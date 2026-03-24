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Iniciativa de COMEDE

Feria del Deporte y Premios Llama Deportiva 2026 en Mendoza: fechas y actividades

La Confederación Mendocina de Deportes (COMEDE) presenta la Feria del Deporte y los Premios Llama Deportiva 2026, el evento más importante del calendario deportivo provincial, que se realizará el 28 y 29 de marzo en la Nave Cultural con actividades, capacitaciones, exhibiciones y reconocimientos a atletas destacados.

Mendoza se prepara para vivir uno de los encuentros más relevantes del año en materia deportiva. La Feria del Deporte y los Premios Llama Deportiva 2026 reunirá a federaciones, deportistas, dirigentes y al público en general en dos jornadas cargadas de propuestas, innovación y reconocimiento.

El evento, organizado por la Confederación Mendocina de Deportes (COMEDE), se desarrollará el sábado 28 y domingo 29 de marzo en el espacio La Báscula de la Nave Cultural, en el horario de 09:00 a 16:00 horas, con una agenda que combina formación, tecnología, exhibiciones y premiaciones.

¿Cuándo y dónde es la Feria del Deporte 2026 en Mendoza?

La Feria del Deporte tendrá lugar los días sábado 28 y domingo 29 de marzo en La Báscula, dentro de la Nave Cultural de la Ciudad de Mendoza.

Durante ambas jornadas, el público podrá recorrer stands de federaciones, instituciones deportivas y patrocinadores, además de participar en distintas actividades abiertas.

Este evento no solo busca visibilizar el deporte federado, sino también consolidar un espacio de encuentro entre todos los actores del ámbito deportivo provincial.

¿Qué novedades presenta COMEDE en esta edición 2026?

Uno de los puntos más destacados será el lanzamiento de una nueva plataforma tecnológica móvil impulsada por COMEDE.

Se trata de una herramienta digital diseñada para integrar a federaciones y deportistas en un ecosistema que ofrecerá beneficios directos, facilitando la gestión, la comunicación y el acceso a oportunidades dentro del deporte mendocino.

Este avance marca el inicio de un nuevo ciclo de gestión institucional, con foco en la modernización y profesionalización del sistema deportivo.

¿Qué actividades habrá el sábado 28 de marzo?

El sábado estará centrado en la capacitación y el debate. A partir de las 17:00, la Nave Cultural será sede de un conversatorio multidisciplinario dirigido a dirigentes, entrenadores, deportistas y familias.

El panel abordará los desafíos actuales del deporte desde distintas perspectivas clave:

  • Derecho Deportivo, a cargo de Patricia G. Castorino
  • Psicología del Deporte, con Eduardo Meljin
  • Cardiología y Salud, a cargo de Sebastián Wolff
  • Organización de Instituciones Deportivas, con Alejandro Herrera

Luego de las exposiciones, se realizará la presentación oficial de la nueva aplicación institucional de COMEDE.

La jornada continuará con la ceremonia de los Premios Llama Deportiva, donde se distinguirá a los deportistas federados más destacados de la provincia.

¿Qué incluye el sorteo especial del evento?

Como cierre del sábado, se realizará un sorteo exclusivo entre los asistentes: un viaje para dos personas a Bariloche en categoría Premium.

El premio es cortesía de Andesmar, patrocinador oficial del evento, que acompaña esta iniciativa como parte de su compromiso con el desarrollo del deporte federado en Mendoza.

¿Qué actividades habrá el domingo 29?

El domingo estará orientado a la interacción con el público. Las federaciones deportivas realizarán exhibiciones en vivo de sus disciplinas, permitiendo a los asistentes conocer de cerca cada práctica.

Además, continuarán las actividades en los stands de expositores y patrocinadores, generando un espacio dinámico y participativo para toda la familia.

Durante toda la jornada se realizarán sorteos por hora, incentivando la participación del público hasta el cierre del evento, previsto para las 16:00.

¿Cuál es el objetivo de la Feria del Deporte y los Premios Llama Deportiva?

Desde la Confederación Mendocina de Deportes destacaron que el objetivo central es ir más allá del reconocimiento deportivo.

La iniciativa apunta a fortalecer el deporte federado, profesionalizar su estructura y brindar herramientas concretas de gestión para el futuro.

En este sentido, la combinación de formación, innovación tecnológica y participación comunitaria posiciona a este evento como un punto clave para el desarrollo del deporte en la provincia.

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