Luego de días de viaje

Finalmente, el reactor de IMPSA llegó a Destilería de YPF de Luján de Cuyo

Cerca de las 13.30 de hoy jueves -21 de agosto- arribó a la Destilería de YPF en Luján de Cuyo el reactor más pesado de Argentina fabricado en la planta de IMPSA en Maipú.

Finalmente, cerca de las 13.30, el reactor más pesado de Argentina -de 456 toneladas- arribó a la zona del Centro Industrial de YPF en el departamento de Luján de Cuyoluego de que iniciara su periplo el viernes pasado de la planta de IMPSA donde fue construido.

El operativo para trasladar el reactor se reanudó este jueves a las 8 de la mañana, tras extensas demoras producidas por la resolución de distintos obstáculos, como cables en suspensión, refuerzo de un puente sobre la Ruta 15, cortes de calles, entre otras maniobras que se debieron resolver

La estructura, de 456 toneladas, viajó montada sobre dos camiones de gran porte y avanzó esta mañana lentamente por la Ruta Nacional 40, en un despliegue que obligó a cortes y desvíos de tránsito en la zona.

El jefe de la Policía Vial, Claudio Machuca, explicó que el movimiento contó con la asistencia de 14 efectivos —12 motoristas y una camioneta con dos agentes— junto al personal municipal. “Estamos listos para los cortes y el acompañamiento. Se estimaba iniciar a las 7, pero comenzó un poco más tarde porque la empresa debía terminar de colocar sensores. Ahora esperamos la autorización final para avanzar”, señaló temprano hoy jueves.

El reactor construido por IMPSA para YPF avanza por las calles mendocinas.

Desvíos y cortes de tránsito por el traslado del reactor a Luján

El tránsito se vio afectado durante toda la jornada. Según Machuca, los vehículos que circularon por la Ruta 40 en dirección sur debieron desviarse por calle Olavarría. “Estimamos que ese corte será de entre 30 y 40 minutos si todo sale bien. Luego el desvío continúa hacia la Ruta 7 y se prolonga hasta la intersección con la Ruta Provincial 84. En ese sector habrá una interrupción total por unos 15 o 20 minutos, hasta que el reactor cruce el puente”, detalló en ese momento el jefe policial local.

Quienes se dirigían hacia la alta montaña tampoco pudieron utilizar las rutas nacionales 7 y 40 durante el operativo, debiendo tomar como alternativa Olavarría.

