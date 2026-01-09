Noticias Mendoza

API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Secciones

Mendoza
Estado del tiempo

Fin de semana muy caluroso en Mendoza: la máxima llegará a 37°C

Mendoza se prepara para un fin de semana plenamente veraniego, con un marcado ascenso de la temperatura desde este viernes 9 de enero y probabilidad de tormentas aisladas hacia la noche del domingo.

Según el pronóstico meteorológico, desde este viernes comenzará un sostenido aumento de la temperatura en Mendoza marcando un fin de semana muy caluroso, que se intensificará durante el sábado y alcanzará su punto máximo el domingo, la jornada más sofocante de los próximos días.

¿Cómo estará el tiempo en Mendoza este viernes 9 de enero?

Para este viernes se espera un día algo nublado, con mejora de las condiciones meteorológicas y vientos moderados del sudeste. En cordillera, el cielo se presentará parcialmente nublado.

La temperatura máxima será de 32°C y la mínima rondará los 17°C, configurando una jornada calurosa pero agradable.

¿Qué se espera para el sábado 10 en Mendoza?

El sábado el calor se hará sentir con mayor intensidad. El pronóstico indica una jornada calurosa, con nubosidad variable y vientos leves del noreste. En alta montaña, el cielo estará poco nuboso.

La temperatura máxima alcanzará los 35°C, mientras que la mínima será de 19°C, por lo que se recomienda tomar precauciones, especialmente durante las horas centrales del día.

¿Cuándo será el día más caluroso del fin de semana en Mendoza?

El domingo 11 será el día más caluroso del fin de semana. Se prevé una jornada muy calurosa, con nubosidad variable y probabilidad de tormentas aisladas hacia la noche.

Los vientos soplarán de manera moderada desde el noreste y se esperan precipitaciones en cordillera. La temperatura máxima llegará a los 37°C, con una mínima de 21°C.

También puedes leer

Los candidatos a concejales de Sembrar en Rivadavia para las elecciones municipales del 22 de febrero.

Rivadavia

Sancionan a Ricardo Mansur y a un exfuncionario ligado a Luis Petri por graves irregularidades

Maipú

Buscan a una adolescente de 17 años desaparecida en Mendoza

Obra pública

Ciudad avanza con el plan de reconstrucción vial: ya se completaron 80 cuadras

Trabajo informal

Antonio y Juana, jubilados mendocinos: cobran la mínima y trabajan en la calle

San Rafael

El PJ archivó el pedido de remoción contra Martín Antolín y seguirá siendo concejal

Verdadera apariencia

Cleopatra, así era realmente la última reina de Antiguo Egipto

Te puede interesar

Estado del tiempo

Fin de semana muy caluroso en Mendoza: la máxima llegará a 37°C

Los candidatos a concejales de Sembrar en Rivadavia para las elecciones municipales del 22 de febrero.
Rivadavia

Sancionan a Ricardo Mansur y a un exfuncionario ligado a Luis Petri por graves irregularidades

Maipú

Buscan a una adolescente de 17 años desaparecida en Mendoza

Obra pública

Ciudad avanza con el plan de reconstrucción vial: ya se completaron 80 cuadras

Trabajo informal

Antonio y Juana, jubilados mendocinos: cobran la mínima y trabajan en la calle

San Rafael

El PJ archivó el pedido de remoción contra Martín Antolín y seguirá siendo concejal

Verdadera apariencia

Cleopatra, así era realmente la última reina de Antiguo Egipto

Sesgos ideológicos

Jacky: “Venezuela no es una democracia: la hipocresía sostiene a las autocracias”

Corredor Bioceánico

Cierran el Paso Cristo Redentor por mal tiempo: desde cuándo y cómo será

Influenza y contagios

Gripe H3N2: un infectólogo recomendó usar barbijo en lugares cerrados

La Lepra

Daniel Vila analizó el 2026 de Independiente Rivadavia y el futuro de Sebastián Villa

General Alvear

Unas 60 personas se intoxicaron tras consumir lomos con mayonesa casera

Obras públicas

Ciudad invirtió en 2025 más de 11 mil m² en escuelas y edificios públicos

Contingencias climáticas

Persiste la alerta en Mendoza tras las tormentas de granizo en Santa Rosa y San Rafael

Estado del tiempo

Pronóstico en Mendoza: calor, viento y alerta por tormentas este martes

Investigan las causas

Un feroz incendio con explosiones alarmó al centro de Rivadavia

Nueva York

Nicolás Maduro se declaró no culpable ante la Justicia de Estados Unidos

Derechos Humanos

Carlos Stornelli pidió la extradición de Nicolás Maduro a la Argentina

Villa Nueva

Hallaron el cuerpo sin vida de una mujer en una acequia de Guaymallén

Temporada 2026

Marcelo Gallardo quiere a Sebastián Villa en River y crecen las versiones