediados de junio y permitirá que vecinos e industrias accedan finalmente al servicio de gas natural.

En la apertura de sesiones del Concejo Deliberante, el intendente de San Rafael, Omar Félix, hizo una férrea defensa de la autonomía municipal, cuestionó la falta de actualización de la Constitución de Mendoza y volvió a marcar diferencias con el gobernador Alfredo Cornejo.

¿Qué otras obras y reclamos mencionó el intendente de San Rafael?

El discurso incluyó además reclamos por:

  • la paralización de obras en el aeropuerto Santiago Germanó,
  • la falta de avances en infraestructura estratégica,
  • la situación del Paso Pehuenche,
  • Portezuelo del Viento,
  • el trasvase del río Grande al Atuel,
  • y la continuidad de la lucha antigranizo.

También defendió la inversión pública municipal en salud, educación, pavimento, cloacas, agua potable y urbanización, pese al contexto económico adverso.

En otro tramo importante, el jefe comunal anunció el envío de un proyecto al Concejo Deliberante para tomar financiamiento por hasta 10 mil millones de pesos destinado a sostener obras y afrontar desequilibrios financieros derivados de la caída de recursos y el aumento de costos.

En la apertura de sesiones del Concejo Deliberante, el intendente de San Rafael, Omar Félix, hizo una férrea defensa de la autonomía municipal, cuestionó la falta de actualización de la Constitución de Mendoza y volvió a marcar diferencias con el gobernador Alfredo Cornejo.

La autonomía municipal vuelve al centro de la política mendocina

El discurso de Omar Félix dejó una definición política clara: San Rafael no piensa abandonar el reclamo por la autonomía municipal.

La decisión reabre uno de los debates institucionales más sensibles de Mendoza y vuelve a poner en tensión al municipio sureño con el gobierno provincial encabezado por Alfredo Cornejo.

Con la discusión nuevamente instalada, el conflicto promete seguir ocupando un lugar central dentro de la agenda política mendocina durante los próximos meses.

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