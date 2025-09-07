Noticias Mendoza

API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Secciones

Deportes
Primera Nacional

Gimnasia ganó 1 a 0 y es el nuevo líder del Torneo Clausura 2025

El Blanquinegro lo ganó sobre la hora con gol de Imanol González. Un partido chivo, con más entrega que fútbol, se inclinó para el lado del Lobo que está cada vez más cerca de la gran final.

Gimnasia y Esgrima de Mendoza le ganó 1 a 0 a Gimnasia de Jujuy en el Víctor Legrotaglie, en un partido clave por la definición de la Zona B del campeonato de la Primera Nacional, Imanol González metió el único gol del partido sobre el tiempo adicional.

El Mensana jugó mejor pero no conseguía destrabar el orden del conjunto visitante. Los dirigidos por Ariel Broggi tuvieron las más claras en general, de la mano de Ferreyra y un par de cabezazos que no terminaron adentro de milagro de Imanol González.

Fue en el segundo tiempo, muy luchado y poco jugado, cuando el propio Imanol tuvo su revancha y tomó el rebote de un cabezazo en el área y con un certero remate estampó el único gol del partido.

Los de Broggi quedaron como únicos líderes de la Zona B del torneo con 56 puntos, dos más que su rival de esta tarde. Al Lobo le quedan cuatro partidos más, dos de ellos en Mendoza, y acaricia y sueña con jugar una nueva final por el ascenso que parece estar cada vez más cerca.

Por su parte, Gimnasia de Jujuy, que quedó con 54 unidades, tendrá ahora otro duelo de visitante, esta vez en Mataderos ante Nueva Chicago, un recinto difícil en el que los del Norte podrían volver a perder puntos y el Lobo mendocino seguir estirando ventajas.

También puedes leer

Elecciones 2025

Kicillof consolida su figura en la interna del peronismo y se proyecta para el 2027

Elecciones 2025

Contundente victoria de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires

Elecciones 2025

“Axel tiene una esposa en serio y mascotas vivas y existentes”

Primera Nacional

Gimnasia ganó 1 a 0 y es el nuevo líder del Torneo Clausura 2025

Heridos y pérdidas millonarias

Confirmaron que el incendio en la Feria de Guaymallén fue intencional

Heridos y pérdidas millonarias

Incendio en la Feria de Guaymallén: evaluarán cómo seguirá trabajando tras los daños

Te puede interesar

Hidrocarburos argentinos

Proyectan la producción de petróleo más alta del siglo y la de gas como la mayor de la historia

Elecciones 2025

Kicillof consolida su figura en la interna del peronismo y se proyecta para el 2027

Elecciones 2025

Contundente victoria de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires

Elecciones 2025

“Axel tiene una esposa en serio y mascotas vivas y existentes”

Primera Nacional

Gimnasia ganó 1 a 0 y es el nuevo líder del Torneo Clausura 2025

Heridos y pérdidas millonarias

Confirmaron que el incendio en la Feria de Guaymallén fue intencional

Heridos y pérdidas millonarias

Incendio en la Feria de Guaymallén: evaluarán cómo seguirá trabajando tras los daños

Tormenta de Santa Rosa

Cañón del Atuel: habilitaron el tránsito que había sido afectado por el temporal

Inseguridad vial

Un camión atropelló y mató a una chica de 17 en San Martín

Hockey césped

Marista se quedó con el clásico y es el nuevo líder del Clausura

Búsqueda de personas

Solicitan ayuda para encontrar a una joven desaparecida en Mendoza

Feriantes en alerta

Alerta por un incendio en el Mercado Cooperativo de Guaymallén

Corte Interamericana

El caso de Claudio Famar, abusador de menores, será estudiado internacionalmente

Nuevos caudalímetros

Terminaron los trabajos en Potrerillos y vuelve el servicio de agua

Sistema de riego

Irrigación busca mejorar el aprovechamiento del agua en Valle de Uco

Ministerio de Defensa

Salvini, el mendocino de Petri que ahora resiste la tormenta en Coviara

Video clave en redes

Guillermo Francos apuntó a la “filtración intencionada” en el caso ANDIS

Paso a Chile

Pronostican nevadas que podrían interrumpir el Paso Pehuenche

No hay víctimas

Un incendio en un baldío en la Ciudad de Mendoza causó alarma

Copa Argentina

La Lepra venció con autoridad a Tigre y se metió en semifinales