Jacky alerta sobre posible estafa digital que promete ganancias de $100 mil diarios

La reconocida letrada mendocina infiltró un esquema sospechoso que utiliza videos manipulados con inteligencia artificial de Marcos Galperín y Daniel Funes de Rioja. Tras recopilar evidencia, alertó al procurador general Alejandro Gullé una campaña preventiva urgente.

La abogada Carolina Jacky, con más de 49 años de trayectoria en el foro mendocino, encendió las alarmas sobre lo que califica como una posible operación fraudulenta de gran envergadura que circula masivamente en redes sociales. El esquema promete ganancias diarias de 100 mil pesos argentinos mediante una plataforma de inversiones que, según su investigación, utiliza videos deepfake de figuras públicas reconocidas para captar víctimas. Tras infiltrarse en la red y documentar el modus operandi completo, Jacky habló con el procurador general de Mendoza, Alejandro Gullé, para reclamar acciones concretas de prevención.

¿Qué es la presunta estafa digital que alerta Carolina Jacky en Mendoza?

Carolina Jacky, alertó en Mendoza sobre la posible estafa digital.

Jacky tras investigar personalmente el esquema sospechoso, recopiló evidencia que compartió esta mañana (29 de enero de 2026) con Gullé, analizando una posible campaña preventiva urgente ante lo que califica como señales inequívocas de fraude.

Datos clave de la investigación:

Monto prometido: $100.000 pesos diarios

$100.000 pesos diarios Método: Videos deepfake de figuras públicas

Videos deepfake de figuras públicas Modalidad: Solicitud de transferencias a cuentas de terceros

Solicitud de transferencias a cuentas de terceros Inversión inicial solicitada: $200.000 pesos

$200.000 pesos Personajes suplantados: Marcos Galperín, Daniel Funes de Rioja

¿Cómo funciona la presunta estafa con deepfakes detectada en Mendoza?

Videos sospechosos de figuras públicas

La maniobra que Jacky califica como fraudulenta utiliza lo que parece ser tecnología deepfake —videos aparentemente manipulados con inteligencia artificial— donde figuras reconocidas como:

Marcos Galperín (CEO de Mercado Libre)

(CEO de Mercado Libre) Daniel Funes de Rioja (destacado abogado laboralista argentino)

Supuestamente avalan una plataforma de inversiones con rendimientos cuestionables.

Señal de alerta crítica: En uno de los videos analizados por Jacky, aparece lo que parecería ser Daniel Funes de Rioja afirmando que la plataforma cuenta con el “respaldo del Banco Central de la República Argentina (BCRA)”. Esta afirmación sería completamente falsa, ya que el BCRA no avala plataformas privadas de inversión, lo que refuerza las sospechas de fraude.

La investigación encubierta de Carolina Jacky

Para documentar el modus operandi de lo que considera un posible fraude, la abogada Jacky siguió el rastro completo del esquema sospechoso. Tras responder a una publicidad, fue contactada vía WhatsApp por una supuesta “asistente de inversión” que solicitó una transferencia de $200.000 para “activar su cuenta”.

Conversación sospechosa documentada por Jacky

Chat de Carolina Jacky obtenido en la investigación:

Contacto no identificado (Ana): “Hola Carolina, buen día. Espero que te encuentres bien. Soy Ana, asistente del Lic. Camilo. Estoy aquí para ayudarte en el proceso de activación de cuenta.”

Contacto: “Muy bien Carolina, los datos de activación son los siguientes:>

Fiduciario legal de pago asignado: Juan Ramón Guerra

CBU: 0000076500000048399599″

Contacto: “Recuerdas el monto Carolina?”

Jacky: “$200.000”

Contacto: “Muy bien, claro que sí, luego de realizar el proceso me compartes el comprobante para indicarte cuál es el paso a seguir”

Contacto: “Hemos incluido un bono de bienvenida especial para ti.”

