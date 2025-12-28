Noticias Mendoza

Flamengo acelera por el mendocino Valentín Castellanos hoy en Lazio

El club brasileño avanzó con una oferta fuerte por el delantero mendocino, pero el equipo italiano pide una cifra mayor y no descarta esperar al mercado europeo. El futuro del atacante también está atado a su sueño mundialista.

Las negociaciones entre Lazio y Flamengo por el pase de Valentín Castellanos avanzan con mayor firmeza y podrían definirse antes de que finalice 2025. El delantero nacido en Guaymallén aparece como una de las prioridades del actual campeón de América, aunque el club italiano analiza distintas alternativas antes de desprenderse de una de sus piezas ofensivas más valiosas.

¿Cuál es la oferta que presentó Flamengo por Valentín Castellanos?

La propuesta del “Mengao” es considerada muy fuerte para el mercado sudamericano: 22 millones de euros más otros 3 millones en variables, atadas a objetivos deportivos como la cantidad de goles que pueda convertir el delantero mendocino. La negociación se mantuvo activa incluso durante las fiestas de fin de año.

¿Por qué Lazio todavía no acepta la propuesta del club brasileño?

Desde la dirigencia “lacial” pretenden un piso de 35 millones de euros por la transferencia. Además, en Italia no descartan esperar la reapertura del mercado de pases de invierno europeo, ya que Castellanos figura en el radar de clubes de la Premier League, lo que podría elevar considerablemente su cotización.

¿Qué rol juega el Mundial 2026 en la decisión de Castellanos?

Mientras se define su futuro, el atacante surgido de Murialdo continúa en Roma con un doble objetivo: sostener su racha goleadora en la Serie A y mantenerse en la consideración de Lionel Scaloni de cara a la lista definitiva para el Mundial 2026. La elección de su próximo destino podría ser clave para consolidarse en la Selección argentina.

