Noticias Mendoza

API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Secciones

Deportes
El aullido del Lobo

Gimnasia y Esgrima celebró su ascenso a la Primera División con una noche histórica

El club mendocino Gimnasia y Esgrima vivió una jornada inolvidable al celebrar su ascenso a la Primera División del fútbol argentino. La fiesta, realizada en el estadio Víctor Legrotaglie, reunió a jugadores, dirigentes y fanáticos en una noche cargada de emociones.

El plantel profesional de Gimnasia y Esgrima de Mendoza festejó el ascenso a la Primera División del fútbols argentino y lució la indumentaria blanquinegra durante toda la celebración y se mezcló con los simpatizantes para fotos, videos y autógrafos.

La velada, bautizada como “La fiesta de los campeones”, destacó por la cercanía del equipo con los hinchas y el clima de alegría y emoción.

Cena en el campo de juego y marco emotivo

La cena tuvo un detalle especial: las mesas fueron ubicadas sobre el campo de juego del estadio Víctor Legrotaglie, permitiendo que los asistentes vivieran la experiencia en el corazón del club.

El ambiente estuvo cargado de emoción, orgullo y alegría, reflejando el esfuerzo del equipo y del club para alcanzar la Primera División.

Palabras del presidente y futuro del club

El presidente Fernando Porretta destacó el proceso de crecimiento del club con dos conceptos clave: “resiliencia” y “familia”.

Porretta además confirmó los planes de ampliación del estadio Legrotaglie y ratificó la continuidad de Ariel Broggi y su cuerpo técnico, asegurando estabilidad en el proyecto deportivo.

Recomendación

Seguinos para conocer todas las novedades de Gimnasia y Esgrima y los detalles de las obras en el estadio y próximos partidos de la Primera División.

También puedes leer

Salud pública

Grupo Olmos gestionará el hospital de Luján con un sistema mixto y multimillonaria inversión

El aullido del Lobo

Gimnasia y Esgrima celebró su ascenso a la Primera División con una noche histórica

Arzobispo de Mendoza

Colombo regresó del Vaticano y advirtió sobre consensos en Argentina y ayuda internacional

Rivadavia

Incendio en El Carrizal destruyó 21 cabañas del camping Shangri-La y dejó pérdidas totales

Estado del tiempo

Fin de semana con sol y temperaturas agradables en Mendoza, pero podrían volver las tormentas

Chapanay

Asesinato en San Martín: un joven fue acribillado a balazos tras una violenta discusión

Te puede interesar

Proyecto de ley

Polémica en Mendoza: diputado libertario busca limitar prisión preventiva en casos de violencia de género

Salud pública

Grupo Olmos gestionará el hospital de Luján con un sistema mixto y multimillonaria inversión

El aullido del Lobo

Gimnasia y Esgrima celebró su ascenso a la Primera División con una noche histórica

Arzobispo de Mendoza

Colombo regresó del Vaticano y advirtió sobre consensos en Argentina y ayuda internacional

Rivadavia

Incendio en El Carrizal destruyó 21 cabañas del camping Shangri-La y dejó pérdidas totales

Estado del tiempo

Fin de semana con sol y temperaturas agradables en Mendoza, pero podrían volver las tormentas

Chapanay

Asesinato en San Martín: un joven fue acribillado a balazos tras una violenta discusión

Guaymallén

Violenta pelea: un conflicto vecinal terminó con una policía herida y el robo de su arma

Contingencias climáticas

El granizo sorprendió a varias localidades y afectó zonas productivas de San Rafael

Máximo Tribunal

El voto clave: juez radical enfrentado a Cornejo decidirá quién preside la Suprema Corte

Elecciones 2025

Cristina Kirchner apuntó a Kicillof por la derrota electoral: “El desdoblamiento fue un error”

Cartel de los Soles

Aseguran que Estados Unidos atacará objetivos militares en Venezuela

Servicio interrumpido

Mega corte de agua en Gran Mendoza este sábado: zonas, horarios y cuándo se restablece

Rivadavia

Incendio en El Carrizal: el fuego arrasó con más de veinte cabañas en el camping Shangri-La

Estado del tiempo

Alerta en Mendoza: llega el Zonda, tormentas y cambio de tiempo durante el fin de semana largo

Ajuste tarifario

Aumenta el boleto en Mendoza: cuánto costará viajar desde noviembre y qué pasará en enero

Octubre 2025

Lourdes Arrieta presentó proyectos clave sobre transparencia y control del gasto público

Córdoba

Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors se enfrentarán en la final de la Copa Argentina 2025

Elecciones 2027

Tensión en la Justicia de Mendoza: Cornejo podría perder poder con la presidencia de la Corte

Justicia de Mendoza

Fallo histórico: la Justicia obliga al PAMI a restituir la cobertura total de medicamentos a jubilados