Advertencia adicional: Según lo documentado por Jacky, quienes operan este esquema piden abrir cuentas comitentes o de inversión a nombre de terceros, no en instituciones bancarias reguladas de Argentina, lo cual constituiría una práctica irregular típica de operaciones fraudulentas.

¿Qué son los deepfakes y cómo identificarlos?

Definición de deepfake

Un deepfake es contenido audiovisual manipulado mediante inteligencia artificial que suplanta la identidad de una persona real, modificando su rostro o voz de manera que el resultado parece auténtico.

Crecimiento exponencial de posibles fraudes con IA

Según datos de ciberseguridad, durante 2024 los casos reportados de posible fraude con deepfakes se dispararon un 3000% a nivel global, lo que contextualiza la preocupación de la abogada Jacky.

Cómo detectar un video deepfake: 7 señales de alerta

Parpadeos poco naturales o ausentes Sombras inconsistentes en el rostro Expresiones faciales rígidas o repetitivas Bordes del pelo difusos o pixelados Dientes extraños o deformados Sincronización deficiente entre voz y movimiento labial Transiciones bruscas en la iluminación

¿Por qué el esquema es considerado peligroso? Señales de posible fraude financiero

Promesas aparentemente irreales de ganancia

$100.000 pesos diarios equivaldrían a más de $2.8 millones mensuales, una cifra que expertos califican como astronómica e imposible de sostener en cualquier inversión legítima. Ninguna inversión seria garantiza rendimientos del 1-2% diario o superiores.

Presunto uso no autorizado de figuras reconocidas

Según la investigación de Jacky, quienes operan este esquema utilizarían la imagen de Marcos Galperín y Daniel Funes de Rioja supuestamente sin autorización para dar credibilidad falsa. Consultadas fuentes cercanas a Galperín, este NUNCA habría promocionado este tipo de esquemas.

Cuestionada legitimidad atribuida al BCRA

El Banco Central de la República Argentina NO avala plataformas privadas de inversión. Cualquier mención a un supuesto “respaldo del BCRA” constituiría información falsa y engañosa.

La práctica irregular de las cuentas de terceros

Alerta crítica: Ninguna inversión legítima solicita que abras cuentas comitentes a nombre de otras personas. Según expertos consultados, esta estrategia permitiría a los presuntos estafadores:

Dificultar el rastreo del dinero

Evadir controles del sistema financiero

Usar “mulas financieras” para mover fondos de origen cuestionable

Reclamo de Carolina Jacky al Gobierno de Mendoza

Consulta a las autoridades judiciales

Esta mañana del 29 de enero de 2026, Carolina Jacky habló con el procurador general de Mendoza, Alejandro Gullé, planteando la urgencia de implementar una campaña preventiva provincial.

Respuesta del Procurador General

Según Jacky, Gullé aseguró que se implementarían acciones de prevención dirigidas a la población mendocina.

Preocupación fundada

La abogada expresó: “No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras estas organizaciones que consideramos criminales utilizan tecnología sofisticada para robar los ahorros de la gente. La prevención es clave, y el Estado tiene la obligación de advertir a la población sobre estos esquemas sospechosos.”

Casos precedentes de presuntas estafas en Argentina

Rainbowex: caso emblemático de posible fraude cripto

En San Pedro, Buenos Aires, el caso de Rainbowex prometía retornos del 2% diario en criptomonedas. Según denuncias, miles de personas habrían perdido sus ahorros cuando la plataforma colapsó, en lo que se investiga como un posible esquema piramidal.

Otros casos de videos cuestionados en Argentina

Se han identificado videos de apariencia sospechosa que incluirían:

Carlos Melconian (economista)

(economista) José Del Río (periodista)

(periodista) Manuel Adorni (vocero presidencial)

Todos supuestamente utilizados sin consentimiento de los mencionados para promocionar plataformas de inversión de dudosa legitimidad.

