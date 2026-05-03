Search
Close this search box.

Mendoza Propone

¿Tenés una idea, una carta abierta o algo que querés contarle a la comunidad? Tu propuesta es noticia.

Participar ahora
Escenario fragmentado

Legislatura de Mendoza: así quedó el nuevo mapa político tras la renovación del 50%

La nueva composición legislativa redefine el poder en Mendoza: el oficialismo mantiene mayoría, pero con un escenario más fragmentado que anticipa negociaciones clave.

La renovación del 50% de la Legislatura de Mendoza tras las elecciones 2025 dejó un escenario político más fragmentado, aunque todavía favorable al oficialismo. Con la nueva conformación de ambas cámaras, el radicalismo y sus aliados continúan siendo la principal fuerza, pero con un reparto de poder más equilibrado que anticipa negociaciones intensas en el armado de comisiones y la toma de decisiones clave.

¿Cómo quedó el mapa político en la Legislatura de Mendoza?

El frente oficialista, encabezado por la Unión Cívica Radical dentro de Cambia Mendoza, logró sostener su predominio legislativo. En el Senado cuenta con 19 bancas y en Diputados con 21, consolidando así su rol como primera fuerza parlamentaria.

A su vez, el sector vinculado a Luis Petri optó por mantenerse dentro del oficialismo, fortaleciendo la estructura interna y aportando volumen político dentro del esquema de gobierno.

¿Qué pasa con el peronismo tras su división?

El peronismo mendocino atraviesa una etapa de reconfiguración. Por un lado, el Partido Justicialista, alineado con intendentes, y por otro, Fuerza Patria, más cercana al kirchnerismo, formalizaron su separación.

No obstante, en el Senado lograron articular una estrategia común junto a La Unión Mendocina, dando origen al interbloque Encuentro Mendocino, que reúne 8 miembros y se posiciona como la primera minoría en la Cámara alta.

En la Cámara de Diputados, en cambio, las diferencias se mantienen y los espacios continúan funcionando de manera separada.

¿Qué implica la nueva etapa legislativa en Mendoza?

Con la Asamblea Legislativa ya conformada, ahora comienza una etapa clave: la definición de autoridades, el armado de comisiones y el reparto del poder interno.

El gobernador Alfredo Cornejo, en su séptimo mensaje anual, ya dio señales de los ejes que buscará impulsar, en un contexto donde necesitará acuerdos más amplios para avanzar con su agenda.

La mayor fragmentación política obligará a negociar ley por ley, especialmente en temas sensibles como economía, seguridad y reformas estructurales.

¿Cómo quedó la Cámara de Diputados de Mendoza?

La Cámara baja refleja con claridad la nueva correlación de fuerzas. El oficialismo mantiene el bloque más numeroso con representantes de la UCR y el sector petrista.

También aparecen múltiples bloques minoritarios como Unión PRO, Mejor Mendoza, el Partido Justicialista, Fuerza Patria, La Unión Mendocina y otros espacios, lo que incrementa la diversidad política y la complejidad para alcanzar consensos.

¿Cómo quedó la Cámara de Senadores tras la renovación?

En el Senado, el oficialismo conserva la primera mayoría, pero el dato político más relevante es la consolidación del interbloque Encuentro Mendocino como principal minoría.

Además, distintos bloques completan un esquema legislativo plural que exigirá diálogo permanente y acuerdos constantes.

Un nuevo equilibrio político en Mendoza

La renovación legislativa dejó un escenario de equilibrio dinámico: el oficialismo mantiene el control, pero con mayor necesidad de consensos. La reorganización de la oposición y la diversidad de bloques obligan a una política más negociada.

En este contexto, la Legislatura de Mendoza se convierte en el principal ámbito de construcción política, donde cada voto tendrá un peso determinante en el rumbo de la provincia.

¿Por qué será clave el armado de comisiones?

