El aullido del Lobo

Gimnasia tras el histórico ascenso: cómo será la preparación para la próxima temporada

Tras el triunfo histórico en Platense, Gimnasia y Esgrima define obras en el estadio, refuerzos y estrategias para consolidarse en la Liga Profesional 2026.

Han pasado diez días desde aquel histórico 11 de octubre, cuando Gimnasia y Esgrima logró un ascenso clave en el estadio de Platense. La institución del Parque planea ahora su temporada 2026 con un ambicioso plan: ampliar el estadio “Víctor Legrotaglie”, sumar entre doce y catorce refuerzos y consolidar su posición en la Liga Profesional de Fútbol argentino, asegurando que el impulso logrado no se detenga.

Proyección y obras en el estadio

La comisión directiva, presidida por Civil Fernando Porretta, trabaja en proyectos para fortalecer la estructura institucional y deportiva del club. La ampliación del estadio busca potenciar la localía y servir de referencia para el crecimiento sostenido del equipo.

Refuerzos y planificación de plantilla

Gimnasia ya inició conversaciones con posibles incorporaciones. La intención es sumar entre doce y catorce jugadores de calidad para la temporada 2026, coordinando con Ariel Broggi y el cuerpo técnico para que las negociaciones estén avanzadas antes del inicio del próximo Apertura, previsto entre la tercera y cuarta semana de enero.

Preparación competitiva

La fase regular del Clausura 2025 culminará a mediados de noviembre, seguida de los playoffs. Tras las celebraciones y vacaciones, el Lobo buscará consolidarse en la elite del fútbol argentino, con una planificación que no deja espacio para pausas.

Celebración y futuro

El 31 de octubre, la familia gimnasista se reunirá para festejar el ascenso y brindar por los logros y los desafíos venideros, simbolizando la combinación de celebración por lo conseguido y esperanza por lo que se vendrá.

