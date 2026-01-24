Independiente Rivadavia arrancó 2026 con un triunfo ante Atlético Tucumán

La Lepra venció 2 a 1 al Decano en el Bautista Gargantini en un partido marcado por la lluvia, una suspensión de más de 40 minutos y polémicas arbitrales. Matías Fernández y Alejo Osella marcaron para el equipo de Alfredo Berti.

Independiente Rivadavia comenzó con el pie derecho el torneo Apertura 2026 al derrotar por 2 a 1 a Atlético Tucumán en el estadio Bautista Gargantini. El equipo azul fue superior en varios pasajes del encuentro y logró imponerse pese a un desarrollo condicionado por una intensa tormenta que obligó a suspender el partido en el inicio del segundo tiempo.

¿Cómo fue el primer tiempo entre Independiente Rivadavia y Atlético Tucumán?

La primera mitad tuvo dos tramos bien definidos. Hasta los 25 minutos, Independiente Rivadavia fue dominador, con buen manejo de la pelota y profundidad por las bandas. Matías Fernández abrió el marcador a los 8 minutos tras recibir un centro de Juan Manuel Elordi y sacar un potente remate.

Con el correr de los minutos, la Lepra retrocedió y Atlético Tucumán comenzó a ganar terreno. El empate llegó a los 40 minutos, cuando Leonardo Díaz convirtió de penal luego de una infracción de José Florentín sancionada tras revisión del VAR. El cierre del primer tiempo estuvo cargado de polémicas y terminó con un tumulto entre los jugadores.

¿Por qué se suspendió el partido en el segundo tiempo?

Al inicio del complemento, una torrencial lluvia cayó sobre el estadio Bautista Gargantini, lo que obligó al árbitro Brian Ferreyra a suspender el partido a los 3 minutos. Además de la gran acumulación de agua en el campo de juego, se produjo un corte de luz. Tras más de 40 minutos de demora, el encuentro fue reanudado y el césped respondió de manera aceptable.

¿Quién fue la figura del complemento?

Nicolás Bolcato fue clave en el arranque del segundo tiempo con varias intervenciones decisivas que evitaron el gol de Atlético Tucumán. Luego, Independiente Rivadavia volvió a equilibrar el juego y encontró el gol del triunfo a los 33 minutos: tras un doble cabezazo en el área, Alejo Osella apareció por el segundo palo y marcó el 2 a 1 definitivo.

¿Cómo quedó el resultado final y qué dejó el debut de la Lepra?

Independiente Rivadavia se quedó con un triunfo valioso en su estreno en el Apertura 2026. El equipo de Alfredo Berti mostró buenos pasajes de juego, contundencia en momentos clave y carácter para sostener la ventaja en un partido atravesado por el clima y las decisiones arbitrales.

El debut dejó señales positivas, especialmente por el rendimiento de Matías Fernández, el despliegue de Osella y la seguridad de Bolcato bajo los tres palos.