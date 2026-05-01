El gobernador Alfredo Cornejo abrió el 186° período legislativo con un mensaje centrado en el equilibrio fiscal, la inversión en infraestructura y el impulso al desarrollo productivo, en línea con el cambio económico nacional.

El gobernador Alfredo Cornejo brindó este viernes 1 de mayo su discurso anual ante la Asamblea Legislativa, dejando inauguradas las Sesiones Ordinarias del 186° período legislativo en Mendoza. En un mensaje atravesado por el contexto nacional, el mandatario defendió el rumbo económico de su gestión, destacó el orden fiscal sostenido durante más de una década y anunció una batería de medidas vinculadas a la obra pública, el financiamiento productivo y sectores estratégicos como la minería y la energía.

El discurso comenzó con una referencia al Día del Trabajador, donde puso en valor el rol del empleo en la estructura social y económica: “Donde hay alguien trabajando hay una parte de Mendoza en marcha”, afirmó, marcando el tono de una intervención enfocada en la producción, el esfuerzo y la estabilidad.

¿Qué dijo Cornejo sobre el rumbo económico nacional?

El gobernador aseguró que Mendoza acompaña el cambio de modelo económico impulsado a nivel nacional, al considerar que el orden macroeconómico es clave para generar confianza. En ese sentido, sostuvo que sin estabilidad no hay inversión posible.

Sin embargo, también reconoció el impacto social del proceso: advirtió que el esfuerzo de la ciudadanía no puede ser una variable secundaria, sino el eje central de las decisiones políticas. Este equilibrio entre ajuste y contención social fue uno de los puntos más sensibles de su mensaje.

¿Cómo impacta el equilibrio fiscal en Mendoza?

Cornejo defendió la política de equilibrio fiscal, destacando que la provincia mantiene sus cuentas ordenadas desde hace más de diez años. Según detalló, esto permitió reducir la presión impositiva y devolver más de 1.000 millones de dólares a contribuyentes.

Además, anticipó que la Ley Impositiva 2026 profundizará los beneficios fiscales para sectores productivos como la agricultura, la industria, la minería y el turismo. Entre los objetivos a mediano plazo, confirmó la intención de llevar a 0% el impuesto a los Sellos.

¿Qué obras públicas anunció el gobernador?

Uno de los ejes centrales del discurso fue la inversión en infraestructura. Cornejo subrayó que Mendoza destina el 14,5% de su gasto total a obra pública, un nivel récord en el contexto actual del país.

Entre las principales obras anunciadas se destacan:

Construcción de un puente en Godoy Cruz sobre la RN40

Avances en la Doble Vía del Este

Expansión del Metrotranvía hacia el Aeropuerto y Luján

Desarrollo del Tren de Cercanías del Este, con una extensión proyectada de 80 km

Estas iniciativas apuntan a mejorar la conectividad, dinamizar la economía y generar empleo en distintas regiones de la provincia.

¿Qué cambios habrá en financiamiento productivo?

El mandatario anunció la creación de una Dirección de Financiamiento Productivo que reemplazará al Fondo para la Transformación. El objetivo será facilitar el acceso al crédito para pequeñas y medianas empresas mediante subsidios de tasas y ampliación de garantías.

También anticipó una reorganización del Instituto Provincial de Juegos y Casinos, con el fin de mejorar su sustentabilidad y aumentar su aporte a áreas clave como salud y educación.

¿Qué rol tendrán la minería y la energía en Mendoza?

Cornejo ratificó el impulso a una minería “moderna y controlada”, destacando el avance del proyecto PSJ Cobre Mendocino y nuevas iniciativas en Malargüe.

En materia energética, anunció un plan de perforaciones en la Vaca Muerta mendocina, con cinco nuevos pozos previstos para 2026. Además, resaltó el crecimiento sostenido de la energía solar, que ya supera los 700 MW instalados y proyecta alcanzar los 1.000 MW hacia 2030.

¿Qué datos dio sobre empleo y producción?

El gobernador informó que Mendoza registra una tasa de desocupación del 6,7%, por debajo del promedio nacional. En ese marco, destacó programas como Enlazados, que ya generaron más de 9.000 empleos formales.

También mencionó avances en sectores clave como la vitivinicultura, la ganadería y el turismo, este último con crecimiento sostenido y nuevos desarrollos hoteleros que posicionan a la provincia a nivel internacional.

¿Qué anunció en salud, educación y seguridad?

En salud, Cornejo destacó la incorporación de más de 1.000 médicos, la digitalización del sistema y una reducción del 19% en la mortalidad infantil.

En educación, anunció la universalización de la sala de 3 años para 2027, junto con mayores exigencias en el nivel secundario y la incorporación de formación en inteligencia artificial.

En seguridad, subrayó una baja del 61% en la tasa de homicidios en la última década, además de la incorporación de tecnología para la prevención del delito.

¿Cuál fue el mensaje final de Cornejo?

El gobernador cerró su discurso defendiendo el modelo de gestión provincial, asegurando que Mendoza no está rezagada, sino alineada con los indicadores nacionales pero con mayor orden fiscal y crecimiento productivo.

“No estamos esperando condiciones ideales. Estamos creando condiciones posibles para construir futuro”, afirmó. Y concluyó con una definición política clara: sostener el equilibrio, la inversión y las reformas como pilares del desarrollo.