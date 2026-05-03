Emoción en Mendoza: homenaje a Felipe Staiti con un show único en Plaza Independencia

La Ciudad vivió una noche inolvidable con un espectáculo de Aguas Danzantes en honor a Felipe Staiti, histórico guitarrista de Los Enanitos Verdes, que reunió a cientos de personas en Plaza Independencia.

La Ciudad de Mendoza fue escenario de un suceso cargado de emoción y memoria colectiva, con vecinos, turistas y amantes del rock nacional que se congregaron para rendir tributo a Felipe Staiti, figura clave en la historia musical de la provincia y del país.

El homenaje, realizado a través de un espectáculo de Aguas Danzantes, combinó luces, música y movimiento en una experiencia sensorial que conectó de lleno con el público.

¿Cómo fue el homenaje a Felipe Staiti en Plaza Independencia?

El show ofreció una puesta visual impactante, donde las fuentes de agua se sincronizaron con algunos de los temas más emblemáticos de Los Enanitos Verdes. La propuesta no solo destacó por su calidad artística, sino también por la carga emotiva que generó entre los presentes.

Las familias, grupos de amigos y visitantes que se acercaron a la Plaza Independencia acompañaron con aplausos, cantos y hasta bailes espontáneos. El ambiente fue el de una verdadera celebración colectiva, donde la música funcionó como puente entre generaciones.

¿Qué canciones formaron parte del tributo?

El repertorio recorrió algunos de los clásicos más recordados del grupo, generando una fuerte conexión emocional con el público. Entre los temas que sonaron durante el espectáculo se destacaron:

Lamento boliviano

La muralla verde

Amores lejanos

Igual que ayer

Tus viejas cartas

Un amigo es una luz

El guerrero

Aún sigo cantando

Mariposas

Por el resto de tus días

Y yo resista

Cada interpretación fue acompañada por un despliegue visual que amplificó el impacto de las canciones, reforzando el legado artístico de Staiti.

¿Por qué este homenaje es tan significativo para Mendoza?

El tributo no solo recordó la trayectoria de Felipe Staiti, sino que también puso en valor la identidad cultural mendocina. Desde el municipio destacaron la importancia de reconocer a artistas que marcaron generaciones y posicionaron a Mendoza en el mapa musical nacional e internacional.

El espectáculo fue percibido como una forma de mantener viva la obra del guitarrista, cuya influencia sigue vigente en nuevas generaciones de músicos y oyentes.

¿Cuándo es la última función del homenaje a Felipe Staiti?

La propuesta tendrá su última función este domingo 3 de mayo a las 19.30 horas en la Plaza Independencia. Se trata de una actividad abierta y gratuita, pensada para que toda la comunidad pueda sumarse a este homenaje.

La invitación está hecha: mendocinos y turistas aún tienen la oportunidad de ser parte de un suceso que combina cultura, emoción y memoria en uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad.