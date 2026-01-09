Fin de semana muy caluroso en Mendoza: la máxima llegará a 37°C

Mendoza se prepara para un fin de semana plenamente veraniego, con un marcado ascenso de la temperatura desde este viernes 9 de enero y probabilidad de tormentas aisladas hacia la noche del domingo.

Según el pronóstico meteorológico, desde este viernes comenzará un sostenido aumento de la temperatura en Mendoza marcando un fin de semana muy caluroso, que se intensificará durante el sábado y alcanzará su punto máximo el domingo, la jornada más sofocante de los próximos días.

¿Cómo estará el tiempo en Mendoza este viernes 9 de enero?

Para este viernes se espera un día algo nublado, con mejora de las condiciones meteorológicas y vientos moderados del sudeste. En cordillera, el cielo se presentará parcialmente nublado.

La temperatura máxima será de 32°C y la mínima rondará los 17°C, configurando una jornada calurosa pero agradable.

¿Qué se espera para el sábado 10 en Mendoza?

El sábado el calor se hará sentir con mayor intensidad. El pronóstico indica una jornada calurosa, con nubosidad variable y vientos leves del noreste. En alta montaña, el cielo estará poco nuboso.

La temperatura máxima alcanzará los 35°C, mientras que la mínima será de 19°C, por lo que se recomienda tomar precauciones, especialmente durante las horas centrales del día.

¿Cuándo será el día más caluroso del fin de semana en Mendoza?

El domingo 11 será el día más caluroso del fin de semana. Se prevé una jornada muy calurosa, con nubosidad variable y probabilidad de tormentas aisladas hacia la noche.

Los vientos soplarán de manera moderada desde el noreste y se esperan precipitaciones en cordillera. La temperatura máxima llegará a los 37°C, con una mínima de 21°C.