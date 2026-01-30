Gimnasia presentó a Ignacio Sabatini como nuevo refuerzo para 2026

El delantero maipucino llega desde Arsenal de Sarandí tras una temporada positiva y se suma al Lobo para potenciar el frente ofensivo en la Zona A.

El delantero Ignacio Sabatini fue presentado oficialmente como nueva incorporación de Gimnasia y Esgrima, en el marco del Torneo Apertura 2026.

El atacante mendocino, de 26 años, llega procedente de Arsenal de Sarandí, donde tuvo un buen rendimiento individual al convertir 10 goles en 27 partidos y registrar 2 asistencias, números que motivaron su arribo al conjunto mensana con el objetivo de reforzar el ataque.