Uno de los puntos más sensibles de esta nueva etapa será la integración de las comisiones legislativas, donde se definen y dictaminan los proyectos antes de llegar al recinto. Allí es donde realmente se ejerce el poder político cotidiano, ya que el oficialismo buscará garantizar mayorías para avanzar con sus iniciativas, mientras que la oposición intentará equilibrar la balanza y ganar capacidad de incidencia.

El reparto de estos espacios no solo reflejará la nueva correlación de fuerzas, sino que también marcará el tono político de los próximos años: más diálogo, más negociación y menor margen para decisiones unilaterales. En este escenario, cada bloque, incluso los minoritarios, podrá convertirse en un actor clave para inclinar votaciones y condicionar la agenda legislativa.

También puedes leer

Aguas danzantes

Emoción en Mendoza: homenaje a Felipe Staiti con un show único en Plaza Independencia

Elecciones en puerta

El plan pensado en Mendoza que propone a Cristina Kirchner como candidata para 2027

Mensaje bajo análisis

Cornejo evitó definiciones fuertes y dejó un discurso centrado en la gestión sin rumbo político claro

Reforma constitucional

Montbrun cuestionó la reforma de autonomía municipal y apuntó contra el Gobierno de Mendoza

Estado del tiempo

Alerta por Zonda y cambios de temperatura en Mendoza: así estará el tiempo hasta el lunes

Asamblea legislativa

Cornejo defendió el rumbo económico, anunció obras clave e impulsa reformas en Mendoza

Te puede interesar

Escenario fragmentado

Legislatura de Mendoza: así quedó el nuevo mapa político tras la renovación del 50%

Aguas danzantes

Emoción en Mendoza: homenaje a Felipe Staiti con un show único en Plaza Independencia

Elecciones en puerta

El plan pensado en Mendoza que propone a Cristina Kirchner como candidata para 2027

Mensaje bajo análisis

Cornejo evitó definiciones fuertes y dejó un discurso centrado en la gestión sin rumbo político claro

Reforma constitucional

Montbrun cuestionó la reforma de autonomía municipal y apuntó contra el Gobierno de Mendoza

Estado del tiempo

Alerta por Zonda y cambios de temperatura en Mendoza: así estará el tiempo hasta el lunes

Asamblea legislativa

Cornejo defendió el rumbo económico, anunció obras clave e impulsa reformas en Mendoza

Ciudadanía en foco

Omar Félix llamó a priorizar el interés general en la asunción de concejales en San Rafael

Historias de Vida

Enorme ejemplo de sacrificio de un comunicador santarrosino

Este Domingo

La Maratón Internacional reunirá a más de 11.000 corredores

Elecciones en puerta

Suarez y Stevanato: la foto política que apunta a la gobernación 2027 en Mendoza

CoMeDe

El valor invisible del deporte: Mendoza celebra a sus dirigentes

Playmobil de la Selección Argentina

Mendoza Shopping te sorprende con la colección oficial de Playmobil

5 de junio

“Cuna de Campeones VII” desembarcará en el Poliguay

Segunda de la Temporada

El Carrizal albergó la segunda fecha del motocross mendocino

Cocina de Alta Montaña

Gualtallary, el nuevo restaurante de Finca Las Divas

Nuevas Rutas

Arajet suma vuelos a Punta Cana y va por más frecuencias

El sistema de Estacionamiento Medido Digital en Mendoza sigue creciendo: ya supera los 100 mil usuarios registrados, registra más de 116 mil activaciones en 2026 y avanza hacia una nueva etapa con cámaras inteligentes para optimizar el uso del espacio en el microcentro.
En el éjido capitalino

Estacionamiento medido digital en Mendoza: superó los 100 mil usuarios y suma cámaras inteligentes

Colecta solidaria

Un estudiante de San Martín ganó una beca internacional y estudiará dos años en la India

Obra pública

San Rafael renovó más de 800 metros de redes de agua potable en Goudge para decenas de vecinos