Godoy Cruz cayó ante “El Gallito” y se despidió de la Copa Argentina

En el estadio de Tigre, El Expreso perdió frente a Morón por los 32avos de final y dejó una pobre imagen.

Deportivo Morón aguantó con un jugador menos y se quedó con un triunfo por 1-0 ante Godoy Cruz de Mendoza en un partido correspondiente a los 32avos de final de la Copa Argentina, llevado a cabo en el estadio José Dellagiovanna.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el único gol del encuentro lo convirtió el mediocampista del “Tomba” en contra, Mariano Santiago, a los 26 minutos del primer tiempo, tras una serie de rebotes.

El “Gallo” terminó con diez jugadores por la expulsión de Franco Vázquez, a los 13 minutos del complemento.

Con este resultado, el elenco de zona oeste se medirá ante Midland en los 16avos de final del campeonato local, que viene de dar un batacazo luego de vencer por penales a Argentinos Juniors.

En una primera mitad pareja y friccionada, el “Gallo” logró adelantarse con algo de fortuna luego de un potente remate de Elías Contreras dentro del área; el balón terminó sufriendo una serie de rebotes con último contacto en el mediocampista del “Tomba” Mariano Santiago e ingresó dentro del arco.

Ya en el complemento, los comandados por Walter Otta se encontraban en el mejor momento del encuentro, presionando y pisando el área del elenco mendocino, cuando el árbitro Pablo Giménez expulsó a Franco Vázquez por doble amarilla y dejó a los blanquirrojos con diez futbolistas en cancha.

A pesar de la superioridad numérica, Godoy Cruz no pudo imponer condiciones y continuó replegado en el cotejo, situación que despertó el enojo en su entrenador Mariano Toedtli. Incluso, Morón estuvo próximo a ampliar la ventaja, pero el arquero Roberto Ramírez intervino para mantener la mínima diferencia.

Con una defensa sólida, el “Gallo” supo sostener el resultado pese al hombre de menos y se quedó con la clasificación a la siguiente instancia de la Copa Argentina.

Síntesis de Godoy Cruz (Mza) – Deportivo Morón por los 32avos de final de la Copa Argentina:

Copa Argentina 2026.

32avos de final.

Godoy Cruz 0 – 1 Deportivo Morón.

Estadio: José Dellagiovanna.

Árbitro: Pablo Giménez.

Godoy Cruz: Roberto Ramírez; Federico Milo, Nahuel Brunet, Tomas Rossi, Francisco Gerometta; Brian Orosco, Vicente Poggi, Mariano Santiago; Tomás Pozzo, Matías Ramírez; Nahuel Ulariaga. DT: Mariano Toedtli.

Dep. Morón: Federico Díaz; Joaquin Livera, Franco Vázquez, Leonel Cardozo, Elias Contreras; Tomás Ramírez, Juan Olivares, Maximiliano González; Santiago Kubiszyn; David Bulacio, Facundo Báez. DT: Walter Otta..

Gol en el primer tiempo: 28m. Mariano Santiago e.c (D)..

Cambios en el segundo tiempo: al inicio. Martín Pino por Matías Ramírez (G); 16m. Mauro Burruchaga por Facundo Báez (D); 16m. Luciano Pascual por Mariano Santiago (G); 27m. Santiago Martínez por Federico Milo (G); 30m. Gonzalo Berterame por Juan Olivares (D); 39m. Ezequiel Tejada por Tomás Pozzo (G); 39m. Lucas Arce por Francisco Gerometta (G); 40m. Francisco Flores por Santiago Kubiszyn (D); 40m. Franco Fagundez por Elias Contreras (D); 41m. Thiago Lauro por Tomás Ramírez (D).

Incidencias en el segundo tiempo: 13m. Franco Vázquez expulsado (D).