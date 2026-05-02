Cornejo evitó definiciones fuertes y dejó un discurso centrado en la gestión sin rumbo político claro

El gobernador de Mendoza abrió el viernes 1 de mayo las sesiones legislativas con un mensaje extenso pero sin grandes definiciones. Hubo foco en la administración del Estado, escasas referencias a Milei y señales de tensión con el sector privado.

El discurso del gobernador Alfredo Cornejo en la apertura de sesiones ordinarias en la Legislatura de Mendoza dejó más interrogantes que certezas en términos políticos. Aunque se extendió por casi una hora y media —muy por encima de lo previsto—, el mensaje se caracterizó por un tono administrativo, centrado en la gestión y con escasa profundidad estratégica sobre el rumbo de la provincia.

Lejos de un discurso con definiciones de fondo o construcción de narrativa política, lo que predominó fue un repaso de acciones de gobierno, con énfasis en la eficiencia del Estado y la continuidad de políticas ya conocidas. En ese marco, el análisis permite identificar un dato clave: el mandatario parece haber optado por una segunda etapa de gestión sin épica, enfocada en sostener el funcionamiento estatal más que en impulsar transformaciones profundas.

¿Qué modelo de gestión plantea Cornejo en su segundo mandato?

Uno de los ejes más claros que dejó el discurso es el objetivo central del actual mandato: garantizar el funcionamiento del Estado. A diferencia de su primera gestión iniciada en 2015 —marcada por consignas como la “revolución de los sencillos”—, esta etapa muestra un perfil más pragmático y menos ambicioso en términos políticos.

El foco está puesto en sostener servicios básicos como salud, educación y seguridad, con mejoras graduales pero sin anuncios disruptivos. Este enfoque, si bien puede interpretarse como razonable en un contexto nacional complejo, también plantea un límite: la falta de un horizonte claro de transformación estructural para Mendoza.

En otras palabras, el gobierno parece orientado a administrar lo existente más que a modificarlo.

¿Qué pasó con los ejes clave del gobierno?

Si se analizan los tres pilares que estructuran la gestión de Cornejo —matriz productiva, obra pública y vínculo con el gobierno nacional—, el discurso dejó señales dispares.

En cuanto a la ampliación de la matriz productiva, especialmente vinculada a la minería, hubo menos protagonismo que en 2025. A diferencia del fuerte impulso simbólico del año pasado, esta vez el tema apareció diluido, lo que sugiere que el Ejecutivo considera que la etapa de impulso político ya está cerrada y ahora comienza una fase de espera de resultados.

Respecto al fondo de resarcimiento —los 1.023 millones de dólares destinados a obra pública—, sí se consolidó como el principal activo del gobierno. Este fondo, negociado durante la presidencia de Mauricio Macri, permite sostener un volumen de obras en un contexto de fuerte restricción fiscal.

Sin esos recursos, el margen de acción del Ejecutivo provincial sería considerablemente menor. De hecho, gran parte de los anuncios realizados se explican por la disponibilidad de estos fondos, que el gobierno destaca no haber utilizado en gasto corriente.

¿Por qué hubo pocas referencias a Javier Milei?

Uno de los aspectos más llamativos fue la casi nula mención al presidente Javier Milei, pese a la alianza política existente.

El único gesto en esa dirección fue un pedido de continuidad del rumbo económico nacional, bajo la premisa de que, si el modelo funciona, Mendoza se verá beneficiada. Sin embargo, no hubo un análisis del impacto concreto de la situación macroeconómica sobre la provincia.

Este silencio contrasta con la realidad: caída del consumo, dificultades en sectores productivos y tensiones en el empleo. La ausencia de este diagnóstico deja un vacío importante en el discurso, especialmente considerando que la economía nacional condiciona fuertemente a las provincias.

¿Qué relación tiene el gobierno con el sector privado?

Otro punto crítico es la relación con el sector productivo. En su discurso, Cornejo planteó la necesidad de trabajar junto al sector privado, pero esa afirmación choca con hechos recientes.

Días antes, más de 25 entidades empresariales advirtieron sobre la situación económica en Mendoza, señalando dificultades en sectores clave como la vitivinicultura, la industria y el comercio. La respuesta del gobierno no fue de apertura, sino de cuestionamiento, interpretando el reclamo en clave política.

Esta tensión revela una contradicción entre el discurso y la práctica: mientras se promueve la articulación público-privada, los reclamos concretos generan fricción en lugar de diálogo.

¿Está Mendoza estancada en sus indicadores?

Un concepto que dejó el discurso es que Mendoza se encuentra “en la media nacional” en la mayoría de los indicadores. Si bien esto puede leerse como una señal de estabilidad, también expone una limitación estructural.

Estar en la mitad de la tabla implica no retroceder, pero tampoco avanzar. Es un equilibrio que evita crisis profundas, pero que al mismo tiempo impide el despegue económico y productivo.

En un contexto donde provincias como Neuquén o Río Negro crecen impulsadas por desarrollos energéticos, Mendoza enfrenta el desafío de encontrar su propio motor de crecimiento.

Un discurso largo, pero sin impacto político

Más allá de los contenidos, el tono del mensaje también fue un elemento a considerar. Se trató de un discurso extenso, técnico y por momentos monótono, alejado de la construcción de liderazgo político o de una narrativa movilizadora.

En ese sentido, la intervención del gobernador pareció responder más a una obligación institucional que a una oportunidad de marcar agenda.

La conclusión que deja el análisis es clara: el discurso reflejó un gobierno enfocado en la administración, condicionado por la macroeconomía nacional y con una impronta personal que prioriza el control por sobre la expansión.

En definitiva, más que un punto de inflexión, la apertura de sesiones confirmó el rumbo actual: gestión ordenada, bajo riesgo político y sin grandes apuestas de transformación.