¿Cómo protegerse de posibles estafas digitales? Guía práctica

10 señales de alerta de posible fraude financiero

✅ Promesas de ganancias garantizadas – Ninguna inversión legítima garantiza rendimientos fijos ✅ Presión y urgencia – “Oferta limitada”, “bonos especiales por hoy” ✅ Solicitud de datos sensibles – DNI, contraseñas, claves de home banking ✅ Videos de celebridades – Ninguna figura pública legítima promociona así ✅ Contacto vía WhatsApp – Las instituciones financieras no operan así ✅ Transferencias a “fiduciarios” – CBUs de personas desconocidas ✅ Cuentas de terceros – Solicitud de abrir cuentas a nombre de otros ✅ Falsos avales oficiales – Menciones al BCRA, CNV u organismos ✅ Sitios web sospechosos – Dominios extraños, errores de ortografía ✅ Testimonios falsos – Reviews inventadas o perfiles falsos

Qué hacer si fuiste contactado

NO proporcionar:

Datos personales

Información bancaria

Contraseñas o claves

NO realizar:

Transferencias bancarias

Clics en enlaces sospechosos

Descargas de aplicaciones no oficiales

SÍ hacer:

Reportar publicaciones fraudulentas

Denunciar ante autoridades

Alertar a familiares y conocidos

Bloquear contactos sospechosos

¿Dónde denunciar sospechas de estafas digitales en Argentina?

Canales oficiales de denuncia

📞 Ministerio Público Fiscal: 0800-33-FISCAL (347225)

📞 Comisión Nacional de Valores (CNV): 0800-222-2234

🌐 CNV Online: www.cnv.gob.ar (registro de agentes autorizados)

🌐 Consultas BCRA: www.bcra.gob.ar

Verificación de legitimidad

Antes de invertir, consultá:

Registro de agentes autorizados en CNV

Información oficial del BCRA

Opiniones verificadas (no en redes sociales)

Asesoramiento con profesionales de confianza

¿Quién es Carolina Jacky?

Trayectoria profesional

Carolina Jacky es una abogada mendocina con más de 49 años de trayectoria en el foro mendocino, reconocida especialista en:

Violencia de género

Derechos humanos

Defensa de consumidores

Investigación de fraudes

Compromiso con la prevención

La abogada anunció que continuará recopilando evidencia y pondrá a disposición de la justicia todo el material obtenido durante su investigación encubierta.

Contexto: tecnología deepfake y ciberdelito en 2026

¿Qué es la tecnología deepfake?

Los deepfakes utilizan inteligencia artificial para manipular videos de forma que parecen auténticos. Esta tecnología, que hace años requería conocimientos expertos, hoy está al alcance de cualquier persona con:

Conexión a internet

Conocimientos técnicos básicos

Software gratuito o de bajo costo

Dificultad de detección

La sofisticación alcanzada por estas herramientas hace cada vez más difícil distinguir un video real de uno manipulado, razón por la cual los estafadores las incorporaron masivamente a sus estrategias.

Respuesta del sistema financiero argentino

El Banco Central de la República Argentina implementó una “mesa de fraude” con participación de:

Entidades financieras

Organismos reguladores

Representantes del sector fintech

Medidas en evaluación

“Botón de pánico”: Bloquear todas las cuentas de una persona en 48 horas ante reporte de fraude

“Lista gris”: Incluir usuarios con cantidad excesiva de cuentas bancarias como medida preventiva

Preguntas frecuentes sobre la estafa detectada por Carolina Jacky

¿Es legal usar la imagen de Marcos Galperín en estos videos?

No. El uso no autorizado de la imagen de cualquier persona para promocionar productos o servicios sin su consentimiento es ilegal en Argentina y puede constituir delito. Los videos que aparentan mostrar a Galperín y Funes de Rioja promocionando estas plataformas serían, según especialistas, fraudulentos y violarían derechos de imagen.

¿El BCRA realmente respalda plataformas de inversión?

No. El Banco Central de la República Argentina no avala, respalda ni certifica plataformas privadas de inversión. Cualquier afirmación en ese sentido es completamente falsa.

