Vendimia 2026: la Fiesta de la Cosecha celebró 25 años con Las Pelotas y la Filarmónica de Mendoza

Con la participación de las reinas departamentales y la presencia del gobernador Alfredo Cornejo, la tradicional Fiesta de la Cosecha celebró su 25ª edición en los viñedos del Aeropuerto Internacional de Mendoza con un espectáculo sinfónico que combinó música popular, tradición cuyana e identidad vendimial.

La celebración que se enmarca en las celebraciones de vendimia reunió a autoridades provinciales, intendentes, turistas y mendocinos en los viñedos ubicados en el predio del Aeropuerto Internacional Francisco Gabrielli de Mendoza, en el departamento de Las Heras. Con la participación de todas las reinas departamentales candidatas a la corona de la Fiesta Nacional de la Vendimia, el suceso formó parte de la agenda oficial vendimial y marcó el inicio de las celebraciones centrales de la temporada 2026.

La Fiesta de la Cosecha cumplió este año un cuarto de siglo consolidada como uno de los espectáculos culturales más representativos del calendario vendimial, con una propuesta artística que fusiona tradición vitivinícola, música popular y formato sinfónico.

Reinas departamentales durante la Fiesta de la Cosecha 2026 que organiza el Fondo Vitivinícola de Mendoza.

¿Cómo fue la Fiesta de la Cosecha 2026 en Mendoza?

La edición 2026 reunió a cientos de espectadores en un escenario montado entre viñedos especialmente preparados para la ocasión. La apertura incluyó el tradicional patio cuyano, donde artistas mendocinos interpretaron cuecas, gatos y tonadas mientras las reinas departamentales realizaban la cosecha simbólica de uvas en hileras dispuestas en el ingreso al predio.

La celebración contó con la presencia del gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, junto a funcionarios provinciales, intendentes de distintos departamentos y representantes del sector vitivinícola.

Como cada año, el público también pudo recorrer el tradicional Patio Malbec y el sector gastronómico, donde se ofrecieron platos de cocina regional y degustaciones de vinos mendocinos.

Las actividades complementarias comenzaron alrededor de las 20, mientras que el concierto central se desarrolló desde las 21.30.

¿Qué artistas participaron del espectáculo por los 25 años?

El punto central del espectáculo fue el concierto sinfónico que reunió a la Orquesta Filarmónica de Mendoza con la banda de rock Las Pelotas, liderada por Germán Daffunchio.

El espectáculo contó con la participación de 80 músicos en escena y presentó una versión especial de las canciones del grupo adaptadas al formato orquestal, una experiencia inédita para la banda.

Los arreglos musicales estuvieron a cargo de Gustavo “Pupi” Spatocco, quien además dirigió el concierto y fue responsable de la coordinación musical integral de la propuesta artística.

La combinación entre rock nacional y música sinfónica generó uno de los momentos más destacados del suceso, con interpretaciones que combinaron la potencia de la banda con la riqueza sonora de la orquesta.

¿Cómo fue el homenaje por los 25 años de la Fiesta de la Cosecha?

La obertura del espectáculo estuvo especialmente dedicada a los 25 años de historia de la Fiesta de la Cosecha.

La obra, compuesta por Spatocco, integró fragmentos audiovisuales de artistas que participaron en ediciones anteriores con la interpretación en vivo de la orquesta.

Entre los músicos que aparecieron en el homenaje se destacaron Pedro Aznar, Susana Baca, David Lebón, Lisandro Aristimuño, Nahuel Pennisi y Elena Roger.

También formaron parte del repaso histórico los mendocinos Orozco-Barrientos y Javier Montalto, entre otros artistas que dejaron su huella en distintas ediciones del espectáculo.

¿Qué dijo Alfredo Cornejo sobre la Vendimia 2026?

Minutos antes del inicio del espectáculo, el gobernador Alfredo Cornejo destacó que la Fiesta de la Cosecha marca el comienzo de la agenda central de la Fiesta Nacional de la Vendimia.

El mandatario subrayó además la proyección internacional que adquiere Mendoza durante estos días, al concentrar actividades institucionales, culturales y políticas vinculadas a la Vendimia.

En ese contexto, adelantó que tras los actos centrales viajará a Nueva York para participar en el encuentro internacional Argentina Week junto a otros gobernadores y al presidente de la Nación.

El objetivo de esa misión será presentar las potencialidades productivas del país y promover inversiones de gran escala que impulsen el desarrollo económico.

Durante su intervención, el Gobernador remarcó la importancia de que el país proyecte estabilidad institucional y reglas claras ante el escenario internacional.

Según explicó, esto permitirá fortalecer la confianza de los mercados y consolidar nuevas oportunidades de crecimiento para las economías regionales.

Cornejo también señaló que Mendoza se encuentra en el centro de la escena nacional durante los días de Vendimia, con la presencia de legisladores de distintos bloques políticos que ya participan de la agenda institucional vinculada a la celebración.

De esta manera, la Fiesta de la Cosecha celebró sus 25 años reafirmando su lugar dentro del calendario vendimial, como un suceso que une tradición vitivinícola, identidad cultural y música popular en uno de los escenarios más simbólicos de Mendoza.