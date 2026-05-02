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Alerta por Zonda y cambios de temperatura en Mendoza: así estará el tiempo hasta el lunes

El pronóstico en Mendoza anticipa jornadas variables con nubosidad, leve ascenso de temperatura y presencia de viento Zonda en sectores específicos. Defensa Civil Mendoza mantiene el monitoreo activo.

El tiempo en Mendoza presentará condiciones cambiantes durante este fin de semana y el inicio de la semana, con variaciones en la nubosidad, circulación de viento Zonda y un progresivo aumento de la temperatura.

Según el reporte oficial, el fenómeno más relevante será la presencia de viento Zonda leve en zonas de precordillera y el sur provincial, especialmente entre el domingo y el lunes.

El informe difundido por Defensa Civil Mendoza detalla cómo evolucionarán las condiciones meteorológicas desde este sábado 2 hasta el lunes 4 de mayo, incluyendo posibles precipitaciones en alta montaña y sectores específicos del sur mendocino.

¿Cómo estará el tiempo en Mendoza este sábado 2 de mayo?

Durante el sábado, se espera una jornada fresca con cielo entre parcialmente nublado y nublado en gran parte del territorio provincial.

El viento será leve del sur desde la mañana, abarcando toda la provincia hasta aproximadamente las 15:00. Luego, rotará hacia el este, manteniéndose como una brisa suave, especialmente en el sur y el Valle de Uco.

En cuanto a las temperaturas, la máxima alcanzará los 16°C en el llano, mientras que las mínimas serán bajas: cerca de 3°C en Malargüe y zonas bajas del Valle de Uco, y alrededor de 8°C en el resto de la provincia.

En la zona de alta montaña, el panorama será más estable, con cielo despejado durante toda la jornada y sin precipitaciones.

¿Habrá viento Zonda el domingo en Mendoza?

El domingo 3 de mayo comienza a aparecer uno de los fenómenos más relevantes del pronóstico: el viento Zonda.

Se prevé la presencia de Zonda leve entre las 14:00 y las 20:00 en sectores de precordillera y el sur de Malargüe. Además, el viento del norte será leve a moderado, especialmente en la zona Este entre las 10:00 y las 21:00.

Respecto a la nubosidad, el cielo estará parcialmente nublado en el sur durante la tarde, extendiéndose hacia la zona central y el Valle de Uco. En el resto de la provincia predominará el cielo mayormente despejado.

En alta montaña, se anticipa un cambio hacia la noche: a partir de las 21:00–22:00 podrían registrarse precipitaciones débiles en la zona sur, que se extenderían durante la madrugada del lunes.

La temperatura mostrará un leve ascenso, con máximas entre 19 y 20°C, mientras que las mínimas oscilarán entre 4°C en zonas frías y 7°C en el resto del territorio.

¿Cómo seguirá el clima el lunes con Zonda en Mendoza?

El lunes 4 de mayo estará marcado por la continuidad del viento Zonda, aunque en intensidad leve.

Este fenómeno comenzará durante la madrugada, alrededor de las 03:00, afectando la precordillera y extendiéndose hacia Malargüe, el sur provincial, el sur del Valle de Uco e incluso el Valle de Uspallata durante la tarde.

El Zonda persistirá hasta aproximadamente las 21:00, acompañado por viento leve del norte en zonas Este y Sur entre las 13:00 y las 20:00.

En cuanto a la nubosidad, el sur provincial tendrá cielo parcialmente nublado, mientras que el resto de Mendoza se mantendrá mayormente despejado.

En alta montaña, se espera cielo nublado con precipitaciones débiles durante toda la jornada en sectores sur y central.

Las temperaturas seguirán en ascenso, con una máxima estimada de 23°C. Las mínimas estarán en torno a los 7°C en zonas más frías y 10°C en el resto del llano.

¿Qué recomendaciones hay ante la presencia de Zonda?

Aunque se trata de un evento de baja intensidad, el viento Zonda puede generar complicaciones, especialmente en zonas de precordillera.

Desde Defensa Civil Mendoza recomiendan:

  • Mantenerse informado a través de canales oficiales
  • Evitar actividades al aire libre en áreas afectadas
  • Asegurar objetos que puedan volarse
  • Extremar precauciones en la conducción

Este fenómeno se caracteriza por ser un viento cálido, seco y con ráfagas descendentes, lo que puede provocar aumento brusco de temperatura y baja humedad.

Pronóstico extendido: estabilidad con variaciones

El informe meteorológico indica que, más allá del Zonda leve, no se esperan eventos extremos en los próximos días, aunque sí condiciones variables típicas del otoño mendocino.

La combinación de nubosidad, cambios de viento y aumento térmico marca una transición hacia jornadas más templadas, pero con vigilancia activa por posibles cambios en alta montaña.

El monitoreo continuará por parte de Defensa Civil Mendoza, especialmente ante la evolución del Zonda y las precipitaciones previstas en cordillera.

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