¿Cuánto tiempo tarda en implementarse la campaña de prevención en Mendoza?

Según las declaraciones del procurador general Alejandro Gullé a Carolina Jacky, la campaña preventiva provincial se implementaría a partir de la semana siguiente (primera semana de febrero 2026).

¿Qué hago si ya transferí dinero a estas personas?

Acción inmediata:

Comunicarte con tu banco para intentar revertir la transferencia Realizar denuncia formal al 0800-33-FISCAL Reportar el caso a la CNV Cambiar todas tus contraseñas bancarias Monitorear movimientos en tus cuentas Guardar toda evidencia (capturas, mensajes, comprobantes)

¿Cómo verifico si una plataforma de inversión es legítima?

Consultá el registro de agentes autorizados en el sitio oficial de la Comisión Nacional de Valores (www.cnv.gob.ar). Si la plataforma no figura en este registro, no es legítima.

¿Las inversiones con altos rendimientos son siempre estafas?

No necesariamente todas, pero cualquier promesa de rendimientos garantizados superiores al 1-2% diario debe considerarse una señal de alerta crítica. Las inversiones legítimas nunca garantizan ganancias fijas y siempre advierten explícitamente sobre riesgos. La ausencia de advertencia de riesgos es, en sí misma, sospechosa.

Impacto económico y social de las presuntas estafas digitales

Magnitud del problema en Argentina

Las presuntas estafas digitales representan una amenaza creciente para la economía familiar argentina, especialmente en contexto de:

Inflación elevada

Búsqueda de rentabilidad

Acceso masivo a redes sociales

Sofisticación tecnológica de los fraudes

Vulnerabilidad de distintos sectores

Adultos mayores: Menos familiarizados con tecnología digital

Jóvenes emprendedores: Buscan ingresos rápidos

Clase media: Intentan proteger ahorros de la inflación

Personas con deudas: Desesperadas por soluciones financieras

Recomendaciones de expertos en ciberseguridad

Educación financiera digital

La Comisión Nacional de Valores enfatiza la importancia de:

Educación continua sobre posibles fraudes digitales

Verificación exhaustiva de fuentes antes de invertir

Escepticismo saludable ante promesas extraordinarias

Consulta con asesores financieros certificados y registrados

Cultura de la prevención

Los especialistas coinciden: la mejor defensa contra estos esquemas sospechosos es la información y prevención. Compartir alertas y educar a familiares y amigos puede prevenir pérdidas económicas devastadoras.

Llamado a la acción: protegé tus ahorros

Lo que podés hacer hoy

✅ Compartí esta información con familiares y amigos

✅ Verificá todas las propuestas de inversión en sitios oficiales

✅ Reportá publicidades sospechosas en redes sociales

✅ Desconfiá de promesas demasiado buenas para ser verdad

✅ Nunca transfieras dinero sin verificar legitimidad

Recordá siempre

Ninguna inversión legítima te contacta por WhatsApp prometiendo ganancias garantizadas y extraordinarias. Si suena demasiado bueno para ser verdad, probablemente se trate de un esquema fraudulento.

Conclusión: la batalla contra las presuntas estafas digitales en Mendoza

La investigación de Carolina Jacky representa un ejemplo de ciudadanía activa y compromiso con la protección de los derechos de los consumidores mendocinos. Su valentía al infiltrarse en lo que considera una red de presuntos estafadores y su posterior reclamo a las autoridades provinciales marca un precedente importante en la lucha contra el ciberdelito en Argentina.

La implementación de la campaña preventiva anunciada por el procurador Gullé será un paso crucial para proteger a miles de mendocinos de caer en estas trampas digitales cada vez más sofisticadas.

Recordá: La mejor defensa es la información. Mantenete alerta, verificá siempre, y nunca dudes en consultar profesionales ante la duda. Ante cualquier sospecha de fraude, es preferible ser cauteloso y perder una supuesta oportunidad, que arriesgar los ahorros de toda una vida.

Última actualización: 29 de enero de 2026

