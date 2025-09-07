El Blanquinegro lo ganó sobre la hora con gol de Imanol González. Un partido chivo, con más entrega que fútbol, se inclinó para el lado del Lobo que está cada vez más cerca de la gran final.

Gimnasia y Esgrima de Mendoza le ganó 1 a 0 a Gimnasia de Jujuy en el Víctor Legrotaglie, en un partido clave por la definición de la Zona B del campeonato de la Primera Nacional, Imanol González metió el único gol del partido sobre el tiempo adicional.

El Mensana jugó mejor pero no conseguía destrabar el orden del conjunto visitante. Los dirigidos por Ariel Broggi tuvieron las más claras en general, de la mano de Ferreyra y un par de cabezazos que no terminaron adentro de milagro de Imanol González.

Fue en el segundo tiempo, muy luchado y poco jugado, cuando el propio Imanol tuvo su revancha y tomó el rebote de un cabezazo en el área y con un certero remate estampó el único gol del partido.

Los de Broggi quedaron como únicos líderes de la Zona B del torneo con 56 puntos, dos más que su rival de esta tarde. Al Lobo le quedan cuatro partidos más, dos de ellos en Mendoza, y acaricia y sueña con jugar una nueva final por el ascenso que parece estar cada vez más cerca.

Por su parte, Gimnasia de Jujuy, que quedó con 54 unidades, tendrá ahora otro duelo de visitante, esta vez en Mataderos ante Nueva Chicago, un recinto difícil en el que los del Norte podrían volver a perder puntos y el Lobo mendocino seguir estirando ventajas.