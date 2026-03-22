Godoy Cruz empató con Chaco For Ever y dejó escapar el triunfo en el final

El Tomba igualó 1-1 como visitante por la Primera Nacional. Falló un penal y desperdició chances claras en el cierre, en un partido que tenía controlado.

Godoy Cruz empató 1-1 frente a Chaco For Ever en condición de visitante, en un encuentro correspondiente a la sexta fecha de la Zona A de la Primera Nacional. El equipo mendocino mostró momentos de superioridad, pero no logró sostener la ventaja ni aprovechar sus oportunidades y terminó resignando dos puntos clave.

El conjunto dirigido por Mariano Toedtli se mantiene invicto y suma 7 puntos, aunque con la sensación de haber dejado pasar una gran chance de meterse en el lote de punta. Por su parte, el equipo chaqueño continúa sin ganar en el torneo y permanece en el fondo de la tabla.

¿Cómo fue el empate entre Godoy Cruz y Chaco For Ever?

El partido fue parejo, aunque con un leve predominio del equipo mendocino, que mostró mayor intención ofensiva y generó las situaciones más claras.

Durante el primer tiempo, Godoy Cruz se plantó con una línea de tres defensores y laterales con proyección, buscando amplitud y control en la mitad de la cancha. La propuesta dio resultado a los 21 minutos, cuando Martín Pino protagonizó una gran jugada individual: controló el balón con el pecho y sacó un potente remate que sorprendió al arquero rival para marcar el 1-0.

A partir de allí, el “Tomba” tuvo algunas aproximaciones más, pero sin lograr ampliar la ventaja antes del descanso.

¿Qué pasó en el segundo tiempo y por qué se le escapó el triunfo?

En el complemento, el desarrollo cambió. Chaco For Ever salió con otra actitud y encontró el empate rápidamente. A los 10 minutos, Leonardo Marinucci aprovechó un error del arquero Roberto Ramírez, capturó un rebote y definió para el 1-1.

Ese gol golpeó al equipo mendocino, que igualmente siguió generando situaciones. Sin embargo, la falta de eficacia fue determinante.

La jugada clave llegó a los 31 minutos: tras una mano en el área, el árbitro Fabrizio Llobet sancionó penal para Godoy Cruz. Matías Ramírez se hizo cargo de la ejecución, pero su remate se fue por encima del travesaño.

En los minutos finales, el “Expreso” tuvo dos contraataques muy claros, incluso con superioridad numérica, pero no logró concretarlos. Una de las chances terminó en el palo y otra en un remate desviado, dejando escapar una victoria que parecía al alcance.

¿Qué deja este resultado para Godoy Cruz?

El empate deja sensaciones encontradas. Por un lado, el equipo mantiene el invicto y suma fuera de casa, lo cual siempre es valioso en una categoría tan competitiva.

Sin embargo, el desarrollo del partido evidencia una falta de contundencia en los momentos decisivos. Godoy Cruz tuvo el control en varios pasajes, generó situaciones claras y contó con un penal a favor, pero no logró capitalizarlo.

Además, los errores puntuales, como el que derivó en el empate rival, también influyeron en el resultado final.

¿Cómo quedan en la tabla y qué se viene?

Con este resultado, Godoy Cruz alcanza los 7 puntos en la Zona A y se mantiene en una posición expectante, aunque lejos de los primeros puestos.

Chaco For Ever, en tanto, sigue complicado: acumula apenas dos empates y tres derrotas, ubicándose en la anteúltima posición.

Para el equipo mendocino, el próximo desafío será clave para recuperar terreno y no perderle pisada a los líderes. La sensación de haber dejado escapar dos puntos importantes puede pesar, pero también sirve como advertencia de cara a lo que viene.