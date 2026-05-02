La defensa de Cristina Kirchner activa una ambiciosa hoja de ruta jurídica ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El objetivo es obtener una medida cautelar que suspenda su inhabilitación perpetua, utilizando los fallos contra el Estado Argentino como el combustible necesario para habilitar su participación en las próximas elecciones presidenciales.

El tablero político nacional ha sufrido, desde Mendoza, un cimbronazo tras filtrarse los detalles de la estrategia que busca internacionalizar la condena de la causa Vialidad, que la mantiene a Cristina Kirchner en el centro de la escena.

Mientras en Buenos Aires el foco está puesto en la ejecución de la pena, en los círculos jurídicos de Mendoza se analiza con lupa un “artilugio” legal que podría cambiar el destino electoral del país. No se trata solo de discutir la culpabilidad o inocencia de Cristina Fernández de Kirchner, sino de dinamitar los cimientos procesales de la sentencia para devolverle sus derechos políticos antes del cierre de listas de 2027.

El Artículo 280 como el eslabón débil de la condena

El fundamento de esta nueva ofensiva jurídica se centra en el polémico Artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. En junio de 2025, la Corte Suprema de Justicia de la Nación utilizó esta herramienta para rechazar los recursos de la defensa de forma unánime. El problema técnico, que genera ruido en los despachos judiciales de Mendoza, es que el artículo 280 permite a los jueces rechazar un caso sin dar fundamentos, alegando simplemente falta de trascendencia.

Para expertos como Carolina Jacky, este “rechazo sin causa” es una vulneración directa al derecho de defensa y a la debida diligencia. Al no haber un análisis de fondo por parte de la máxima instancia argentina, se abre una rendija legal por donde la defensa pretende filtrar el caso hacia el sistema interamericano, denunciando que el Estado Argentino privó a la condenada de una revisión judicial completa y motivada.

El antecedente penal que sostiene el reclamo

Si bien existen casos recientes como el fallo Iglesias vs. Argentina (2026) que cuestionan la falta de motivación en las sentencias, el verdadero pilar de esta estrategia es el caso Mohamed vs. Argentina. En ese fallo de carácter penal, la Corte IDH fue tajante: el Estado debe garantizar que toda persona condenada tenga derecho a que su sentencia sea revisada por un tribunal superior de manera integral.

La defensa de CFK argumenta que el uso del Artículo 280 bloqueó esa instancia final de revisión. Si la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admite esta tesis, el escenario jurídico nacional sufriría un sismo político. No se trata de una discusión abstracta; es la aplicación de tratados internacionales que, desde la reforma constitucional de 1994, tienen jerarquía superior a las leyes locales.

La medida cautelar: El camino hacia la candidatura de 2027

El punto más audaz de esta hoja de ruta no es la anulación de la condena, la cual podría tardar más de una década en resolverse, sino la obtención de una medida cautelar urgente. La estrategia busca que la Corte IDH ordene al Estado Argentino suspender los efectos de la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos mientras se decide el fondo de la cuestión.

Esta maniobra tiene un objetivo electoral preciso: permitir que Cristina Fernández de Kirchner pueda presentar su candidatura en 2027. La lógica es simple pero efectiva: si existe una duda razonable sobre la legalidad del proceso judicial, no se puede aplicar una sanción irreversible como la proscripción política. El antecedente de Gustavo Petro en Colombia sirve como manual de instrucciones para este operativo de rehabilitación política.

El impacto de la “rosca” judicial en Mendoza

En Mendoza, el debate sobre la convencionalidad de las leyes locales y nacionales siempre ha sido intenso. La provincia, con una tradición de juristas de peso, observa cómo este artilugio legal podría generar un conflicto de poderes sin precedentes. Si una medida cautelar internacional llegara a las oficinas de la Justicia Electoral argentina antes del cierre de listas de 2027, el sistema institucional entraría en una zona de tensión máxima.

La estrategia busca deslegitimar el fallo local bajo el paraguas de los Derechos Humanos. Al instalar la idea de que la condena es “internacionalmente cuestionable”, se construye un escudo político que permite a la militancia y a la dirigencia hablar nuevamente de una candidatura posible, rompiendo el techo de cristal de la inhabilitación.

Conclusión de un escenario en pleno desarrollo

La condena de la causa Vialidad está firme en Argentina, pero la batalla internacional apenas comienza. El uso del Artículo 280 ha dejado un flanco abierto que la defensa no piensa desaprovechar. Lo que está en juego no es solo la libertad física o la detención domiciliaria de la expresidenta, sino el control del calendario electoral de 2027.

Desde Mendoza, la mirada está puesta en la rapidez con la que la Comisión Interamericana decida abrir el caso. Como en una serie de suspenso político, cada movimiento en Washington o San José de Costa Rica tendrá un eco directo en las urnas argentinas. La moneda está en el aire y la estrategia de la cautelar promete ser el tema central de la política nacional en los próximos meses.