La docente de 30 años, Rocío Collado, fue hallada sin vida y el único sospechoso es su expareja, Yamil Yunes, detenido e internado.

El femicidio de Rocío Collado, docente de 30 años asesinada en San Rafael, conmocionó a la ciudad y enlutó a las comunidades educativas donde se desempeñaba como profesora de Lengua. En señal de duelo, el Instituto de Educación Superior Normal Superior y la Escuela Ebyma resolvieron suspender las actividades del turno mañana de este miércoles, medida que fue acompañada de un comunicado en el que expresaron su apoyo a familiares, colegas y estudiantes de la víctima.

La causa tiene como único sospechoso a Yamil Yunes, expareja de la joven. Según la reconstrucción preliminar, el hombre habría atacado a Collado en la vivienda que habitaba en calle Independencia y pasaje San Martín, aplicándole múltiples cortes con un arma blanca y una profunda herida en el cuello. Luego, trasladó el cuerpo en la camioneta Fiorino de la víctima, que abandonó en calle Izuel al 840, donde finalmente fue hallada.

La participación de los padres del acusado de femicidio

El dato clave que permitió activar la investigación fue la llamada al 911 realizada por el padre del acusado, quien alertó a la Policía al ver a su hijo regresar a la casa en un estado de alteración, con la ropa manchada de sangre y en pleno brote psicótico, aparentemente por consumo de drogas. Esa denuncia derivó en la internación de Yunes bajo custodia en el área de salud mental del Hospital Schestakow, y en el inicio de un operativo de búsqueda. Poco después, otro llamado al 911 informó la presencia de la camioneta abandonada, dentro de la cual se halló el cadáver de la maestra.

La noticia generó una oleada de indignación en redes sociales, donde vecinos y allegados exigieron justicia por Rocío, mientras dirigentes políticos como la diputada nacional Liliana Paponet se sumaron a los reclamos de castigo para el responsable.

La investigación está a cargo de la Oficina Fiscal 2 de San Rafael, que trabaja sobre la evidencia recolectada y espera los resultados de la necropsia en el Cuerpo Médico Forense. Mientras tanto, la comunidad educativa y toda la ciudad permanecen consternadas por un nuevo crimen de violencia de género que deja al descubierto la vulnerabilidad de las mujeres frente a situaciones de extrema violencia.



