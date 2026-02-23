Aniversario de la Arístides 2026: Conociendo Rusia y Ezequiel Arias encabezan el gran festejo

El 5 de marzo, la emblemática avenida Arístides Villanueva volverá a convertirse en un corredor cultural a cielo abierto con dos escenarios, artistas locales y nacionales, e ingreso libre y gratuito. El intendente Ulpiano Suarez confirmó el line up completo para una de las celebraciones urbanas más convocantes del año en Mendoza.

La Ciudad de Mendoza se prepara para vivir una nueva edición del aniversario de la Arístides, un suceso que ya forma parte del calendario cultural y que cada año reúne a miles de mendocinos y turistas. En el marco de los festejos vendimiales, la tradicional avenida se transformará en un gran paseo artístico con propuestas de rock, pop y música electrónica distribuidas en dos escenarios principales.

El intendente Ulpiano Suarez fue el encargado de presentar oficialmente la grilla. “En los primeros días de marzo, la Ciudad se llena de celebración no sólo por la Vendimia, sino también por el aniversario de la Arístides, que ya es un clásico absoluto. Miles de vecinos, mendocinos y turistas la eligen cada año para bailar, cantar y compartir al ritmo de la mejor música en vivo”, destacó.

¿Cuándo y dónde será el aniversario de la Arístides 2026?

El festejo se realizará el 5 de marzo sobre la avenida Arístides Villanueva, en Ciudad de Mendoza. La entrada será libre y gratuita, lo que consolida el perfil abierto e inclusivo del encuentro.

Como en ediciones anteriores, el espacio se organizará en dos escenarios temáticos: Andes Origen, dedicado al rock y pop, y Sernova, enfocado en música electrónica. Ambos comenzarán su programación desde las 18 y se extenderán hasta la medianoche.

¿Quiénes tocarán en el escenario Andes Origen?

El escenario Andes Origen tendrá como figura central a Conociendo Rusia, uno de los proyectos más influyentes del pop rock argentino actual. Liderado por Mateo Sujatovich, el artista logró consolidarse como referente de la nueva canción urbana gracias a su identidad sonora, marcada por melodías potentes y sensibilidad lírica. Con giras internacionales y nominaciones a premios de la industria, su presencia jerarquiza el aniversario 2026.

La programación comenzará con Demorados, banda mendocina nacida en 2022 que fusiona pop, rock e indie con una impronta generacional. Integrada por jóvenes músicos de 18 años en promedio, el grupo presentará su álbum debut homónimo, producido junto a Gabriel Nazar y Federico López.

Luego será el turno de Esperanzah, cantante y compositora mendocina que se presentará en formato full band. Ex corista de Gauchito Club, la artista recorrerá un repertorio que combina R&B, soul, boleros y pop, mostrando la versatilidad que la posiciona como una de las voces emergentes de la escena local.

El cierre del escenario rock estará a cargo de DJ Aka Delicia, referente mendocina reconocida por sus sets dinámicos y su fuerte conexión con el público.

¿Qué artistas estarán en el escenario Sernova de música electrónica?

En paralelo, el escenario Sernova ofrecerá una experiencia centrada en la electrónica. La apertura será con Valentina Chaves, DJ mendocina vinculada al Progressive y Deep House, destacada por su sonido vanguardista y criterio musical.

También se presentará Puna, proyecto integrado por Gato Ficcardi y Daniel Vinderman. Su propuesta fusiona sonidos autóctonos argentinos con bases electrónicas que van del downtempo al deeptech orgánico, incorporando instrumentos como charango, guitarra criolla y bombo legüero para resignificar las raíces culturales en clave contemporánea.

El gran cierre estará en manos de Ezequiel Arias, uno de los nombres argentinos con mayor proyección internacional dentro del Progressive House. Integrante del sello Sudbeat, fundado por Hernán Cattáneo, Arias ha editado música en labels de prestigio como Anjunadeep, Balance y Suara. Su carrera tomó impulso tras su remix de “Tell Me” en 2017 y desde entonces se presentó en clubes y festivales de distintas partes del mundo.

Su presencia en la Arístides 2026 consolida el perfil internacional que el aniversario viene construyendo año tras año.

¿Quiénes organizan y acompañan el aniversario?

La celebración es resultado de una articulación público-privada que sostiene este tipo de sucesos masivos. Los sponsors principales serán Andes Origen y Sernova, acompañados por Banco Galicia, Martin Co, Fernet Branca, Speed, La Vene y Sancor Seguros.

Invita la Ciudad de Mendoza y produce Nero Producciones, en un trabajo conjunto que busca fortalecer la cultura local, potenciar el turismo y dinamizar la economía nocturna.

Con dos escenarios, una grilla diversa y figuras de peso nacional e internacional, el octavo aniversario de la Arístides se proyecta como otra noche inolvidable para la vida cultural mendocina, reafirmando su lugar como uno de los encuentros urbanos más convocantes del año.