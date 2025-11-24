Noticias Mendoza

Marco de paz

Estados Unidos y Ucrania redactaron un borrador sobre un acuerdo de paz

Fue durante sus conversaciones en Ginebra y el mismo está “actualizado y refinado”.

Estados Unidos y Ucrania redactaron el borrador sobre un marco de paz “actualizado y refinado” durante sus conversaciones de Ginebra, Suiza, según informó la Casa Blanca.

Ambas partes acordaron seguir trabajando sobre propuestas conjuntas en los próximos días, según un comunicado conjunto publicado por la Casa Blanca el domingo al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas.

Las decisiones finales bajo este marco serán adoptadas por los presidentes de ambos países, según se indicó y el comunicado también apuntó que Ucrania expresó su gratitud a Estados Unidos y al mandatario estadounidense, Donald Trump.

Horas antes, también el domingo, Trump cargó contra Ucrania en una publicación por redes sociales acusando a sus líderes de ser unos desagradecidos. “El liderazgo de Ucrania ha expresado cero gratitud por nuestros esfuerzos”, escribió.

En tanto, representantes de Estados Unidos, Ucrania y los países europeos se reunieron el domingo en Ginebra mientras la Casa Blanca impulsa un acuerdo sobre un plan de paz de 28 puntos para finalizar la crisis de Ucrania.yFJfPg

Tras una reunión entre la delegación ucraniana y asesores de Seguridad Nacional del Reino Unido, Francia y Alemania, la parte ucraniana sostuvo conversaciones bilaterales con representantes estadounidenses.

