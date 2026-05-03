Legislatura de Mendoza: así quedó el nuevo mapa político tras la renovación del 50%

La nueva composición legislativa redefine el poder en Mendoza: el oficialismo mantiene mayoría, pero con un escenario más fragmentado que anticipa negociaciones clave.

La renovación del 50% de la Legislatura de Mendoza tras las elecciones 2025 dejó un escenario político más fragmentado, aunque todavía favorable al oficialismo. Con la nueva conformación de ambas cámaras, el radicalismo y sus aliados continúan siendo la principal fuerza, pero con un reparto de poder más equilibrado que anticipa negociaciones intensas en el armado de comisiones y la toma de decisiones clave.

¿Cómo quedó el mapa político en la Legislatura de Mendoza?

El frente oficialista, encabezado por la Unión Cívica Radical dentro de Cambia Mendoza, logró sostener su predominio legislativo. En el Senado cuenta con 19 bancas y en Diputados con 21, consolidando así su rol como primera fuerza parlamentaria.

A su vez, el sector vinculado a Luis Petri optó por mantenerse dentro del oficialismo, fortaleciendo la estructura interna y aportando volumen político dentro del esquema de gobierno.

¿Qué pasa con el peronismo tras su división?

El peronismo mendocino atraviesa una etapa de reconfiguración. Por un lado, el Partido Justicialista, alineado con intendentes, y por otro, Fuerza Patria, más cercana al kirchnerismo, formalizaron su separación.

No obstante, en el Senado lograron articular una estrategia común junto a La Unión Mendocina, dando origen al interbloque Encuentro Mendocino, que reúne 8 miembros y se posiciona como la primera minoría en la Cámara alta.

En la Cámara de Diputados, en cambio, las diferencias se mantienen y los espacios continúan funcionando de manera separada.

¿Qué implica la nueva etapa legislativa en Mendoza?

Con la Asamblea Legislativa ya conformada, ahora comienza una etapa clave: la definición de autoridades, el armado de comisiones y el reparto del poder interno.

El gobernador Alfredo Cornejo, en su séptimo mensaje anual, ya dio señales de los ejes que buscará impulsar, en un contexto donde necesitará acuerdos más amplios para avanzar con su agenda.

La mayor fragmentación política obligará a negociar ley por ley, especialmente en temas sensibles como economía, seguridad y reformas estructurales.

¿Cómo quedó la Cámara de Diputados de Mendoza?

La Cámara baja refleja con claridad la nueva correlación de fuerzas. El oficialismo mantiene el bloque más numeroso con representantes de la UCR y el sector petrista.

También aparecen múltiples bloques minoritarios como Unión PRO, Mejor Mendoza, el Partido Justicialista, Fuerza Patria, La Unión Mendocina y otros espacios, lo que incrementa la diversidad política y la complejidad para alcanzar consensos.

¿Cómo quedó la Cámara de Senadores tras la renovación?

En el Senado, el oficialismo conserva la primera mayoría, pero el dato político más relevante es la consolidación del interbloque Encuentro Mendocino como principal minoría.

Además, distintos bloques completan un esquema legislativo plural que exigirá diálogo permanente y acuerdos constantes.

Un nuevo equilibrio político en Mendoza

La renovación legislativa dejó un escenario de equilibrio dinámico: el oficialismo mantiene el control, pero con mayor necesidad de consensos. La reorganización de la oposición y la diversidad de bloques obligan a una política más negociada.

En este contexto, la Legislatura de Mendoza se convierte en el principal ámbito de construcción política, donde cada voto tendrá un peso determinante en el rumbo de la provincia.

¿Por qué será clave el armado de comisiones?

Uno de los puntos más sensibles de esta nueva etapa será la integración de las comisiones legislativas, donde se definen y dictaminan los proyectos antes de llegar al recinto. Allí es donde realmente se ejerce el poder político cotidiano, ya que el oficialismo buscará garantizar mayorías para avanzar con sus iniciativas, mientras que la oposición intentará equilibrar la balanza y ganar capacidad de incidencia.

El reparto de estos espacios no solo reflejará la nueva correlación de fuerzas, sino que también marcará el tono político de los próximos años: más diálogo, más negociación y menor margen para decisiones unilaterales. En este escenario, cada bloque, incluso los minoritarios, podrá convertirse en un actor clave para inclinar votaciones y condicionar la agenda legislativa.