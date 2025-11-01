El club mendocino Gimnasia y Esgrima vivió una jornada inolvidable al celebrar su ascenso a la Primera División del fútbol argentino. La fiesta, realizada en el estadio Víctor Legrotaglie, reunió a jugadores, dirigentes y fanáticos en una noche cargada de emociones.

El plantel profesional de Gimnasia y Esgrima de Mendoza festejó el ascenso a la Primera División del fútbols argentino y lució la indumentaria blanquinegra durante toda la celebración y se mezcló con los simpatizantes para fotos, videos y autógrafos.

La velada, bautizada como “La fiesta de los campeones”, destacó por la cercanía del equipo con los hinchas y el clima de alegría y emoción.

Cena en el campo de juego y marco emotivo

La cena tuvo un detalle especial: las mesas fueron ubicadas sobre el campo de juego del estadio Víctor Legrotaglie, permitiendo que los asistentes vivieran la experiencia en el corazón del club.

El ambiente estuvo cargado de emoción, orgullo y alegría, reflejando el esfuerzo del equipo y del club para alcanzar la Primera División.

Palabras del presidente y futuro del club

El presidente Fernando Porretta destacó el proceso de crecimiento del club con dos conceptos clave: “resiliencia” y “familia”.

Porretta además confirmó los planes de ampliación del estadio Legrotaglie y ratificó la continuidad de Ariel Broggi y su cuerpo técnico, asegurando estabilidad en el proyecto deportivo.

