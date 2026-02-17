Arístides celebra su aniversario con música en vivo, DJs y dos escenarios al aire libre

El jueves 5 de marzo desde las 17, la icónica Avenida Arístides Villanueva será sede de un festejo con entrada libre y gratuita. Habrá dos escenarios —rock y electrónica— y el acompañamiento de marcas como Andes Origen y Sernova.

La Ciudad de Mendoza se prepara para vivir una nueva edición del aniversario de la Avenida Arístides Villanueva, uno de los puntos neurálgicos de la vida nocturna y cultural mendocina. El jueves 5 de marzo, desde las 17, la emblemática arteria se convertirá en un gran escenario a cielo abierto con música en vivo, DJs y múltiples propuestas para vecinos y visitantes. El evento, con acceso libre y gratuito, busca celebrar la identidad, la energía y la historia de una avenida que es sinónimo de encuentro.

¿Cuándo y dónde se realiza el aniversario de Arístides?

El festejo tendrá lugar el jueves 5 de marzo a partir de las 17 en la Avenida Arístides Villanueva, en la Ciudad de Mendoza. Durante toda la tarde y la noche, el público podrá recorrer la avenida y disfrutar de distintas propuestas artísticas y gastronómicas.

La Arístides es reconocida por su amplia oferta de bares y restaurantes, así como por su agenda cultural permanente. En cada aniversario, la avenida se transforma en un paseo peatonal con actividades especiales que convocan a miles de personas.

¿Qué propuestas habrá y cómo estarán distribuidos los escenarios?

La celebración contará con dos escenarios montados a lo largo de la avenida. Uno estará dedicado al rock, con presentaciones en vivo de bandas y artistas que aportarán distintos matices al género. El segundo escenario estará enfocado en la música electrónica, con DJs que animarán la jornada hasta la noche.

La grilla incluirá artistas locales y nacionales. Desde la organización adelantaron que en los próximos días se confirmarán nuevas propuestas que formarán parte del festejo, ampliando la expectativa en torno a la programación completa.

La dinámica de dos escenarios permitirá que el público elija entre estilos musicales y viva una experiencia diversa, manteniendo el espíritu festivo que caracteriza a la Arístides.

¿Quiénes organizan y acompañan el evento?

El aniversario es fruto de una articulación público-privada que busca potenciar el desarrollo cultural y turístico de la Ciudad. Este esquema de trabajo conjunto permite organizar un suceso de gran convocatoria, con infraestructura adecuada y propuestas de calidad.

Entre los sponsors principales se destacan Andes Origen y Sernova. También acompañan marcas como Banco Galicia, Fernet Branca, Speed y Sancor Seguros, entre otras firmas que apuestan al crecimiento cultural de Mendoza.

El respaldo del sector privado es clave para consolidar este tipo de celebraciones masivas, que impactan positivamente en el movimiento comercial y gastronómico de la zona.

¿Por qué la Arístides es un ícono de Mendoza?

La Avenida Arístides Villanueva es una de las arterias más representativas de la capital mendocina. Su combinación de oferta gastronómica, vida nocturna y eventos culturales la convierten en un punto de encuentro habitual tanto para mendocinos como para turistas.

A lo largo de los años, la avenida se consolidó como un espacio dinámico que concentra recitales, celebraciones y actividades especiales. Cada aniversario funciona como una oportunidad para reafirmar esa identidad y fortalecer el sentido de pertenencia de quienes la transitan.

La posibilidad de vivir un festejo al aire libre, con múltiples propuestas y acceso libre, refuerza además el perfil cultural de la Ciudad de Mendoza, que apuesta a la ocupación del espacio público con iniciativas recreativas y artísticas.

¿Cómo será el acceso y qué se recomienda al público?

El evento tendrá entrada libre y gratuita, por lo que no se requerirá ticket previo. Se recomienda asistir con anticipación para aprovechar las distintas propuestas y circular con comodidad entre ambos escenarios.

También se sugiere utilizar transporte público o medios alternativos para facilitar el acceso y evitar congestiones en la zona, teniendo en cuenta que se espera una gran concurrencia.

El aniversario de la Arístides se perfila como una noche especial para reencontrarse, disfrutar de la música en vivo y celebrar otro año de historia de una de las avenidas más emblemáticas de la vida social mendocina. Con dos escenarios, múltiples artistas y el acompañamiento de marcas reconocidas, la propuesta promete consolidarse como uno de los grandes sucesos culturales del mes en la Ciudad de Mendoza.