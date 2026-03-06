Más de 70 mil personas celebraron la fiesta de la Arístides en Mendoza pese a la lluvia

La octava edición del festejo por la remodelación de la avenida Arístides Villanueva reunió a más de 70 mil mendocinos y turistas. Ni la lluvia ni la tormenta frenaron una de las celebraciones urbanas más convocantes de la Ciudad de Mendoza, con shows musicales, gastronomía y una gran presencia de público durante toda la noche.

La avenida Arístides Villanueva y su emblemática fiesta volvió a convertirse en uno de los principales puntos de encuentro de Mendoza con la realización de la octava edición de su tradicional celebración anual. Más de 70 mil personas, entre mendocinos y turistas, participaron del suceso, que se realiza cada primer jueves de marzo para conmemorar la remodelación de esta emblemática arteria de la Ciudad de Mendoza.

Ni la lluvia, ni la tormenta ni los relámpagos lograron frenar el festejo. Desde temprano, miles de personas comenzaron a acercarse a la zona para disfrutar de la propuesta cultural y gastronómica, que se extendió a lo largo de varias cuadras y ofreció música en vivo, DJs y promociones especiales en bares y restaurantes.

¿Cuántas personas participaron de la fiesta de la Arístides en Mendoza?

Según estimaciones oficiales, más de 70 mil personas participaron de la celebración en la avenida Arístides Villanueva. Las imágenes de la noche reflejaron la magnitud de la convocatoria: veredas, calzada y espacios gastronómicos se vieron completamente colmados.

A pesar de la lluvia, el público continuó disfrutando del festejo con paraguas en mano. Esta postal se repitió durante gran parte de la noche y confirmó el fuerte arraigo que tiene esta celebración urbana entre mendocinos y turistas.

El suceso se consolida así como uno de los encuentros culturales más importantes del calendario anual de la Ciudad de Mendoza.

¿Quiénes participaron de la celebración en la Arístides?

El intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, recorrió el lugar y destacó la convocatoria del festejo, así como el trabajo conjunto entre el municipio, el sector privado y los comercios de la zona.

“Estamos celebrando ocho años de la remodelación de una calle emblemática de la Ciudad de Mendoza con miles y miles de vecinos, mendocinos y turistas que se suman a este aniversario. Es un suceso de acceso libre y gratuito que invita a disfrutar de la música, de la gastronomía y del espacio público”, expresó el jefe comunal.

Además, señaló que este tipo de propuestas permiten generar movimiento económico, atraer visitantes y fortalecer la actividad turística y gastronómica de la capital mendocina.

¿Qué shows musicales se presentaron en la fiesta de la Arístides?

La programación artística se desarrolló en dos escenarios y contó con bandas locales, DJs y artistas nacionales. Desde la tarde comenzaron a sonar los primeros shows, acompañando la llegada progresiva del público.

Uno de los sets que generó un ambiente distendido fue el de la banda Puna, que aportó un clima ideal para el inicio de la jornada.

Sin embargo, uno de los momentos más esperados de la noche fue el show de Conociendo Rusia, proyecto musical encabezado por Mateo Sujatovich.

La banda fue recibida por una multitud que cantó cada una de sus canciones en un clima festivo que se mantuvo durante todo el recital. Incluso se pudo ver a familias completas y niños coreando los temas del artista.

Entre las canciones más celebradas estuvieron Cabildo y Juramento, A la vez y 30 años.

El show contó con un importante despliegue técnico de luces, sonido y pantallas que acompañó cada momento del recital.

Hacia el final, Mateo Sujatovich se arrodilló sobre el escenario para agradecer al público mendocino por quedarse a disfrutar del recital pese a la lluvia, gesto que fue recibido con aplausos y ovaciones.

El cierre llegó con Quiero que me llames, uno de los momentos más intensos de la noche, con miles de personas saltando y cantando a lo largo de toda la avenida.

¿Qué otras propuestas hubo durante la noche?

Otro de los shows destacados fue el de la artista Esperanzah, quien se presentó por primera vez en Mendoza. Durante su show interpretó “Reflejo”, una de sus canciones más personales, aún no publicada en Spotify.

En paralelo, el escenario electrónico reunió a destacados DJs y productores. Entre ellos se destacó el set principal del DJ Ezequiel Arias, que convocó a miles de asistentes.

El movimiento del público entre ambos escenarios fue parte de la dinámica del suceso, con personas que alternaban entre los shows en vivo y las propuestas electrónicas.

¿Qué operativo se desplegó para el desarrollo del suceso?

Para garantizar el normal desarrollo de la celebración, la Municipalidad de Mendoza desplegó un amplio operativo que incluyó preventores, inspectores de tránsito, personal de comercio, equipos de salud y áreas culturales.

Además, el equipo municipal de limpieza trabajó de manera permanente durante toda la noche para mantener el orden y la higiene en la zona.

Una vez finalizado el espectáculo, el personal ya estaba preparado para dejar toda el área en perfectas condiciones.

El suceso fue posible gracias a una articulación público privada impulsada por la Ciudad de Mendoza junto a organizadores y empresas del sector, en un trabajo conjunto orientado a fortalecer la actividad cultural, turística y gastronómica de la capital mendocina.