El olfato de Fito, reconocido integrante del Cuerpo de Canes de la Zona Este, permitió a la Policía de Mendoza localizar bienes robados en una finca de Junín y avanzar rápidamente en el esclarecimiento del caso. El perro siguió un rastro dentro de la propiedad y halló parte de los elementos sustraídos.

¿Dónde ocurrió el robo y cómo intervino la Policía?

El hecho ocurrió en una finca ubicada en calle Molino Viejo, donde los efectivos fueron alertados por un ilícito y desplegaron a Fito para iniciar la búsqueda. El perro comenzó a rastrear hacia el este y avanzó por un callejón interno de la propiedad.

¿Qué elementos encontró Fito durante el operativo?

El can recorrió aproximadamente 150 metros hasta detectar un bidón de 20 litros. A unos pocos metros, también halló tres bolsas de lona con fertilizante granulado, todos pertenecientes a los bienes sustraídos en la finca.

¿Qué bienes fueron recuperados tras la intervención del perro?

Entre los elementos recuperados se encuentran: