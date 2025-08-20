Noticias Mendoza

Copa sudamericana

Godoy Cruz – Atlético Mineiro: así serán los cortes de calles

La Municipalidad de Godoy Cruz informó como será el trabajo de los agentes de tránsito para el encuentro por la Copa Sudamericana.

Este jueves, el estadio Feliciano Gambarte volverá a ser escenario de una noche internacional: Godoy Cruz enfrentará a Atlético Mineiro por la Copa Sudamericana. Como en cada encuentro de alta convocatoria, la Municipalidad pondrá en marcha un operativo especial para ordenar el tránsito, regular el estacionamiento y promover el cuidado de los espacios públicos.

Desde las 13.30 se aplicarán cortes en varias calles cercanas al estadio, con el fin de garantizar una circulación segura. Entre los puntos más relevantes se destacan Av. Gobernador Videla y Montecaseros, Balcarce y Espejo, Lencinas y Mitre, Avellaneda y Belgrano, Montecaseros y Balcarce, además de accesos claves en Guaymallén como Zapata y Brandsen, y Balcarce y Jorge Newbery.

Godoy Cruz juega el jueves.
Godoy Cruz juega el jueves.

En cuanto al estacionamiento, la comuna confirmó que solo estará habilitado el sistema medido. Este se implementará dos horas antes y dos después del partido en más de 15 sectores estratégicos, como Lencinas, Dorrego, Mitre, Belgrano, Avellaneda, Garibaldi, Montecaseros y Thomas Edison, entre otras arterias. La medida busca reducir el caos vehicular en los alrededores del Gambarte.

Además del operativo de tránsito, entre las 18 y las 19 se desarrollarán actividades de concientización ambiental en plazas y espacios verdes de la zona, como la plaza Tomás Godoy Cruz, el Parque Mitre y los bulevares Roque Pérez y San Charbel. El objetivo es evitar la acumulación de residuos y fomentar un uso responsable del espacio público durante la jornada deportiva.

