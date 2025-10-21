Noticias Mendoza

Destrato en la vía pública

Betty Mohr, la concejal de Luis Petri en San Martín que ocultó la identidad de una asesora

La concejal petrista de General San Martín, Betty Mohr, evitó informar el nombre de su principal asesora, Florencia Adaro, después de que fuera señalada públicamente por presionar a una joven de 18 años durante una actividad proselitista en apoyo a Luis Petri.

Por CARLOS FERNÁNDEZ / La concejal petrista del departamento de General San Martín, Betty Mohr, intentó ocultar la identidad de su principal asesora, Florencia Adaro, luego de que ésta fuera denunciada públicamente por presionar a una joven de 18 años en la vía pública durante una actividad proselitista en favor del ministro de Defensa y candidato a diputado nacional Luis Petri, y de su hermana Griselda.

El episodio se registró el lunes 20 de octubre, antes del anochecer, en cercanías de la Municipalidad, después de que el último fin de semana el intendente Raúl Rufeil había acompañado a las huestes de Mendocinos por el Futuro, de Luis Petri, en una recorrida por el Barrio San Pedro.

En esa iniciativa de campaña en el Este de Mendoza, vecinos reclamaron a las autoridades comunales por el estado de las calles y pidieron intervenciones para evitar accidentes y daños en vehículos.

La actividad partidaria —con presencia de referentes del espacio de Petri y dirigencia alineada al oficialismo provincial— se realizó en inmediaciones del centro comercial Cinerama, frente al Paseo de la Patria, donde funcionaba un punto de promoción de la candidatura del ministro.

Allí, según el testimonio de la joven, Adaro intentó detenerla para explicarle las propuestas de campaña. La chica respondió que ya tenía decidido su voto en favor de la Lista 222 de Protectora Fuerza Política, apoyando a la candidata Carolina Jacky, lo que habría generado una reacción de desaprobación por parte de la asesora.

Consultada por Noticias Mendoza sobre la identidad de la asesora señalada, Mohr evitó confirmarla y pidió conocer el motivo de la consulta, pese a tratarse de una funcionaria rentada con recursos públicos. Tras la negativa, el medio verificó en diversas fuentes del Concejo Deliberante que la mujer que intervino en el episodio era efectivamente Florencia Adaro.

En paralelo, persisten cuestionamientos públicos sobre la participación de Petri en actividades de campaña mientras ejerce funciones nacionales. El ministro fue denunciado ante la Justicia Federal Electoral por presunta incompatibilidad entre su cargo y su candidatura.

Deterioro de la capa asfáltica por el que reclamaron algunos vecinos del Barrio San Pedro en San Martín, Mendoza, durante el recorrido de Betty Mohr el último fin de semana.

Durante la recorrida en el Barrrio San Pedro de San Marín de parte de las fuerza petristas, con la presencia de funcionarios cornejistas, muchos vecinos reclamaron la asistencia de la comuna con el fin de que solucionen, entre otros inconvenientes, el arreglo de calles con el fin de evitar accidente y roturas de automóviles particulares.

Instalados frente al referente local comercial conocido como Cinerama, frente al denominado Paseo de la Patria, con el fin de promocionar la candidatura de Luis Petri, recientemente denunciado ante la Justicia Federa Electoral en Mendoza,fue que Florencia Adaro trató de detener a una joven a quien quiso convencer de votar al ministro de Defensa de Argentina. Hecho inusual debido que la Constitución Nacional prohíbe que un candidato utilice recursos de Estado argentino con el fin de lograr una banda en el Congreso de la Nación.

En su insistencia, Florencia Adaro la detuvo y casi la increpó al tratar de manipularla: “¿No tenés cinco minutos para que te explique las propuestas de Petri?”, le preguntó. A lo que la chica le contestó: “No, ya tengo decido mi voto. Es para Protectora Fuerza Política“, recibiendo de parte de la asesora de Mohr una respuesta de desaprobación.

Consultada por Noticias Mendoza sobre la identidad de la aserora, la concejal de Luis Petri, Betty Mohr, esquivó la consulta solicitando el motivo de la pregunta a pesar de ser una funcionaria que cobra su suelo gracias a los aportes tributarios de los vecinos del departamento de General San Martín.

Ante la negativa de Mohr, quien trató de ocultar insistentemente la identidad de su asesora, Florencia Adaro, es que Noticias Mendoza consultó a varias fuentes del Concejo Deliberante de San Martín desde donde todos confirmaron que se trataba de Florencia Adaro, la mujer que trató de manipular a la chica, con claro accionar de destrato, que ya tenía decidido votar el próximo domingo 26 de octubre a Lista 222, convencida que la mejor candiata por la provincia cuyana es la abogada Carolina Jacky.

Todo ocurrió el mismo día, durante la mañana en Radio Post, en el que Luis Petri en Mendoza, defendiera el ajuste sobre jubilados y personas con discapacidad.

