Noticias Mendoza

API key not valid, or not yet activated. If you recently signed up for an account or created this key, please allow up to 30 minutes for key to activate.

Secciones

Deportes
Fuera de Carrera

Godoy Cruz cayó ante “El Gallito” y se despidió de la Copa Argentina

En el estadio de Tigre, El Expreso perdió frente a Morón por los 32avos de final y dejó una pobre imagen.

Deportivo Morón aguantó con un jugador menos y se quedó con un triunfo por 1-0 ante Godoy Cruz de Mendoza en un partido correspondiente a los 32avos de final de la Copa Argentina, llevado a cabo en el estadio José Dellagiovanna.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el único gol del encuentro lo convirtió el mediocampista del “Tomba” en contra, Mariano Santiago, a los 26 minutos del primer tiempo, tras una serie de rebotes.

El “Gallo” terminó con diez jugadores por la expulsión de Franco Vázquez, a los 13 minutos del complemento.

Con este resultado, el elenco de zona oeste se medirá ante Midland en los 16avos de final del campeonato local, que viene de dar un batacazo luego de vencer por penales a Argentinos Juniors.

En una primera mitad pareja y friccionada, el “Gallo” logró adelantarse con algo de fortuna luego de un potente remate de Elías Contreras dentro del área; el balón terminó sufriendo una serie de rebotes con último contacto en el mediocampista del “Tomba” Mariano Santiago e ingresó dentro del arco.

Ya en el complemento, los comandados por Walter Otta se encontraban en el mejor momento del encuentro, presionando y pisando el área del elenco mendocino, cuando el árbitro Pablo Giménez expulsó a Franco Vázquez por doble amarilla y dejó a los blanquirrojos con diez futbolistas en cancha.

A pesar de la superioridad numérica, Godoy Cruz no pudo imponer condiciones y continuó replegado en el cotejo, situación que despertó el enojo en su entrenador Mariano Toedtli. Incluso, Morón estuvo próximo a ampliar la ventaja, pero el arquero Roberto Ramírez intervino para mantener la mínima diferencia.

Con una defensa sólida, el “Gallo” supo sostener el resultado pese al hombre de menos y se quedó con la clasificación a la siguiente instancia de la Copa Argentina. 

Síntesis de Godoy Cruz (Mza) – Deportivo Morón por los 32avos de final de la Copa Argentina:

Copa Argentina 2026.

32avos de final.

Godoy Cruz 0 – 1 Deportivo Morón.

Estadio: José Dellagiovanna.

Árbitro: Pablo Giménez.

Godoy Cruz: Roberto Ramírez; Federico Milo, Nahuel Brunet, Tomas Rossi, Francisco Gerometta; Brian Orosco, Vicente Poggi, Mariano Santiago; Tomás Pozzo, Matías Ramírez; Nahuel Ulariaga. DT: Mariano Toedtli.

Dep. Morón: Federico Díaz; Joaquin Livera, Franco Vázquez, Leonel Cardozo, Elias Contreras; Tomás Ramírez, Juan Olivares, Maximiliano González; Santiago Kubiszyn; David Bulacio, Facundo Báez. DT: Walter Otta..

Gol en el primer tiempo: 28m. Mariano Santiago e.c (D)..

Cambios en el segundo tiempo: al inicio. Martín Pino por Matías Ramírez (G); 16m. Mauro Burruchaga por Facundo Báez (D); 16m. Luciano Pascual por Mariano Santiago (G); 27m. Santiago Martínez por Federico Milo (G); 30m. Gonzalo Berterame por Juan Olivares (D); 39m. Ezequiel Tejada por Tomás Pozzo (G); 39m. Lucas Arce por Francisco Gerometta (G); 40m. Francisco Flores por Santiago Kubiszyn (D); 40m. Franco Fagundez por Elias Contreras (D); 41m. Thiago Lauro por Tomás Ramírez (D).

Incidencias en el segundo tiempo: 13m. Franco Vázquez expulsado (D).

También puedes leer

Fuera de Carrera

Godoy Cruz cayó ante “El Gallito” y se despidió de la Copa Argentina

Desayuno Real

Desayuno Real: un gesto de servicio que revaloriza la Vendimia

Aconcagua

70+70: Para Magui y Tano la verdadera cumbre fue llegar juntos

Obligaciones fiscales

Emir Félix impulsa frenar recategorizaciones de ARCA por 180 días en plena crisis económica

Torneo Apertura

Gimnasia empató con Independiente y quedó con sabor amargo por una polémica mano previa

Séptima edición de la carrera

San Rafael será sede del South American Rally Race 2026: la competencia off road más importante del continente

Te puede interesar

Mesas de Inversión y Negocios

Oportunidades para crecer, eje central del Foro de Inversiones & Negocios Mendoza 2026

Fuera de Carrera

Godoy Cruz cayó ante “El Gallito” y se despidió de la Copa Argentina

Desayuno Real

Desayuno Real: un gesto de servicio que revaloriza la Vendimia

Aconcagua

70+70: Para Magui y Tano la verdadera cumbre fue llegar juntos

Obligaciones fiscales

Emir Félix impulsa frenar recategorizaciones de ARCA por 180 días en plena crisis económica

Torneo Apertura

Gimnasia empató con Independiente y quedó con sabor amargo por una polémica mano previa

Séptima edición de la carrera

San Rafael será sede del South American Rally Race 2026: la competencia off road más importante del continente

Abuso intrafamiliar

Rescataron a cuatro chicos víctimas de violencia en Junín: quedaron bajo el cuidado de su tía en Palmira

Abrieron las escuelas

Inicio de clases 2026 en Mendoza: más de 270 mil alumnos volvieron a las aulas este 25 de febrero

Las ruedas para arriba

Choque múltiple en Maipú: dos heridos e impactante vuelco en Juan B. Justo y Terrada

Fin de un ciclo

Marcelo Gallardo deja River Plate: fin de ciclo tras la derrota ante Vélez

Servicio Penitenciario

Intento de fuga en Almafuerte: hallan armas en el módulo de máxima seguridad del penal de Cacheuta

Alta montaña

Rescataron a un andinista con hipotermia en el Cordón del Plata e hicieron cumbre en el Cerro El Plata

Ciudad de Mendoza

Aniversario de la Arístides 2026: Conociendo Rusia y Ezequiel Arias encabezan el gran festejo

Elecciones municipales

Maipú: tras el triunfo electoral, Matías Stevanato no descarta competir por la gobernación en 2027

Comicios 2026

Elecciones en San Rafael: el oficialismo perdió concejales, pero Emir Félix ganó convencionales

Comicios 2026

Elecciones municipales en Mendoza: cerraron las urnas con baja participación de sufragantes

Comicios 2026

Elecciones municipales en Mendoza: Emir Félix votó en San Rafael e insistió con la autonomía

Turismo de montaña

Mendoza convierte en política de Estado el Sendero de Gran Recorrido de los Andes

Máxima tensión

Estados Unidos despliega su mayor fuerza militar en Medio Oriente en 20 años en plena tensión con Irán