Mendoza
Estado del tiempo

Fin de semana en Mendoza: Zonda, tormentas y descenso de temperatura

La provincia tendrá un fin de semana marcado por viento Zonda en varias zonas, tormentas aisladas, inestabilidad en el Sur y el Valle de Uco y un marcado descenso de temperatura hacia el domingo. Defensa Civil mantiene el monitoreo permanente.

Mendoza atraviesa desde este viernes un escenario meteorológico activo que incluye la presencia de viento Zonda, inestabilidad en distintas regiones, tormentas con posible caída de granizo y un progresivo descenso térmico que se consolidará el domingo. Las autoridades provinciales continúan con el seguimiento de la situación debido a la variabilidad de las condiciones.

¿Qué se espera para este viernes en Mendoza?

Durante la jornada se registrará viento Zonda desde las 11.00 hasta la medianoche en Malargüe, Sur de Malargüe y precordillera Central y Sur, con velocidades promedio de 40 km/h.
Además, entre las 14.00 y las 23.00 habrá viento leve del norte en la zona Este y zona Sur.

El cielo permanecerá mayormente despejado, aunque desde las 23.00 comenzará la convección en el Sur, extendiéndose hacia la madrugada del sábado al Valle de Uco y posiblemente al Este. No se descarta granizo.

En Alta Montaña, el cielo se mantendrá despejado durante el día, volviéndose seminublado desde las 02.00 del sábado, sin precipitaciones.

  • Temperaturas: mínima provincial de 20 °C (14 °C en Valle de Uco y Malargüe) y máxima de 31 °C.

¿Cómo continuará el tiempo el sábado 13 de diciembre?

Se prevé el ingreso de viento Sur desde la madrugada: llegará al Sur a las 03.00 y al Norte alrededor de las 06.00. Se mantendrá toda la jornada, intensificándose durante la tarde y noche.

A la vez, se espera viento Zonda entre las 10.00 y las 21.00 en Malargüe, Sur de Malargüe, precordillera, Uspallata y Valle de Uco, con intensidades promedio de 40 a 45 km/h.

El día comenzará inestable, con posibles lluvias en San Rafael, General Alvear, zona Este y Valle de Uco.
Desde las 16.00 se reactivarán las tormentas en el Sur, extendiéndose hacia la noche al Valle de Uco y al Sur del Gran Mendoza. Existe riesgo de granizo, especialmente en el Sur provincial.

En Alta Montaña, el mal tiempo se instalará desde el mediodía con precipitaciones moderadas que avanzarán hacia la precordillera Central y Norte.

  • Temperaturas: mínima provincial de 20 °C (13 °C en Malargüe y zonas bajas del Valle de Uco) y máxima de 28 °C.

¿Qué condiciones habrá el domingo 14 de diciembre?

El día arrancará con viento Sur leve en zona Este, Gran Mendoza y Valle de Uco, persistiendo hasta las 17.00/18.00.

En simultáneo, se registrará Zonda leve a moderado entre las 12.00 y las 21.00 en Malargüe, Sur de Malargüe, San Rafael, Sur del Valle de Uco y Uspallata, con promedios de 45 km/h y posibles ráfagas fuertes.

El domingo amanecerá nublado e inestable, con probabilidad de lluvias en toda la franja Oeste: Valle de Uco, Gran Mendoza y Malargüe. Las condiciones comenzarán a mejorar desde media tarde en el llano.

En Alta Montaña, continuará el mal tiempo hasta las 17.00/18.00, cuando comenzará a mejorar gradualmente.

  • Temperaturas: mínima provincial de 15 °C (11 °C en Malargüe y zonas bajas del Valle de Uco) y máxima de 22 °C.

