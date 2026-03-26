Godoy Cruz se prepara para afrontar la Superliga Argentina

La disciplina es la única rama deportiva que jugará en la elite del deporte nacional. Con pocos recursos, per con mucho ingenio, el Bodeguero se lanza a la aventura.

Godoy Cruz continúa dando pasos firmes en el crecimiento de sus disciplinas y, en esta oportunidad, el hockey sobre patines femenino alcanza un nuevo hito: el plantel senior disputará la Superliga Argentina 2026, la máxima categoría a nivel nacional.

De esta manera, el Expreso será uno de los representantes de Mendoza en la elite del hockey sobre patines, llevando los colores del club a lo más alto del país en una competencia que reúne a los mejores equipos.

Tras el sorteo de grupos, el conjunto bodeguero afrontará una fase en la que se medirá, en formato ida y vuelta, ante rivales de gran nivel como Social (San Juan), Aberastain (San Juan), Valenciano (San Juan) y Ciudad (Buenos Aires).

El camino del Tomba en el certamen ya tiene definido su cronograma de partidos

1° fecha: vs Social San Juan (visitante) | 17 al 21 de abril

2° fecha: vs Ciudad de Buenos Aires (local) | 29 de mayo al 2 de junio

3° fecha: libre

4° fecha: vs Valenciano (visitante) | 3 al 7 de julio

5° fecha: vs Aberastain (local) | 17 al 21 de julio

6° fecha: vs Social San Juan (local) | 31 de julio al 4 de agosto

7° fecha: vs Ciudad de Buenos Aires (visitante) | 21 al 25 de agosto

8° fecha: libre

9° fecha: vs Valenciano (local) | 18 al 22 de septiembre

10° fecha: vs Aberastain (visitante) | 2 al 6 de octubre

Este nuevo desafío marca un paso trascendental para el hockey sobre patines femenino bodeguero, que día a día consolida su crecimiento deportivo, posicionándose a nivel nacional.

Con trabajo, compromiso y una base sólida, Godoy Cruz se prepara para competir en la máxima categoría. ¡Todo el apoyo para nuestras jugadoras en esta participación!