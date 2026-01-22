Noticias Mendoza

Mendoza
Etapa final

Omar Félix confirmó que el gasoducto de San Rafael alcanzó el 95% de avance

El intendente de San Rafael supervisó la llegada de equipamiento clave a la estación La Tosca y anticipó que la obra podría finalizar en mayo, habilitando el servicio de gas natural para miles de hogares del sur mendocino.

El intendente Omar Félix confirmó que la obra del gasoducto de San Rafael ingresó en su tramo final, tras el arribo de nuevo equipamiento estratégico que elevó el avance general al 95%. El jefe comunal supervisó personalmente la llegada de los materiales a la Estación de Separación, Medición y Regulación (ESMR) ubicada en el paraje La Tosca, a unos 60 kilómetros del casco urbano.

Omar Félix afirmó que la lucha antigranizo “sirve y está científicamente comprobada”

¿Qué dijo el intendente Omar Félix sobre el avance del gasoducto?

Durante la recorrida por la estación La Tosca, Omar Félix aseguró que “con esta incorporación la obra alcanza un 95% de avance” y adelantó que los trabajos podrían completarse durante el mes de mayo, lo que permitiría habilitar el servicio de gas natural para miles de hogares sanrafaelinos.

¿Qué equipamiento llegó para la etapa final de la obra?

Los equipos incorporados son tres skids, estructuras que concentran los sistemas de medición, separación y regulación del gas. Se trata de componentes centrales para el funcionamiento de la Estación de Separación, Medición y Regulación vinculada al sistema Gasandes.

Según detalló la secretaria de Obras Públicas de San Rafael, Andrea Fichetti, los módulos llegaron listos para su instalación, con todas las pruebas técnicas realizadas.

¿Cómo se financió la etapa final del gasoducto de San Rafael?

Desde el Municipio de San Rafael se realizó un importante esfuerzo financiero para sostener la obra. Luego de recuperar fondos adeudados por la Nación, la comuna decidió destinar recursos propios para completar el tendido del gasoducto y las plantas asociadas, con el objetivo de no demorar una infraestructura considerada prioritaria para el departamento.

¿Qué impacto tendrá la llegada del gas natural a San Rafael?

La habilitación del gas natural tendrá un impacto directo en los hogares, al reducir costos frente al uso de garrafas o energía eléctrica, y también en el desarrollo productivo e industrial del sur mendocino, al mejorar las condiciones para nuevas inversiones y actividades económicas.

