Godoy Cruz volvió a ganar en el Gambarte y Mariano Toedtli habló de desahogo, tensión e ilusión por el ascenso

Tras la victoria 2-1 ante Ferro Carril Oeste, el entrenador Mariano Toedtli analizó el partido en el estadio Feliciano Gambarte, habló del desahogo del plantel luego de semanas de presión y explicó qué debe corregir el equipo para sostener el objetivo del regreso a la Primera División.

El triunfo de Godoy Cruz frente a Ferro Carril Oeste en el estadio Feliciano Gambarte dejó más que tres puntos y fue el impulso que necesitaba Mariano Toedtli para mejorar la gestión del Tomba.

También significó un desahogo para el plantel y el cuerpo técnico en medio de un proceso cargado de presión, expectativas y la necesidad de resultados en el camino hacia el regreso a la Primera División del fútbol argentino. Tras el 2-1 en casa, el entrenador Mariano Toedtli brindó una conferencia de prensa en la que dejó reflexiones profundas sobre el momento del equipo, el peso de los días previos al partido y los aspectos que todavía deben corregirse.

Sereno, con tono reflexivo y transmitiendo la sensación de haberse sacado de encima una mochila cargada de tensión, el DT analizó el rendimiento de sus dirigidos y explicó por qué esta victoria puede convertirse en un punto de partida para lo que resta de la temporada.

¿Qué significado tuvo para Godoy Cruz la victoria en el estadio Feliciano Gambarte?

El triunfo frente a Ferro Carril Oeste tuvo un valor especial para el equipo mendocino. No solo porque permitió sumar en la tabla, sino porque se convirtió en la primera victoria tras la reinauguración del estadio Feliciano Gambarte.

Para Toedtli, el resultado llegó en un momento clave desde lo emocional. El entrenador reconoció que el plantel atravesaba días de tensión y ansiedad, marcados por la expectativa que genera el objetivo de regresar a la máxima categoría del fútbol argentino.

“Creo que necesitábamos algo así por todo lo que se estaba viviendo”, explicó el DT, dejando en claro que el equipo cargaba con una presión acumulada que finalmente pudo liberarse con el triunfo.

Según señaló, este resultado puede ayudar a que el plantel se suelte dentro del campo de juego y muestre con mayor regularidad el potencial que, a su entender, ya ha demostrado en varios pasajes de la temporada.

“Esperemos que a partir de ahora el equipo pueda soltarse y dar más con mayor regularidad, porque este es un equipo que tiene mucho más para dar”, agregó.

¿Por qué Godoy Cruz sufrió en los minutos finales del partido?

A pesar de haber sido un justo ganador por protagonismo y presencia en el campo, Godoy Cruz vivió momentos de tensión en el cierre del partido, cuando Ferro Carril Oeste logró descontar y puso en suspenso el resultado.

El propio Toedtli reconoció que el equipo tuvo una desconcentración defensiva que permitió el gol del rival en un momento en el que, según su visión, la defensa estaba bien posicionada.

“En esos últimos minutos sufrimos una desconcentración cuando estábamos bien posicionados en toda la defensa y nos terminan haciendo un gol”, explicó el entrenador.

Ese momento le recordó una situación similar vivida anteriormente ante Ciudad de Bolívar, cuando también el equipo se encontraba ordenado en defensa y terminó recibiendo un tanto inesperado.

Para el cuerpo técnico, este tipo de situaciones marcan aspectos a corregir durante la semana de trabajo, especialmente si el objetivo es consolidar un equipo competitivo que pueda sostener resultados.

¿Qué errores debe corregir el equipo según Mariano Toedtli?

Más allá del triunfo, el entrenador fue claro al señalar que todavía hay detalles que deben mejorarse. Uno de los principales puntos tiene que ver con la concentración defensiva en momentos clave del partido.

Toedtli explicó que, aunque el rival también juega y puede generar situaciones, el equipo debe evitar cometer errores después de haber realizado un gran esfuerzo colectivo.

“Eso no nos puede pasar después de que hicimos un gran esfuerzo”, afirmó.

Para el entrenador, este tipo de jugadas deben analizarse durante la semana para identificar el error puntual y trabajar para que no vuelva a repetirse.

La intención del cuerpo técnico es utilizar estas situaciones como aprendizaje, de modo que el equipo pueda crecer en solidez y madurez competitiva.

¿Qué mostró el equipo y qué se puede esperar de Godoy Cruz?

En su análisis general del partido, Toedtli consideró que el equipo realizó una actuación positiva, destacando especialmente la intensidad mostrada en el mediocampo y la calidad en el manejo de la pelota.

“Siento que hicimos un gran partido, con alta intensidad en el mediocampo y con buen pie”, resumió el DT.

Desde su perspectiva, el rendimiento del equipo demuestra que existe una base sólida para seguir creciendo en el campeonato. El entrenador también expresó confianza en que el plantel tiene las herramientas necesarias para sostener el objetivo de la temporada.

El desafío ahora será mantener la regularidad, consolidar el funcionamiento colectivo y reducir los errores puntuales que pueden comprometer resultados.

En un torneo largo y exigente, cada partido representa una oportunidad para fortalecer el proceso. Para Godoy Cruz, el triunfo ante Ferro Carril Oeste no solo significó volver a ganar en el Gambarte, sino también recuperar confianza en el camino hacia el objetivo mayor: regresar a la Primera División del fútbol argentino.