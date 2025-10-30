Noticias Mendoza

Deportes
Fundación Los Ángeles

Fundación Deportiva Los Ángeles, un proyecto que llegó para quedarse

El emprendimiento es encabezado por el Profesor Leo Azcurra, ex Director de Deportes de la Municipalidad de Maipú. “Este es un proyecto ambicioso y transparente”

Un emprendedor. No hay dudas de ello. Profesor de Educación Física con mentalidad empresarial probada en el estado (fue Director de Deportes en la Municipalidad de Maipú) y también en el ámbito privado donde supo imponer la marca de la Escuela Deportiva “Angelitos”.

Valiente, emprendedor y sobre todo honesto, Leonardo Azcurra encara, en tiempos en donde pocos se atreven, un proyecto ambicioso y solidario que busca colaborar con el ámbito deportivo.

La Fundación Deportiva Los Ángeles surge con tres ejes fundamentales: ayuda a deportistas destacados, ayuda a instituciones deportivas y un eje muy importante que es la actividad física y el deporte para personas con discapacidad” cuenta el profesor.

“Esto es algo novedoso para Mendoza. La idea surgió con la puesta en escena de las escuelas de fútbol. Surgió la posibilidad de inclinarnos por la fundación porque aglomera varios campos” explica el ex Director de Deportes de la Municipalidad de Maipú.

“El equipo está abocado a este proyecto y la idea es ampliarlo. Nos llegan recursos, nos llega ayuda y debemos velar para que los fondos se depositen en buenas manos” dijo en el programa “Mendoza Deportiva” que se emite en Radio Jornada.

Fundación Los Ángeles

Fundación Deportiva Los Ángeles, un proyecto que llegó para quedarse

