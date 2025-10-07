El prestigioso diario financiero señaló el “fracaso” del Gobierno. Marcó que la derrota electoral y las nuevas restricciones cambiarias generaron desconfianza

En poco menos de 72 horas y mientras el gobierno encara una negociación crucial con Estados Unidos, el diario financiero Financial Times puso el foco en los problemas políticos y sociales que enfrenta la administración de Javier Milei a consecuencia del ajuste que implementó desde el inicio de su gestión.

Este martes, en una nota de la periodista Clara Nugent, se destacó el mal clima social generado tras la derrota legislativa en la provincia de Buenos Aires y las restricciones que se reimplementaron en el mercado de cambios.

«El fracaso de Milei en acumular reservas ha inquietado a los inversores en las últimas semanas e impulsado una liquidación de activos argentinos. La agitación del mercado comenzó el mes pasado cuando una mala derrota en las elecciones locales generó dudas sobre el apoyo a las reformas de Milei, lo que provocó la caída en picado de los precios de los bonos y del peso», señaló el artículo.

Como uno de los problemas centrales, el artículo marcó la imposibilidad de acumular reservas, motivo por el cual el gobierno debió solicitar un salvataje al gobierno de Estados Unidos.

Según la nota, los argentinos entraron en una zona de desconfianza hacia el gobierno de cara a las elecciones, lo que llevó a individuos y empresas a buscar cobertura contra el riesgo político.

La autora destacó que Milei culpó a la oposición por la inestabilidad cambiaria: según él, sectores opositores habrían vendido pesos o alentado a otros a hacerlo con el objetivo de recuperar poder.

Asimismo, remarcó que el cambio de actitud de los ahorristas se profundizó con una serie de medidas del Banco Central que reimplantaron controles y restricciones cambiarias.

En esa línea, subrayó que la reintroducción de restricciones tiene efectos secundarios: al reducir la oferta de dólares oficiales, el mercado paralelo se fortaleció y el peso paralelo se debilitó, ampliando la brecha con la tasa de cambio oficial.