Exitosa quinta fecha del Campeonato de Karting IAME

El último fin de semana fue retomado en la pista del CACH el certamen tuerca tras el Sudamericano FIA de julio.

La quinta de las seis fechas del Campeonato de Karting IAME Series se desarrolló este fin de semana en la renovada pista del Club de Aeromodelos de Chile, CACH, situado en la comuna de Tiltil, zona norte de la Región Metropolitana.

De esta forma fue retomado el certamen nacional, cuya cuarta jornada fue en junio y que se detuvo por la realización en el CACH del 24 al 27 de julio del Campeonato Sudamericano de Karting FIA (Federación Internacional de Automovilismo), que por primera vez salió de Brasil y en el que Chile ganó cinco de las seis categorías en disputa. Además, los Trasandinos Diego Pérez y Agustín Sepúlveda clasificaron al Mundial de septiembre en Suecia. Y el trazado del CACH fue renovado y quedó homologado por la FIA.

Los pilotos volvieron a animar encendidas y apasionantes carreras, y los mejores fueron Izko Alonso (categoría Micro Mini), seguido en el podio por Bruno Miranda y Anaís Orellana, Diego Pérez (X30 Junior), a continuación Alonso San Martín y Matías Branco, Vicente García (X30 Senior Master), escoltado por Daniel Fernández y Clemente Huerta y Vanessa Torres (Honda R390), luego llegaron Valentino Osorio y Matías Salinas.

El Sudamericano fue organizado por la productora SuperKarts Chile, que también efectúa el Karting IAME Series. Su responsable, Francisco Barba, destacó el hecho que el último fin de semana fue estrenado un trazado inédito.

“El nuevo esquema es de 1.200 metros, y quedó con curvas técnicas y sectores rápidos, que representan grandes desafíos para los pilotos y sus equipos. Y esta vez se corrió en sentido horario, lo que le sumó un factor estratégico a la competencia”, señaló Francisco Barba.

La sexta y última fecha del Campeonato de Karting IAME Series será el sábado 27 de septiembre, en una jornada que entregará puntaje doble y en la que quedarán definidos los monarcas del certamen. 

Fotos: Bill Torres

Agencia GlobeSport

www.globesport.cl

