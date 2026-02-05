Gimnasia busca reacción ante Instituto y Broggi prepara cambios tras la goleada en Santa Fe

El Lobo vuelve al Víctor Legrotaglie este domingo tras dos derrotas consecutivas y el DT analiza modificaciones obligadas y tácticas.

Después del auspicioso debut con triunfo ante Central Córdoba como visitante, Gimnasia y Esgrima de Mendoza atraviesa su primer momento complicado en el campeonato. Las derrotas ante San Lorenzo y Unión de Santa Fe, esta última por goleada, dejaron secuelas en el equipo que conduce Ariel Broggi, que ya trabaja en cambios para recibir a Instituto de Córdoba.

El conjunto mendocino afronta una semana clave con el objetivo de dar vuelta la página rápidamente. Volver a jugar como local aparece como una oportunidad para recuperarse, ante un rival que tampoco atraviesa un buen presente y aún no ganó en lo que va del torneo.

¿Qué cambios prepara Ariel Broggi para enfrentar a Instituto?

Si bien el entrenador no dio pistas públicas, está confirmado al menos un cambio obligado: Franco Saavedra fue expulsado en Santa Fe y no podrá estar el domingo. Todo indica que su reemplazante natural será Matías Recalde.

Más allá de esta variante, Broggi continúa buscando el funcionamiento ideal. En las fechas disputadas no repitió equipo ni esquema: comenzó con 4-4-2 en los primeros partidos y pasó a un 4-5-1 en la derrota ante Unión, sistema que no dio los resultados esperados.

¿Cómo está conformada la defensa del Lobo?

La zaga central ha sido una de las zonas con más cambios. Ezequiel Muñoz, Imanol González y Lautaro Carrera fueron rotando partido a partido, mientras que los laterales Luciano Paredes y Franco Saavedra venían siendo una fija.

Con la ausencia de Saavedra, el lateral izquierdo tendrá una modificación segura. En la banda derecha, si bien no está confirmado que haya cambios, Ismael Cortez volvió a ganar terreno en las últimas semanas.

¿Por qué Ismael Cortez vuelve a ser una opción en Gimnasia?

Cortez comenzó el año sin ser tenido en cuenta y entrenando con la Reserva, mientras buscaba club tras la llegada de Paredes y del paraguayo Juan José Franco. Sin embargo, el mercado de pases se cerró sin una salida y en las últimas horas la dirigencia le renovó el contrato, por lo que se reincorporó al plantel profesional.

Su regreso le abre a Broggi una nueva alternativa en el lateral derecho, especialmente considerando que Paredes no logró el rendimiento esperado y que Franco apenas sumó minutos en la primera fecha.

¿Habrá cambios en el mediocampo?

El mediocampo también sufrió modificaciones constantes. En las dos primeras jornadas, Nicolás Linares se ubicó como volante central, acompañado por Facundo Lencioni por izquierda y Julián Ceballos por derecha, con un doble cinco que alternó entre Fermín Antonini y Ulises Sánchez.

Ante Unión, Broggi sumó a Nahuel Barboza para reforzar el medio, corriendo a Sánchez hacia la derecha y adelantando a Ceballos. El esquema, sin embargo, no funcionó y no se descartan nuevas variantes.

¿Cómo está la ofensiva de Gimnasia?

En ataque, la dupla Santiago Rodríguez–Valentino Simoni tuvo un muy buen debut, con gol incluido del ex Boca que le dio el triunfo al Lobo. Sin embargo, el cambio de esquema en Santa Fe dejó al 9 demasiado aislado y la producción ofensiva cayó notablemente.

Hoy, en Gimnasia hay más interrogantes que certezas, pero la dura derrota ante Unión y el antecedente de cambios permanentes indican que el equipo que reciba a Instituto no será el mismo.

¿Cuándo juegan Gimnasia e Instituto?

El partido entre Gimnasia y Esgrima de Mendoza e Instituto de Córdoba se jugará este domingo a las 22.15, en el estadio Víctor Legrotaglie. El árbitro será Luis Lobo Medina, con Jorge Baliño a cargo del VAR, y la transmisión estará a cargo de ESPN Premium.