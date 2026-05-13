Pronóstico en Mendoza: alerta por posible viento Zonda y un brusco cambio de temperatura

El reporte de Defensa Civil anticipa jornadas con nubosidad variable, posibles episodios de viento Zonda en precordillera y un marcado descenso de temperatura desde el sábado por el ingreso de un frente frío. También se esperan lluvias débiles en distintas zonas de Mendoza.

El estado del tiempo en Mendoza comenzará a mostrar un cambio de temperatura brusco durante los próximos días y por ello se ha emitido una alerta por posible viento Zonda y un brusco cambio de temperatura hacia el sábado.

Según el último reporte emitido por la Dirección Provincial de Defensa Civil, entre este miércoles y el sábado se registrarán condiciones variables en gran parte de la provincia, con probabilidades de viento Zonda débil, aumento de nubosidad y el ingreso de un frente frío que hará descender las temperaturas.

El fenómeno más relevante aparece previsto para el sábado 16 de mayo, jornada en la que podrían registrarse lluvias débiles en sectores del llano y nevadas o precipitaciones en alta montaña. Mientras tanto, entre miércoles y viernes habrá momentos de estabilidad, aunque con algunas alertas puntuales en precordillera y el sur mendocino.

¿Cómo estará el tiempo este miércoles en Mendoza?

Para este miércoles 13 de mayo, el informe meteorológico indica una jornada relativamente estable, aunque con presencia de nubosidad variable y la posibilidad de viento Zonda débil en sectores de precordillera.

El fenómeno podría sentirse entre las 14 y las 18 horas en toda la franja precordillerana, aunque por el momento no se esperan intensidades severas.

En cuanto a la nubosidad, el amanecer se presentará seminublado en el sur provincial y hacia la tarde noche aumentará la cobertura nubosa especialmente en las zonas Este, Central y Sur.

En alta montaña también se espera nubosidad variable. Las condiciones seminubladas comenzarán en el sur cordillerano y luego se desplazarán hacia los sectores Central y Norte.

La temperatura máxima promedio en el llano será de 22 grados, mientras que las mínimas oscilarán entre 1 y 2 grados en Malargüe y zonas bajas del Valle de Uco. En el resto de Mendoza se prevén mínimas de entre 6 y 7 grados.

Qué se espera para el jueves 14 de mayo

El jueves continuará con condiciones similares, aunque aumentará la nubosidad en distintos puntos de la provincia desde la mañana.

Defensa Civil indicó que habrá viento débil circulando de norte a sur entre las 14 y las 20 horas en todo el territorio mendocino.

El sur provincial amanecerá seminublado y, con el correr de la mañana, las nubes avanzarán hacia la zona Central. Cerca de las 16 horas las condiciones nubosas llegarán también al Norte y al Este.

En alta montaña se prevé una jornada más inestable. El reporte anticipa probabilidad de mal tiempo y precipitaciones débiles en los sectores Sur y Central hasta aproximadamente las 16 horas. Luego continuará mayormente nublado.

Para el llano mendocino, la temperatura máxima rondará los 21 grados, mientras que las mínimas serán de 3 grados en Malargüe y Valle de Uco y de unos 8 grados en el resto de la provincia.

Pronóstico del viernes: vuelve la posibilidad de Zonda

El viernes 15 de mayo podría volver a sentirse viento Zonda débil en algunos sectores específicos de Mendoza.

Según el informe oficial, existe probabilidad de ocurrencia entre las 14 y las 18 horas en la precordillera Sur y Malargüe. Además, se espera viento débil a moderado en la franja Este provincial desde media mañana hasta la noche.

El día comenzará seminublado en el sur mendocino y hacia el mediodía se prevé cielo parcialmente nublado en gran parte del llano. Ya durante la noche aumentará nuevamente la nubosidad, especialmente en la zona Sur.

En cordillera, las condiciones comenzarán a deteriorarse hacia las 20 horas. El mal tiempo ingresará primero en la zona Central con precipitaciones débiles y luego avanzará hacia el Norte durante la madrugada del sábado.

Las máximas previstas estarán entre 20 y 21 grados, mientras que las mínimas serán de 4 grados en Malargüe y zonas bajas del Valle de Uco y de unos 8 grados en el resto de Mendoza.

El sábado llegará un frente frío con lluvias y descenso de temperatura

El cambio más importante de la semana llegará el sábado 16 de mayo. Defensa Civil adelantó que existe probabilidad de lluvias débiles desde el amanecer en distintos sectores del llano mendocino.

Las zonas más afectadas podrían ser el Valle de Uco, el Gran Mendoza y el Este provincial.

Además, durante la noche ingresará un frente frío que provocará un descenso marcado de la temperatura, generando condiciones más otoñales en toda la provincia.

En alta montaña se espera mal tiempo desde temprano en los sectores Central y Norte, con precipitaciones débiles que luego se extenderán hacia el Sur y permanecerán durante toda la jornada.

Desde Defensa Civil informaron que se mantiene el monitoreo permanente de la situación meteorológica ante posibles cambios en las condiciones previstas.

Recomendaciones ante el viento Zonda en Mendoza

Ante la posibilidad de viento Zonda, las autoridades recomiendan mantenerse hidratado, evitar actividades físicas intensas y asegurar objetos que puedan volarse en patios o balcones.

También aconsejan prestar especial atención a personas con problemas respiratorios o adultos mayores, ya que el Zonda suele provocar complicaciones vinculadas al aire seco y al aumento brusco de temperatura.

En caso de actualizaciones o alertas oficiales, Defensa Civil emitirá nuevos comunicados durante las próximas horas.