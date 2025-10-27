Noticias Mendoza

Mendoza
Arte local

Felipe Prisco, el joven diseñador mendocino que conquista alfombras rojas a los 18 años

El joven diseñador de modas Felipe Prisco comenzó a coser con su abuela a los 13 en Mendoza y hoy sus diseños se lucen en desfiles nacionales y en los Martín Fierro 2025.

Felipe Prisco, un joven diseñador mendocino de 18 años, oriundo del departamento de General San Martín, comenzó a coser en la casa de su abuela cuando tenía 13. Desde entonces, su pasión por la moda y el diseño no ha hecho más que crecer, y hoy sus creaciones se lucen en desfiles y alfombras rojas.

En mayo de este año, presentó una colección en el Hotel Hilton, en un desfile dirigido por Hernán Drago e Ingrid Grudke, quien modeló uno de sus diseños. Felipe compartió escenario con reconocidos diseñadores de todo el país, consolidando su presencia en la moda nacional.

Felipe Prisco, en su taller de diseño de indumentarias de moda.

Su talento también brilló en los Martin Fierro 2025, cuando la actriz Julia Calvo, ganadora del premio a Mejor actriz de reparto por Margarita, llevó un vestido diseñado por él.

Julia Calvo, luciendo un vestido de Felipe Prisco.

“Mi amor por la moda y el diseño arranca desde muy chiquito. Toda mi vida estuve relacionado al arte, desde pintar hasta dibujar. A los 13 años, me animé a pedirle a mi abuela que me enseñara a coser, y ahí comenzó todo”, relató Felipe.

La inspiración de Felipe proviene de su familia y de grandes diseñadores como Jacquemus, quienes lo motivan a seguir creando y perfeccionando su estilo.

Un corset que finge encerrar, pero libera.
Estructura única, capaz de transformar lo que aparenta en lo que realmente es.

Sobre la experiencia en los Martin Fierro, Felipe confesó:

“Ver a Julia alzar el Martín Fierro con un vestido mío fue algo que me puso la piel de gallina. Fue un reto, trabajamos con pocos días, pero salió todo perfecto.”

Entre sus metas, el joven diseñador espera seguir realizando desfiles dentro y fuera del país, expandir su atelier y abrir un local físico. Su creatividad y perseverancia lo convierten en una de las figuras emergentes más prometedoras de Mendoza.

Felipe Prisco demuestra que, al igual que el arte, la moda cuenta historias, y él recién comienza a escribir la suya.

