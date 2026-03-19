Ex autódromo General San Martín de Ciudad de Mendoza: Ulpiano Suarez respalda la reconversión

El intendente de la Ciudad de Mendoza apoyó el proyecto de ley para transformar el ex autódromo en un polo deportivo y recreativo, con una fuerte apuesta a la sostenibilidad y la posible creación de un parque solar.

El intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, manifestó su respaldo al proyecto de ley enviado por el Gobierno provincial a la Legislatura para avanzar en la reconversión del predio donde funcionaba el Autódromo General San Martín. La iniciativa busca transformar este espacio en un polo deportivo, recreativo y sostenible, con una visión estratégica que incluye la posible instalación de un parque solar.

El terreno, de más de 117 hectáreas, está ubicado en una zona clave del municipio y representa una oportunidad única para el desarrollo urbano integral. Desde el Ejecutivo municipal consideran que este proyecto permitirá combinar infraestructura deportiva, espacios de esparcimiento y soluciones ambientales que impacten positivamente en la calidad de vida de los vecinos.

La idea de refuncionalizar el autódromo surgió hace ya un par de años y para liderar el proyecto convocaron al arquitecto Leonardo Stella, quien ya trabajó en el diseño de varios autódromos del país.

¿Qué propone el proyecto para el ex autódromo General San Martín?

El proyecto impulsado por el Gobierno de Mendoza prevé la reconversión de un predio actualmente deteriorado en un espacio moderno y funcional. La propuesta contempla la creación de un polo deportivo y recreativo de alcance provincial, con planificación alineada al ordenamiento territorial y a la normativa ambiental vigente.

Además, se abre la posibilidad de incorporar iniciativas innovadoras vinculadas al desarrollo sostenible. En este sentido, cobra relevancia la idea de instalar un parque solar que permita aprovechar el potencial energético del lugar y avanzar hacia un modelo más eficiente y sustentable.

¿Por qué es estratégico este terreno de 117 hectáreas?

El predio del ex autódromo ocupa una ubicación privilegiada dentro de la Ciudad, lo que lo convierte en un punto clave para el crecimiento urbano. Su extensión permite pensar en un desarrollo integral que no solo atienda la demanda de espacios deportivos, sino que también genere nuevas áreas recreativas y de encuentro para la comunidad.

Desde la gestión municipal destacan que la recuperación de este espacio puede convertirse en un motor de desarrollo, promoviendo hábitos saludables y fomentando la actividad física, al mismo tiempo que se incorporan soluciones vinculadas a la eficiencia energética y el uso responsable del suelo.

¿Qué dijo Ulpiano Suarez sobre la reconversión del predio?

El intendente celebró el avance del proyecto y remarcó que se trata de una iniciativa sostenida desde hace años por el municipio. “Quiero celebrar el avance del proyecto para reconvertir el ex autódromo General San Martín en un polo deportivo y recreativo provincial. Es una demanda que venimos sosteniendo desde hace años en la Ciudad, con la convicción de que este espacio puede y debe ser aprovechado”, expresó.

En esa línea, agregó que la puesta en valor del predio mejorará la calidad de vida de miles de mendocinos y consolidará un espacio público de gran impacto social.

¿Cómo impactará en la calidad de vida y el desarrollo sostenible?

Desde la Ciudad de Mendoza sostienen que la recuperación del predio no solo generará nuevos ámbitos para el deporte y la recreación, sino que también permitirá avanzar en propuestas innovadoras relacionadas con la sostenibilidad.

El enfoque incluye la promoción de energías limpias, como la posible implementación de un parque solar, y la creación de espacios abiertos que favorezcan la vida saludable. Todo esto se enmarca en una visión de desarrollo urbano moderno, que busca equilibrar crecimiento, inclusión y cuidado del ambiente.

Finalmente, Suarez expresó su apoyo a la concreción del proyecto y destacó el rol del Gobierno provincial: “Expreso todo mi apoyo para esta gran obra y mi agradecimiento al Gobierno de Mendoza, que una vez más apuesta a favor del deporte, la salud y el bienestar de las personas”.