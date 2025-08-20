El hijo de Jorge Pandolfino sigue los pasos de su padre. Apoyado en sus hermanos el joven empresario da detalles del capítulo III del Cuna de Campeones.

El próximo 29 de agosto el Estadio Vicente Polimeni se vestirá de gala para transformarse en la arena de la III edición del Cuna de Campeones, evento que organiza la productora Pandolfino Box, patrocina la Subsecretaría de Deportes del Gobierno de Mendoza y fiscaliza la Federación Mendocina de Box.

El espectáculo, tal cual los dos que le antecedieron, prometen ser de primer nivel.

Para ello se consumen varias horas de trabajo para que todo salga de la mejor manera. En esta oportunidad la velada de carácter internacional será transmitida a todo el continente por la cadena internacional de Fox Sport.

Gino Renzo Pandolfino, el hijo del reconocido empresario Jorge Pandolfino, es quien ha tomado el mando en la productora, siempre flanqueado por su papá y sus hermanos Franco y Luciano.

“Estamos contentos porque tendremos una linda velada que tendrá cinco peleas profesionales y quince amateurs en donde la pelea estelar la protagonizarán la China Brisa Alfonzo ante Laura Victoria Carabajal. También reaparecerá Juan Carrasco. Su estado anímico no es el mejor (hace pocos días perdió a su papá) pero él es muy fuerte. Físicamente está impecable, es una persona sufrida que siempre da batalla” dice el joven empresario.

“Si bien es cierto me gusta mucho organizar eventos, más me gusta la parte social, porque el deporte es una salida para los chicos que frecuentan la calle, aleja a los chicos de la violencia, de las drogas y esa es la parte gratificante. Estamos trabajando con chiquitos. Con ellos vamos a hacer un show. Tienen entre cinco y siete años y la verdad es que están muy incentivados, motivados” anticipa quien es además Sub Teniente de Reserva del Ejército Argentino.

“La Municipalidad de Las Heras ha sido vital para poder montar esta velada. Tenemos muchas expectativas. Las entradas se pueden adquirir en la página de Pandolfino Box y también habrá venta en taquilla. Es una linda propuesta y confío en que la gente va a llenar el Estadio” confió el promotor más joven en la República Argentina.